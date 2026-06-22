جشن تولد ۱۶ سالگی کریستیانو جونیور با جورجینا

کریستیانو رونالدو جونیور شانزدهمین سالگرد تولد خود را با جشنی خانوادگی و متفاوت در باغ منزلشان برگزار کرد. این مراسم با برنامه‌هایی مانند مهمانی کنار استخر، بازی‌های کارناوالی و مسابقه کشتی سومو همراه بود و فضایی شاد و پرهیجان را برای مهمانان رقم زد.

جورجینا رودریگس در پیامی احساسی نوشت: «با اینکه قدت حالا نزدیک دو متر شده، همیشه پسر کوچولوی من خواهی ماند...»

کریستیانو رونالدو نیز با انتشار تصویری مشترک با پسرش نوشت: «تولدت مبارک پسرم، دوستت دارم.»