جشن تولد ۱۶ سالگی کریستیانو جونیور با جورجینا
تصاویر جشن تولد کریستیانو جونیور بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت.
کریستیانو رونالدو جونیور شانزدهمین سالگرد تولد خود را با جشنی خانوادگی و متفاوت در باغ منزلشان برگزار کرد. این مراسم با برنامههایی مانند مهمانی کنار استخر، بازیهای کارناوالی و مسابقه کشتی سومو همراه بود و فضایی شاد و پرهیجان را برای مهمانان رقم زد.
جورجینا رودریگس در پیامی احساسی نوشت: «با اینکه قدت حالا نزدیک دو متر شده، همیشه پسر کوچولوی من خواهی ماند...»
کریستیانو رونالدو نیز با انتشار تصویری مشترک با پسرش نوشت: «تولدت مبارک پسرم، دوستت دارم.»