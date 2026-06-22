روش تهیه ۱۱ نوع سالاد رستورانی برای عاشقان سالاد

سالادهای رستورانی پیش‌غذاهایی محبوب و پرطرف‌دار به شمار می‌آیند که از ترکیب سبزی‌ها، میوه و صیفی‌جات بهمراه بسیاری از مواد غذایی مانند موارد پروتئینی، پاستا، لبنیات، انواع مغزهای خوراکی مانند مغز گردو و … قابل ‌تهیه اند. انواع سالاد رستورانی تنوع بالایی داشته و هر یک از آن‌ها دارای قدمت و تاریخچه ای هستند. این سالادها به دو شکل همراه با غذا یا به‌صورت تنها میل‌ می‌شوند که امروزه با بزرگ شدن سایز سالادها و متنوع شدن آنها به نوعی تبدیل به یک وعده غذایی کامل گشته اند و با حضور در هر رستورانی، تماشاگر سالادهای مختلف در منوی آن‌ها خواهید بود.

آیا تابه‌حال با خود فکر کرده‌اید که چرا سالادهای رستورانی خوشمزه‌تر و محبوب‌تر هستند؟ راز این موضوع مصرف مواد و سبزی‌ها تازه به همراه سس‌های خوشمزه دست‌ساز است. در ادامه این مقاله به توضیح بیشتر درباره انواع سالاد رستورانی می‌پردازیم.

انواع سالادهای رستورانی کدام اند؟

سالادهای رستورانی یکی از پیش غذاها و میان‌وعده‌های پرطرف‌داری به‌حساب می‌آیند که ترکیبی از مواد مغذی و سالم به همراه فواید بسیار هستند. سالادها دارای انواع گوناگونی می باشند که هر یک با مواد مختلفی درست شده‌اند. در این بخش به معرفی برخی از سالادهای رستورانی معروف می‌پردازیم:

سالاد سزار

یکی از سالادهای معروف و محبوب میان مردم، سالاد سزار نام دارد که یک سالاد مکزیکی شناخته شده است. این سالاد توسط شخصی بنام سزار کاردینی در کشور مکزیک ابداع شد و به‌ خاطر برخورداری از ارزش غذایی بالا، هم بعنوان پیش غذا، هم میان‌وعده و هم یک غذای کامل در منو بیشتر رستورانها قابل‌ سفارش بوده و با یک‌بار میل‌کردن آن، همانند سایر افراد طرفدارش خواهید شد.

البته شکل و شمایل سالاد سزار در ایران با همه جای دنیا متفاوت است، چونکه سالاد سزار در اصل تشکیل شده از کاهو رسمی است بهمراه سس سزار و مقداری پنیر پارمزان رنده شده، اما در ایران روی آن انواع سبزیجات دیگر مانند خیار، گوجه، زیتون و فیله مرغ گذاشته می شود.

سالاد سزار جزو انواع سالادهایی است که با کاهو و مواد مختلف درست می شود اما نکته مهم در این سالاد، آماده سازی سس آن است که طعمی منحصر بفرد دارد.

سس سالاد سزار تشکیل شده از زرده تخم مرغ، فیله ماهی آنچوی، سس ورچستر شایر، سس خردل، روغن زیتون، آب لیمو ترش تازه، کیپرز، نمک، فلفل و پنیر پارمزان است که با مهارتی خاص تهیه میشود و طعمی بینظیر دارد.

سالاد فصل

این سالاد یکی از سالادهای نوستالژی ایرانیان است و شاید با نگاه‌کردن به منوی رستورانهای اصیل و قدیمی، نام سالاد فصل به چشمتان بخورد. این سالاد یکی از انواع سالاد سبزی‌جات ایرانی به‌حساب می‌آید و ترکیبی از سبزی‌های مختلف مانند کاهو، گوجه، خیار، هویج، کلم قرمز، جعفری و سس است که مواد تشکیل‌دهنده آن بر اساس هر فصلی می تواند تغییر کند. سالاد فصل رستورانی خوشمزه‌تر از چیزی است که فکرش را بکنید و با میل‌کردن یک‌باره آن، طرف‌دار همیشگی این سالاد خواهید شد.

