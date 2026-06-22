خودروی گران قیمت به خودروهای سواری و وانت دوکابین با پلاک شخصی که ارزش روز آنها بیش از ۷.۵ میلیارد تومان باشد، می‌گویند.

براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نرخ مالیات این خودروها یک درصد از مازاد ارزش خودرو نسبت به ۷.۵ میلیارد تومان است.

فرمول محاسبه مالیات خودروهای گران قیمت نیز به این صورت است که ۷.۵ میلیارد تومان از ارزش خود کم شده و در یک درصد ضرب می‌شود.

برای مثال خودرویی با ارزش هشت میلیارد تومان مبلغ مشمول مالیات آن ۵۰۰ میلیون تومان و مالیات یک درصد آن نیز پنج میلیون تومان است.

برای خودرویی با ارزش ۱۰ میلیارد تومان مبلغ مشمول مالیات ۲.۵ میلیارد تومان که مالیات یک درصد آن ۲۵ میلیون تومان است.

برای خودروی ۱۵ میلیارد تومانی مبلغ مشمول مالیات ۷.۵ میلیارد تومان و مالیات یک درصد آن نیز ۷۵ میلیون تومان است.

برای خودروی ۲۰ میلیارد تومانی مبلغ مشمول مالیات ۱۲.۵ میلیارد تومان و مالیات یک درصد آن نیز ۱۲۵ میلیون تومان است.

لازم به ذکر است که پرداخت این مالیات طبق مقررات مالیاتی الزامی است.

همچنین فقط مازاد قیمت، مشمول مالیات است نه کل خودرو. این مالیات شامل اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می‌شود. از طرفی ملاک، قیمت روز خودرو است که سازمان مالیاتی تعیین می‌کند.

هدف این مالیات نیز کاهش شکاف طبقاتی، افزایش درآمد دولت، تمرکز بر دارایی‌های لوکس و گران‌قیمت است.

گفتنی است؛ در سال ۱۴۰۳ مالیات خودروهای گران‌قیمت ۳.۵ میلیاردتومان بود که در سال ۱۴۰۵ این عدد به ۷.۵ میلیارد تومان رسیده و افزایش قابل توجهی را به همراه داشته است.