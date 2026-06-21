درمان بیماریهای لثه با یک رژیم لاغری محبوب
رژیم فستینگ که بیشتر به دلیل نقش آن در کاهش وزن و بهبود سلامت متابولیک شناخته میشود، حالا ممکن است یک فایده مهم دیگر هم داشته باشد. نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد افرادی که این رژیم غذایی را دنبال میکنند، با کاهش التهاب لثه و بهبود برخی شاخصهای مرتبط با سلامت دهان و دندان مواجه میشوند.
محققان اخیراً گزارش دادند افرادی که رژیم فستینگ را دنبال کردند، در نهایت التهاب کمتری مرتبط با بیماری لثه داشتند.
دکتر «جوزپه مایناس» محقق ارشد از کالج کینگ لندن، در یک بیانیه خبری گفت: «مطالعه ما نشان میدهد که اصلاح سبک زندگی میتواند در کنار مسواک زدن مناسب برای بیماران مهم باشد.»
دندانپزشکان معمولاً بر تمیز کردن نواحی عفونی اطراف دندانهای فرد به عنوان وسیلهای برای مبارزه با بیماری لثه تمرکز میکنند، اما محققان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا رژیم غذایی نیز میتواند نقشی داشته باشد یا خیر.
برای مطالعه جدید، محققان ۲۸ بیمار مبتلا به بیماری لثه در اسپانیا را در نظر کردند و به طور تصادفی نیمی از آنها را به یک رژیم غذایی فستینگ پنج روزه اختصاص دادند. این افراد به مدت دو روز ۱۱۰۰ کالری و سپس به مدت سه روز ۷۵۰ کالری مصرف کردند و سپس به رژیم غذایی عادی خود بازگشتند.
بیماران این رژیم غذایی را سه بار در شش ماه دنبال کردند و پس از آن محققان نمونههای خون و مایع شیار لثه آنها- مایعی که از فضای کوچک بین دندان و لثه خارج میشود- را تجزیه و تحلیل کردند.
محققان دریافتند بیمارانی که رژیم فستینگ داشتند، نشانگرهای التهاب کمتری هم در خون و هم در مایع شیار لثه خود داشتند.
دکتر «لوئیجی نیبالی»، محقق ارشد و استاد پریودنتولوژی در کالج کینگ لندن، در یک بیانیه خبری گفت: «دلایل متعددی وجود دارد که چرا فستینگ ممکن است برای سلامت لثه مفید باشد.»
نیبالی در یک بیانیه خبری گفت: «رژیم فستینگ استرس اکسیداتیو را در بدن، که یک علت شایع التهاب است و میتواند به سلولها و DNA آسیب برساند، کاهش میدهد. مصرف غذاهای پرکالری و کربوهیدراتهای تصفیه شده، به عنوان مثال در کیک و بیسکویت، نیز میتواند باعث التهاب شود - بنابراین محدود کردن این غذاها نیز استرس اکسیداتیو را در بدن کاهش میدهد.»
وی افزود: «همچنین ممکن است رژیم فستینگ اثرات مفیدی بر میکروبیوم- جامعه باکتریهای بدن که به حفظ سلامت آن کمک میکنند- داشته باشد. با این حال، تحقیقات بیشتری برای تأیید این رابطه لازم است.»
مایناس گفت: «محققان امیدوارند قبل از گنجاندن این یافتهها در درمانهای آینده بیماری لثه، مطالعه بزرگتری انجام دهند.»