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جشن تولد ۱۶ سالگی کریستیانو جونیور با جورجینا

جشن تولد ۱۶ سالگی کریستیانو جونیور با جورجینا
کد خبر : 1802778
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تصاویر جشن تولد کریستیانو جونیور بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت.

کریستیانو رونالدو جونیور شانزدهمین سالگرد تولد خود را با جشنی خانوادگی و متفاوت در باغ منزلشان برگزار کرد. این مراسم با برنامه‌هایی مانند مهمانی کنار استخر، بازی‌های کارناوالی و مسابقه کشتی سومو همراه بود و فضایی شاد و پرهیجان را برای مهمانان رقم زد.

جشن تولد ۱۶ سالگی کریستیانو جونیور با جورجینا

 جورجینا رودریگس در پیامی احساسی نوشت: «با اینکه قدت حالا نزدیک دو متر شده، همیشه پسر کوچولوی من خواهی ماند...»

جشن تولد ۱۶ سالگی کریستیانو جونیور با جورجینا

کریستیانو رونالدو نیز با انتشار تصویری مشترک با پسرش نوشت: «تولدت مبارک پسرم، دوستت دارم.» 

جشن تولد ۱۶ سالگی کریستیانو جونیور با جورجینا

منبع خبرآنلاین
انتهای پیام/
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