سالاد اندونزی

سالاد اندونزی نیز جزو انواع سالاد رستورانی به شمار می‌آید که طعم و مزه لذیذی دارد. این سالاد با ترکیب ذرت، خیارشور، کلم سفید و قرمزرنگ، نخودفرنگی، هویج و سس آماده خواهد شد که نه‌تنها در کشور ایران بلکه در سایر نقاط جهان نیز دارای طرف‌دارانی است. سالاد اندونزی معمولا همراه با غذا قابل‌مصرف است و افرادی که دارای رژیم غذایی خاصی هستند، می‌توانند آن را بدون سس میل کنند.

سالاد نیسوآز فرانسوی

شاید تابه‌حال نام سالاد نیسوآز یا نیسواز به گوشتان خورده باشد. اصالت این سالاد به جزیره نیس واقع در کشور فرانسه برمی‌گردد که ترکیبی از مواد مختلف از جمله سیب زمینی، فلفل‌ دلمه‌ای، گوجه فرنگی، خیار، تخم‌مرغ، آبلیمو، روغن زیتون و سس است. این سالاد نیز با برخورداری از ارزش غذایی بالا، به‌عنوان غذای اصلی و پیش‌غذای خوشمزه‌ای شناخته شده است.

سالاد ماکارونی

سالاد ماکارونی که معروفیت بسیاری دارد و معمولا پای ثابت سفره ما ایرانیان است. این سالاد به‌عنوان یک پیش‌غذا و حتی غذای کامل شناخته شده که از موادی مانند ماکارونی شکل‌دار، نخود سبز، خیارشور، کالباس یا ژامبون، هویج، ذرت، سیب‌زمینی و سس خاص قابل‌تهیه است. سالاد ماکارونی نیز حاوی ویتامین‌های مختلف A، E و K و همچنین مواد معدنی آهن، فسفر، کلسیم و منیزیم است.

طرز تهیه: ماکارونی‌های مورداستفاده را همان‌طور که همیشه می‌پزید، پخته و آبکش کنید. سپس کالباس یا ژامبون مورداستفاده، فلفل دلمه‌ای، خیارشور و هویج را به شکل نگینی مانند خرد نمایید. برای تهیه سس کافی است که در ظرفی ماست چکیده، آبلیمو، سس مایونز، نمک و فلفل سیاه را مخلوط کنید. درنهایت مواد آماده شده را در ظرفی ریخته و سس را به آن بیفزایید و پس از مخلوط‌کردن، می‌توانید سالاد را با جعفری یا نعنا تزئین کنید.

سالاد چینی

افرادی که تابه‌حال به کشور چین سفر کرده و یا سالاد چینی میل کرده باشند، باید از طعم و مزه لذیذ آن اطلاع داشته باشند. این سالاد نیز جزو انواع سالاد رستورانی بوده و ترکیبی از مرغ یا گوشت خوک، خیار، فلفل دلمه‌ای، گوجه‌فرنگی، کاهو، نان تست و سس است.

سالاد کلم سفید

سالاد کلم سفید نیز به‌عنوان یکی دیگر از معروف‌ترین انواع سالاد ها شهرت یافته که معمولا همراه با غذاهای مختلفی قابل سرو خواهد بود. این سالاد ترکیبی از کلم سفید، هویج، سس، کشمش و ذرت است که با داشتن مواد مفید همچون آهن، فیبر و کلسیم فواید بسیاری برای بدن انسان دارد. کلم سفید حاوی مواد معدنی کلسیم، آهن و فیبر است و می‌توان آن را در کنار انواع غذاهای سوخاری میل کرد.

سالاد الویه

سالاد الویه نیز جزو غذاهای سرد ملقب به سالاد روسی است. این سالاد نیز از جمله انواع سالاد رستورانی شناخته شده که از مواد مختلف سیب‌زمینی، سینه مرغ یا کالباس، تخم‌مرغ، خیارشور و سس مخصوص قابل‌تهیه است. سالاد الویه با داشتن ارزش غذایی بالا حاوی انواع ویتامین‌ها همانند A، B۹، D و K بوده و همچنین شامل مواد معدنی از جمله آهن، سدیم، کلسیم و سایر موارد است.

