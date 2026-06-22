قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۱ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۱ تیر ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:دوشنبه ۱ تیر
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
20,120,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
36,750,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
53,370,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
69,980,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
86,610,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
103,230,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
119,850,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
136,470,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
153,100,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
171,250,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
186,350,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
204,500,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
221,100,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
237,700,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
254,350,000