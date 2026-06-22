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کاهش خطر حمله قلبی با این ورزش ساده در زنان

کاهش خطر حمله قلبی با این ورزش ساده در زنان
کد خبر : 1802708
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یک مطالعه جدید نشان می‌دهد زنانی که به‌طور منظم تمرینات قدرتی و وزنه‌زدن انجام می‌دهند، کمتر در معرض حمله قلبی و بیماری‌های قلبی قرار دارند؛ تأثیری که با افزایش مدت تمرین، بیشتر هم می‌شود.

وقتی به راه‌های کاهش خطر بیماری قلبی از طریق فعالیت بدنی فکر می‌کنیم، بلافاصله ورزش هوازی به ذهنمان خطور می‌کند. اما یک مطالعه جدید می‌گوید زنان ممکن است بتوانند خطر ابتلا به بیماری قلبی خود را از طریق تمرینات قدرتی مداوم نیز کاهش دهند.

محققان گزارش دادند که به نظر می‌رسد زنانی که وزنه می‌زنند، به خصوص اگر ایروبیک نیز انجام دهند، خطر ابتلا به مشکلات قلبی کمتری دارند.

محققان دریافتند که اگر زنان دو ساعت یا بیشتر در هفته وزنه بزنند، ۴۴ درصد خطر حمله قلبی و ۲۰ درصد خطر بیماری قلبی کمتری دارند.

نتایج نشان داد که هر چه بیشتر وزنه بزنند، خطر ابتلا به بیماری قلبی آنها بیشتر کاهش می‌یابد.

دکتر «تیانیو ژانگ»، محقق ارشد در دانشکده پزشکی هاروارد، گفت: «به رغم فواید اثبات شده برای سلامتی، تمرینات مقاومتی اغلب به عنوان یک استراتژی پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی نادیده گرفته می‌شود و تأثیر آن بر خطر بیماری‌های قلبی عروقی- به ویژه در زنان میانسال و مسن- همچنان مورد مطالعه قرار نگرفته است.»

محققان در یادداشت‌های پیش‌زمینه گفتند که دستورالعمل‌های فعلی حداقل دو روز تمرین مقاومتی در هفته را در کنار ۱۵۰ دقیقه ورزش هوازی متوسط تا شدید توصیه می‌کنند.

برای این مطالعه، محققان داده‌های بیش از ۱۱۷۰۰۰ زن شرکت‌کننده در یک مطالعه سلامت بلندمدت را تجزیه و تحلیل کردند. به عنوان بخشی از این مطالعه، فعالیت بدنی، تمرین مقاومتی و رفتار کم‌تحرک زنان تقریباً حدود ۱۵ سال پیگیری شد.

هر ساعت تمرین مقاومتی اضافی در هفته با ۱۴ درصد کاهش خطر حمله قلبی و ۵ درصد کاهش خطر بیماری قلبی مرتبط بود.

اگر زنی سطوح توصیه‌شده تمرین قدرتی و ورزش هوازی را دریافت می‌کرد، خطر حمله قلبی او حدود ۴۵٪ کمتر از افرادی بود که هیچ فعالیت بدنی نداشتند.

ژانگ گفت: «این یافته‌ها نشان می‌دهد که در یک جمعیت فعال، تمرین مقاومتی با کاهش بیشتر خطر بیماری‌های قلبی عروقی فراتر از فعالیت هوازی کلی همراه است. در کنار فعالیت‌های هوازی و کاهش رفتارهای بی‌تحرک، تمرینات مقاومتی می‌تواند جزء مهمی از استراتژی‌های سلامت عمومی برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی در ۶زنان باشد.»

منبع مهر
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