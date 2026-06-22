اشتباهاتی که در پیادهروی انجام میدهید
شاید خیلیها ندانند که برخی اشتباهات هنگام پیاده روی میتواند مزایای این ورزش موثر بر سلامت جسمی و روحی را کاهش دهد.
پیادهروی ورزش مناسبی برای حفظ سلامت و فعال ماندن از لحاظ جسمی است، اما اشتباهاتی که افراد در حین آن انجام میدهند، میتواند مزایای آن را کاهش دهد. در اینجا به برخی از اشتباهاتی که افراد حین پیادهوری انجام میدهند، اشاره میکنیم:
کفش نامناسب: کفشهای ورزشی از نوع کفشهای تنیس و بسکتبال نیز مشکلاتی ایجاد میکنند. سفتی این کفشهای ورزشی به حرکت سریع به طرفین کمک میکند اما مانع انعطافپذیری پاشنه تا پنجه میشود که برای پیادهروی مفید است. به دنبال کفشی با پاشنهی نرم، سبک، قابل تنفس و مقاوم در برابر آب باشید.
اندازه نامناسب کفشها: اگر کفشهایتان خیلی گشاد باشند، پشتیبانی لازم از پاها را ارائه نمیدهند. اگر خیلی تنگ باشند، میتوانند ساییده شوند و باعث پینه یا میخچه شوند. کفشها باید به اندازه کافی جادار باشند که انگشتان پا را به راحتی تکان دهید، اما به اندازه کافی تنگ باشند که از سر خوردن پا جلوگیری کنند.
خیره شدن به صفحه نمایش: اگر هنگام راه رفتن به تلفن همراه خود خیره شوید، ممکن است به دردسر بیفتید. ممکن است زمین بخورید یا حتی در معرض خطر تصادف قرار بگیرید.
لباسهای نامناسب: لباسهایی که خیلی تنگ و سنگین هستند میتوانند پیادهروی شما را ناخوشایند کنند. لباسها باید گشاد، راحت و قابل تنفس باشند تا بتوانید به راحتی حرکت کنید و از عرق یا رطوبت خیس نشوند. میتوانید با گرم شدن هوا، لایههای نازک لباس را درآورید و وقتی سردتان شد، دوباره آنها را اضافه کنید
نشمردن قدمها :شمارش قدمها یا کیلومتر مسافت یا دقیقه زمان مهم است. به این ترتیب، میدانید که آیا به اهداف ورزشی خود میرسید یا خیر. همچنین میتواند به شما انگیزه بدهد.. میتوانید قدمهای خود را با یک برنامه روی تلفن خود یا با یک دستگاه ارزان قیمت به نام گام شمار پیگیری کنید.
حالت خمیده بدن:ممکن است به دلیل نشستن تمام روز پشت کامپیوتر، قوز کرده باشید. اما این حالت را در پیادهروی خود ایجاد نکنید! حالت صحیح پیادهروی میتواند به شما کمک کند سریعتر و طولانیتر راه بروید و از آسیبدیدگی جلوگیری کنید. سعی کنید ستون فقرات خود را طوری بلند کنید که انگار طنابی شما را از بالای سرتان به بالا میکشد. چشمان شما باید رو به جلو، شانههایتان رو به پایین، عقب و آرام باشد. در حالی که پاهایتان را به آرامی از پاشنه تا پنجه پا حرکت میدهید، بازوهای خود را به طور طبیعی و آزادانه تاب دهید.
دیده نمیشوید:اگر دوست دارید عصرها یا صبح زود که هوا تاریک است پیادهروی کنید، رنگهای روشن و پارچههای بازتابنده به رانندگان و دیگران کمک میکنند تا شما را ببینند. همچنین میتوانید چراغی همراه داشته باشید تا به شما کمک کند مسیر خود را ببینید و خودتان را بیشتر قابل مشاهده کنید.
نوشیدنیهای نامناسب: آیا قصد دارید در پیادهروی خود را با نوشابه مهمان کنید؟ شما بیش از حد قند و کالری بیشتری دریافت خواهید کرد که میخواهید. اگر فقط برای یک پیادهروی با شدت متوسط میروید، احتمالاً به الکترولیت اضافی نیاز ندارید. بهترین راه برای تامین آب بدن هنگام پیادهروی، نوشیدن آب است.
بعد از آن حرکات کششی انجام نمیدهید: وقتی پیادهرویتان تمام شد، عضلات پایتان - به خصوص ساق پا - را به آرامی بکشید. این کار به شما کمک میکند انعطافپذیر بمانید. بیش از حد تمرین نکنید - حرکات کششی نباید آسیبزا باشند - و بالا و پایین نپرید. هر حرکت کششی را به مدت ۱۰ تا ۲۰ ثانیه نگه دارید. برای کمک به حفظ تعادل از یک صندلی یا دیوار استفاده کنید.