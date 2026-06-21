چای سبز، عسل و مرکبات؛ ترکیب طلایی برای روزهای پرتنش + روش تهیه
این نوشیدنی که توسط کارشناسان تغذیه مورد توجه قرار گرفته، ترکیبی از آنتیاکسیدانهای قدرتمند چای سبز، خواص ضدباکتریایی عسل و ویتامینهای طبیعی موجود در پوست مرکبات را در خود جای داده است.
اگر به دنبال یک نوشیدنی ساده، خوشعطر و در عین حال مفید برای سلامت هستید، چای سبز گرم با عسل میتواند یکی از بهترین انتخابها باشد.
چرا چای سبز اینقدر محبوب است؟
چای سبز سرشار از ترکیبات آنتیاکسیدانی بهویژه کاتچینهاست؛ موادی که به کاهش التهاب در بدن کمک میکنند. تحقیقات نشان دادهاند مصرف منظم چای سبز میتواند به کنترل قند خون، بهبود سلامت قلب و کاهش التهاب دستگاه گوارش کمک کند.
برخی مطالعات همچنین ارتباط مصرف چای سبز را با بهبود تمرکز ذهنی و کاهش خطر برخی بیماریهای مزمن گزارش کردهاند. به همین دلیل این نوشیدنی سالهاست که در فهرست سالمترین نوشیدنیهای جهان قرار دارد.
عسل؛ شیرینکنندهای فراتر از شکر
برخلاف بسیاری از شیرینکنندههای مصنوعی، عسل علاوه بر ایجاد طعم دلپذیر، دارای خواص ضدباکتریایی طبیعی است. افزودن مقدار کمی عسل به چای سبز میتواند بدون افزایش زیاد کالری، طعم آن را دلنشینتر کند.
راز پوست لیمو و پرتقال
در این دستور تهیه، از پوست لیمو و پرتقال استفاده میشود؛ بخشی از میوه که اغلب دور ریخته میشود اما سرشار از ترکیبات گیاهی مفید و روغنهای معطر است. این پوستها علاوه بر ایجاد رایحهای دلپذیر، مقداری ویتامین و آنتیاکسیدان نیز به نوشیدنی اضافه میکنند.
آیا میتوان هر روز چای سبز نوشید؟
متخصصان معتقدند مصرف روزانه چای سبز برای بیشتر افراد بیخطر است. حتی برخی پژوهشها نشان دادهاند نوشیدن چند فنجان چای سبز در روز میتواند به کاهش التهاب و بهبود کنترل قند خون کمک کند. البته به دلیل وجود کافئین، مصرف بیش از حد آن ممکن است باعث اختلال خواب یا بیقراری شود. در این شرایط، انواع کمکافئین یا بدون کافئین گزینههای بهتری هستند.
طرز تهیه چای سبز با عسل
مواد لازم برای ۴ نفر:
۴ پیمانه آب
۴ تکه پوست لیمو
۴ تکه پوست پرتقال
۴ عدد تیبگ چای سبز
۲ قاشق چایخوری عسل
۴ برش لیمو
روش تهیه:
آب را همراه پوست لیمو و پرتقال در قابلمه بجوشانید.
حرارت را کم کرده و ۱۰ دقیقه اجازه دهید آرام بجوشد.
پوستها را خارج کنید.
آب معطر را روی تیبگهای چای سبز بریزید و ۱ تا ۳ دقیقه دم کنید.
تیبگها را خارج کرده و عسل را اضافه کنید.
در فنجانها ریخته و با برش لیمو سرو کنید.
یک انتخاب هوشمند برای روزهای پرتنش
در دنیایی که نوشیدنیهای شیرین و فرآوریشده بهوفور در دسترس هستند، یک فنجان چای سبز گرم با عسل میتواند راهی ساده برای دریافت آنتیاکسیدان بیشتر، کاهش التهاب و ایجاد آرامش در طول روز باشد؛ آن هم تنها در ۱۵ دقیقه.