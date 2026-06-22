راز پیشگیری از دیابت، چربی خون و بیماری های قلبی حذف این مواد است

دکتر مهسا نخعی رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان گفت: اصلاح الگوی تغذیه نیازمند همکاری خانواده‌ها، مدارس، رسانه‌ها و نهادهای سلامت است، آموزش تغذیه از دوران کودکی، فرهنگسازی برای کاهش مصرف نمک، شکر و چربی‌ها، ترویج فعالیت بدنی و افزایش دسترسی به غذاهای سالم، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در بهبود وضعیت سلامت جامعه مؤثر باشد.

وی افزود: مصرف زیاد قند و شکر، یکی از چالش های مهم تغذیه‌ای در جوامع امروزی است، شیرینی‌ها، نوشیدنی‌های شیرین و تنقلات پر قند، علاوه بر ایجاد اضافه وزن، خطر پوسیدگی دندان و دیابت را افزایش می‌دهد.

رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با تأکید بر اینکه بسیاری از افراد، بدون توجه، مقدار زیادی قند پنهان را از طریق نوشابه‌ها، آبمیوه‌های صنعتی و خوراکی‌های بسته بندی شده دریافت می کنند، تاکید کرد: آموزش نحوه انتخاب مواد غذایی سالم و توجه به برچسب های تغذیه ای، می تواند در کاهش این مشکل مؤثر باشد.

دکتر نخعی ادامه داد: چربی ها نیز باید به شکل متعادل مصرف شوند. بدن به مقدار مشخصی چربی نیاز دارد. اما نوع چربی مصرفی اهمیت زیادی دارد. چربی های اشباع و ترانس که در غذاهای سرخ کردنی، روغن های جامد و برخی محصولات صنعتی وجود دارد، می توانند باعث افزایش چربی خون و بیماری های قلبی شوند. در مقابل، چربی های مفید موجود در روغن زیتون، مغزیجات، دانه ها و ماهی ها، برای سلامت قلب مفید هستند.

رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با اشاره به این نکته که، نوشیدن آب کافی، نیز، بخش مهمی از اصول تغذیه سالم است، ادامه داد: آب، در تنظیم دمای بدن، دفع مواد زائد و عملکرد مناسب اندام ها، نقش دارد. بسیاری از افراد، مصرف آب را با نوشابه یا نوشیدنی های شیرین، جایگزین می کنند، در حالی که این نوشیدنی ها، نه تنها جایگزین مناسبی برای آب نیستند، بلکه می توانند زمینه ساز اضافه وزن و بیماری های متابولیک شوند.

دکتر نخعی افزود: در کنار انتخاب غذای سالم، رعایت اصول بهداشتی در تهیه و نگهداری مواد غذایی نیز، اهمیت زیادی دارد. شست و شوی صحیح میوه و سبزی، نگهداری مناسب مواد غذایی در یخچال و پرهیز از مصرف غذاهای فاسد یا تاریخ گذشته، می تواند از بروز بسیاری از بیماری های گوارشی جلوگیری کند.

وی در پایان تاکید کرد: اصلاح الگوی تغذیه، نیازمند همکاری خانواده ها، مدارس، رسانه ها و نهادهای سلامت است، آموزش تغذیه از دوران کودکی، فرهنگسازی برای کاهش مصرف نمک و شکر، ترویج فعالیت بدنی و افزایش دسترسی به غذاهای سالم، از جمله اقداماتی است که می تواند در بهبود وضعیت سلامت جامعه، مؤثر باشد.

منبع ايسنا

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