سالاد شیرازی

کمتر کسی تابه‌حال نام سالاد شیرازی را نشنیده است، این سالاد نیز جزو انواع سالاد سبزی‌ها ایرانی به شمار می‌آید. سالاد شیرازی به‌عنوان یکی از اصیل‌ترین و پرقدمت‌ترین سالادهای کشور ایران شناخته شده که معمولا در کنار هر نوع غذایی از جمله آبگوشت، لوبیاپلو، استانبولی، کتلت، کوکو، قرمه‌سبزی و غیره قابل مصرف است. این سالاد ترکیبی از خیار، گوجه‌فرنگی و پیاز بوده که طعم‌دار کردن آن نیز با موادی همچون آبلیمو، نمک، نعنا خشک، فلفل سیاه و آبغوره ممکن است.

سالاد یونانی

سالاد یونانی نیز جزو انواع سالاد رستورانی به‌حساب می‌آید که به دلیل ظاهر زیبا و رنگارنگی که دارد، دارای طرف‌داران بسیاری است. این سالاد از موادی همچون خیار، فلفل دلمه‌ای، پیاز، زیتون، گوجه‌فرنگی و پنیر فتا تشکیل شده که به همراه سس مخصوص، زیتون پرورده و سرکه قابل سرو است.

طرز تهیه: تمامی سبزی‌ها موردنیاز را شست‌وشو داده و سپس به شکل دلخواه خرد کنید. پنیر فتا را نیز خرد کرده و سپس مواد حاصل را در ظرفی ترکیب کنید. در ظرف دیگر سرکه بالزامیک، روغن زیتون، نمک و فلفل را مخلوط کرده و سپس روی مواد بریزید و در صورت دلخواه می‌توانید آن را با نان تست یا پیتا میل کنید.

سالاد فرانسوی

سالاد فرانسوی نیز جزو انواع سالاد با کاهو فرانسوی بوده که از ترکیب مواد مختلف همچون گوجه‌فرنگی، خیار، روغن زیتون، سرکه، نمک و فلفل قابل‌تهیه است. این سالاد نیز طعم و مزه لذیذی دارد و در منوی بیشتر رستوران‌ها با نام آن مواجه خواهید شد.

نکات مهم برای تهیه سالاد رستورانی

شاید شما هم همانند سایر افراد با آگاهی از انواع سالاد رستورانی هوس میل‌کردن پیش‌غذا و غذای این چنینی را کرده باشید که راهکار آن، اطلاع از طرز تهیه سالاد رستورانی است. درست‌کردن سالاد راحت‌تر از پخت غذاهای متنوع است که با تهیه مواد موردنیاز آن، می‌توانید در مدت کوتاهی دست به آماده‌سازی سالادهای مختلفی بزنید. برای درست‌کردن هر یک از این سالادها نیاز به رعایت یکسری نکات مهم دارید تا بتوانید به سالادهای خوش‌طعم و مزه‌ای دست یابید.

برخی از نکات مهم برای تهیه انواع سالاد رستورانی عبارت است از:

مواد موردنیاز را بر اساس تعداد نفرات آماده کنید و از استفاده حجم اضافی آن‌ها بپرهیزید.

بهتر است از مواد تازه برای درست‌کردن سالاد استفاده کرده و از مصرف سبزی‌ها و مواد کهنه تاحدامکان بپرهیزید.

سعی کنید از طرز تهیه درستی بهره گرفته و به‌صورت اصولی، سالادی را درست کنید.

با برش دادن یکدست مواد می‌توانید موجب زیباترشدن ظاهر سالاد شوید و برش‌های بزرگ برای مجالس اساسی و برش‌های کوچک مناسب دورهمی‌های خودمانی است.

سعی کنید در ساخت سس‌های مختلف، به تعادل مواد مورداستفاده و طبیعی بودن آن‌ها دقت نمایید.

لایه‌بندی مواد سالاد در ظرفی خاص می‌تواند نظر هر مخاطبی را به خود جلب کند.

برای تزئین سالاد می‌توانید از هر خشکبار و ماده غذایی استفاده کنید.

منبع همشهری آنلاین

انتهای پیام/