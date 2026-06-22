بیشتر خرابی‌های کولر خودرو ربطی به کیفیت ماشین ندارد، بلکه ناشی از اشتباهات راننده است. این اشتباهات ساده، مصرف سوخت را بالا می‌برند، به موتور فشار می‌آورند و هزینه‌های سنگین تعمیرات را به‌دنبال می‌آورند. مهم‌ترین آن‌ها را بخوانید:

۱. روشن کردن فوری کولر بعد از استارت

وقتی ماشین زیر آفتاب مانده، دمای داخل به بالای ۶۰ درجه می‌رسد. اگر بلافاصله کولر را روشن کنید، به کمپرسور فشار شدیدی وارد می‌شود.

راهکار: اول شیشه‌ها را ۳۰ ثانیه پایین بدهید تا هوای داغ خارج شود، سپس کمی حرکت کنید و بعد کولر را روشن کنید.

۲. تنظیم همیشگی کولر روی سردترین درجه

این کار باعث نمی‌شود ماشین زودتر خنک شود؛ فقط کمپرسور را بی‌وقفه به کار می‌اندازد و مصرف سوخت را افزایش می‌دهد.

راهکار: دمای ایده‌آل کابین بین ۲۲ تا ۲۵ درجه است؛ هم به سیستم فشار نمی‌آورد و هم از شوک دمایی جلوگیری می‌کند.

۳. روشن بودن کولر هنگام سربالایی یا سبقت

کمپرسور انرژی را از موتور می‌گیرد. در سربالایی یا هنگام سبقت، روشن بودن کولر باعث افت شتاب و فشار مضاعف به موتور (مخصوصاً در ماشین‌های کم‌حجم) می‌شود.

راهکار: در این مواقع، کولر را موقتاً خاموش کنید.

۴. خاموش کردن ماشین بدون قطع کولر

این کار باعث می‌شود در استارت بعدی، موتور و باتری با بار اضافی روشن شوند.

راهکار: ۱ تا ۲ دقیقه قبل از خاموش کردن ماشین، کولر را خاموش کنید (ولی فن را روشن بگذارید). این کار هم رطوبت را می‌گیرد و هم از بوی بد کولر جلوگیری می‌کند.

۵. تعویض نکردن فیلتر کابین

فیلتر کثیف باعث کاهش باد و خنکی می‌شود (گاهی راننده فکر می‌کند گاز کم است، درحالی که مشکل فیلتر است).

راهکار: در شهرهای آلوده، هر ۱۰ تا ۱۵ هزار کیلومتر فیلتر کابین را عوض کنید.

۶. استفاده نکردن از کولر در زمستان

روشن نکردن طولانی مدت کولر باعث خشک شدن اورینگ‌ها و نشت گاز می‌شود.

راهکار: حتی در سرما، ماهی یک یا دو بار کولر را چند دقیقه روشن کنید تا روغن کمپرسور در مدار بچرخد.

۷. شارژ غیراصولی یا بیش‌ازحد گاز

کم بودن خنکی همیشه به‌خاطر کمبود گاز نیست. شارژ اضافه، فشار سیستم را بالا می‌برد و کمپرسور را می‌سوزاند.

راهکار: حتماً توسط متخصص و با گاز استاندارد شارژ کنید.

۸. روشن کردن کولر با شیشه‌های باز

هوای خنک مدام خارج می‌شود و کولر بی‌وقفه کار می‌کند که باعث استهلاک و افزایش مصرف سوخت می‌شود.

راهکار: بعد از خروج هوای داغ اولیه، شیشه‌ها را ببندید و سیستم را روی حالت گردش داخلی بگذارید.

۹. نادیده گرفتن صدا و بوی غیرعادی

صدای سوت یا تق‌تق و بوی کپک، هشدار جدی هستند. بی‌توجهی ممکن است به خرابی کامل و هزینه‌های میلیونی منجر شود.

راهکار: به محض مشاهده این علائم، سریعاً به تعمیرکار مراجعه کنید.

چرا اهمیت دارد؟

کولر فقط یک وسیله رفاهی نیست؛ در گرما روی تمرکز و ایمنی رانندگی تأثیر مستقیم دارد. تعمیرات آن هم بسیار گران است. پس درست استفاده کردن از کولر را مانند نگهداری از موتور و ترمز، جدی بگیرید تا عمر آن را چندین سال افزایش دهید.

منبع همشهری آنلاین

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