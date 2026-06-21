پراید آفریقایی و توانایی شگفتانگیزش برای عبور از مرزها + فیلم
پراید برای ما نامی بیش از حد آشناست؛ خودرویی کمهزینه و شهری که سالهاست بخش جداییناپذیری از خیابانهای ایران را تشکیل میدهد. اما شاید کمتر کسی بداند که این خودروی اقتصادی کوچک، چه پتانسیل شگفتانگیزی برای عبور از مرزها و تغییر چهره داشته است؛ تا جایی که یک شرکت خودروسازی در شمال آفریقا، آن را به عنوان یکی از محصولات اصلی خود برگزید و با نامی کاملا جدید روانه بازار کرد.
داستان پراید در واقع یک سفر مهندسی و تجاری بینالمللی است. خودرویی که ریشه در پلتفرم مزدا و فورد فستیوا دارد، پس از بومیسازی و تولید گسترده در ایران توسط شرکت سایپا، مسیر خود را به کشورهای دیگر نیز باز کرد. یکی از عجیبترین ایستگاههای این سفر، کشور تونس و کمپانی نوپای «والیسکار» (Wallyscar) بود. این شرکت با خرید امتیاز و قطعات هاچبک ایرانی (سایپا ۱۱۱)، آن را با نام «والیس ۶۱۹» به مشتریان تونسی عرضه کرد. در ادامه، به کالبدشکافی این محصول و شرکت سازنده آن میپردازیم.
والیسکار؛ خودروسازی که با مدلهای ساحلی به شهرت رسید
شرکت «والیسکار» یک خودروساز کوچک و خصوصی در تونس است که حدود ۲۰ سال از عمر آن میگذرد. این کمپانی در ابتدا با ایدهای فانتزی پدید آمد؛ ساخت خودروهای تفریحی، روباز و ساحلی با بدنه فایبرگلاس و ظاهری شبیه به جیپهای مینیاتوری. اولین محصولات آنها یعنی مدلهای «ایزیس» و «ایریس» به پیشرانههای فرانسوی پژو مجهز بودند و به عنوان خودروهایی ارزانقیمت برای گشت و گذار در سواحل مدیترانه شناخته میشدند. اما این شرکت برای توسعه سهم خود در بازار خودروهای شهری و کاربردی تونس، نیاز به یک سواری هاچبک و کاملا اقتصادی داشت.
والیس ۶۱۹؛ پراید ۱۱۱ در جامه یک خودروی تونسی
مدیران والیسکار برای پاسخ به نیاز بازار تونس، به سراغ شرکت سایپا آمدند. نتیجه این همکاری، تولد مدل «والیس ۶۱۹» بود. این خودرو در واقع هیچ تفاوت فنی و ساختاری با سایپا ۱۱۱ (نسخه هاچبک پراید) نداشت. والیس ۶۱۹ با همان پیشرانه ۱٫۳ لیتری چهارسیلندر آشنا، گیربکس ۵ سرعته دستی و تزیینات داخلی پراید در تونس مونتاژ و عرضه شد. برای این خودروساز تونسی، فرآیند قطعات منفصله (CKD) پراید بسیار ارزان و بیدردسر تمام میشد و به آنها اجازه میداد یک خودروی صفرکیلومتر شهری را با قیمتی رقابتی به دست شهروندان تونس برسانند.
غروب ۶۱۹ و چرخش والیسکار به سمت شرق
اگرچه تولید والیس ۶۱۹ (یا همان پراید ۱۱۱) فصل جالب و نوستالژیکی در کارنامه این خودروساز آفریقایی بود، اما این همکاری برای همیشه دوام نیاورد. با توقف تولید خانواده پراید در مبدأ و تغییر استراتژیهای تجاری، والیسکار نیز مسیر خود را تغییر داد. این شرکت امروزه بیشتر به سمت مونتاژ پلتفرمها، شاسیبلندها و پیکاپهای چینی متمایل شده است. با این حال، والیس ۶۱۹ برای همیشه به عنوان نمادی از انعطافپذیری عجیب پلتفرم پراید در تاریخ خودرو باقی خواهد ماند؛ خودرویی که ثابت کرد میتواند از دیترویت و سئول تا تهران و تونس، بار جابهجایی میلیونها انسان را به دوش بکشد.