تاسوعا و عاشورا ۱۴۰۵ چه روزی است؟

تاریخ تاسوعا و عاشورا ۱۴۰۵

تاریخ دقیق روز تاسوعا سال ۱۴۰۵ در تقویم شمسی برابر با چهارشنبه ۳ تیر، در تقویم قمری نهم محرم ۱۴۴۸ و در تقویم میلادی ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶ است.

تاریخ دقیق روز عاشورا سال ۱۴۰۵ در تقویم شمسی برابر با پنجشنبه ۴ تیر، در تقویم قمری دهم محرم ۱۴۴۸ و در تقویم میلادی ۲۵ ژوئن ۲۰۲۶ است.

معنی لغوی تاسوعا

تاسوعا در لغت به معنای نهم و در تقویم اسلامی به روز نهم محرم اشاره دارد. آنچه مشهور است تاسوعا از ریشه تِسع به معنای عدد ۹ و بر نهمین روز محرم اطلاق شده است.

در روز تاسوعا چه کسانی شهید شدند؟

در محرم سال ۶۱ هجری قمری تا صبح عاشورا هیچ جنگی صورت نگرفت و هیچیک از اصحاب، یاران و خانواده امام حسین (علیه السلام) که با ایشان به کربلا آمدند شهید نشده بودند. در واقع شروع جنگ در روز عاشورا بود و به همین علت در روز عاشورا عزاداری‌ها شدت می‌گیرند.

علت نامگذاری روز تاسوعا به نام حضرت عباس (ع)

نامگذاری روز تاسوعا به نام حضرت عباس (علیه السلام) منشاء روایی ندارد. این نامگذاری به عرف و سنت مردم بر می‌گردد، یعنی اینکه مردم برای احترام به حضرت ابوالفضل (علیه السلام)، از روز تاسوعا به عنوان روز حضرت عباس (علیه السلام) یاد می‌کنند. در این روز بیشتر از حضرت تجلیل می‌شود تا شخصیت ایشان بهتر مورد توجه قرار گیرد، البته این احترام به نقش حضرت عباس (علیه السلام) در کربلا و مقام ایشان برمی‌گردد.

وقایع روز تاسوعا

شیعیان، تاسوعا را مختص حضرت عباس (علیه السلام) به شمار می‌آورند، آن را مانند روز عاشورا گرامی داشته و به ذکر فضائل و سوگواری در آن می‌پردازند.

ورود شمر به کربلا

امان دادن به فرزندان حضرت ام البنین (سلام الله علیهم)

آماده شدن برای جنگ

محاصره کربلا

نامه‌های ارسال شده روز تاسوعا در واقعه کربلا

رؤیای صادقه امام حسین(ع)

امام حسین (علیه السلام) جلوی خیمه خود در حالی که به شمشیر خود تکیه زده و سر را به زانو گذاشته بود، به خواب رفت. ایشان وقتی بیدار شد به حضرت زینب (سلام الله علیها) فرمود: هم اکنون رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و پدرم علی (علیه السلام) و مادرم زهرا علیها السلام و برادرم حسن علیه السلام را در خواب دیدم که به من گفتند: به زودی نزد ما خواهی آمد. به خدا سوگند این امر نزدیک است و در آن شکی نیست.

پیشروی لشکر عمر سعد

بیعت مجدد و اعلام جان‌نثاری یاران در راه امام حسین (علیه السلام)

معنی لغوی عاشورا

عاشورا برگرفته شده از «عشر»، به معنای ده و عاشورا به معنای دهم است. اطلاق کلمه «عاشورا» بر دهم ماه محرم، پس از شهادت امام حسین علیه السلام و یاران آن حضرت، صورت پذیرفته است و در دوره پیش از اسلام به دهم ماه محرم، عاشورا نمی‌گفتند.

روز عاشورا

با مرگ معاویه در سال ۶۰ هجری قمری، پسرش یزید بر مسند خلافت تکیه زد و مردم شام با وی بیعت کردند. آنگاه یزید با ارسال نامه‌ای به حاکم مدینه از او خواست تا از بزرگان قریش از جمله امام حسین (علیه السلام) نیز بیعت گیرد اما وقتی حاکم مدینه از امام حسین (علیه السلام) بیعت خواست، حضرت از بیعت امتناع کردند و شبانه از مدینه عازم مکه شدند. در این حین، مردم کوفه که در عراق از مرگ معاویه و امتناع امام حسین (علیه السلام) از بیعت یزید اطلاع یافتند، نامه‌های فراوان در پشتیبانی از امام حسین (علیه السلام) امضا کردند و آن حضرت را به کوفه فراخواندند.

واقعه کربلا در جمعه دهم محرم سال ۶۱ قمری رخ داد. در این روز، میان سپاه امام حسین (علیه السلام) و یزید بن معاویه جنگ درگرفت که از صبح عاشورا تا عصر طول کشید و در آن امام حسین (علیه السلام) و تمامی یارانش به جز امام سجاد (علیه السلام) به شهادت رسیدند. در عصر روز عاشورا و پس از شهادت امام حسین (علیه السلام) و یارانش، لشکر عمر بن سعد به خیمه‌های اهل بیت ایشان یورش بردند، به غارت و آتش زدن خیمه‌ها پرداخته و همه زنان و کودکان را به اسارت گرفتند.

آرامگاه حضرت ابوالفضل العباس (ع)

یکی از زیارتگاه‌های همیشگی شیعیان، حرم حضرت عباس (علیه السلام) است. آرامگاه ایشان در شهر کربلا و در شمال شرقی حرم امام حسین (علیه السلام) قرار دارد. فاصله بین حرم امام حسین (علیه السلام) و حرم حضرت عباس (علیه السلام) را بین‌الحرمین نام گذاری کرده‌اند.

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