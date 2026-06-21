برای پایین آوردن کلسترول از این کشور الگو بگیرید، نه آلمان!
بررسی ۴۶۰ میلیون آزمایش خون در ۵ قاره جهان، پرده از اسرار کلسترول برداشت. نتایج نشان میدهد که برخی عادات غذاییِ ساده، نقشی حیاتیتر از آنچه تصور میکردیم در کاهشِ «کلسترول بد» و تضمین سلامت قلب ایفا میکنند.
بررسی بیش از ۴۶۰ میلیون آزمایش چربی خون در ۱۷ کشور از پنج قاره جهان نشان میدهد کره جنوبی پایینترین میزان کلسترول LDL یا همان «کلسترول بد» را در میان کشورهای بررسیشده دارد. این مطالعه که در سال ۲۰۲۳ منتشر شد، نشان میدهد سبک زندگی، عادات غذایی و حتی ژنتیک میتوانند نقش مهمی در میزان کلسترول و خطر بیماریهای قلبی داشته باشند.
پژوهشگران معتقدند رژیم غذایی کرهای که سرشار از غذاهای تخمیری و حبوبات است و مقدار کمی چربی اشباعشده دارد، احتمالاً یکی از دلایل اصلی پایین بودن سطح کلسترول در مردم این کشور است.
پس از کره جنوبی، کشورهایی مانند ترکیه و بهطور غیرمنتظره ایالات متحده نیز در میان کشورهایی قرار گرفتند که میانگین کلسترول پایینتری داشتند؛ موضوعی که با توجه به شهرت آمریکا بهعنوان زادگاه فستفود برای بسیاری تعجبآور است.
در سوی دیگر این فهرست، اتریش و آلمان بالاترین میزان کلسترول را داشتند و ژاپن، استرالیا و سوئیس در رتبههای بعدی قرار گرفتند. مصرف بیشتر چربیهای حیوانی و محصولات لبنی میتواند یکی از دلایل این وضعیت باشد، اما ژنتیک نیز نقش مهمی ایفا میکند. برای نمونه، در اتریش حدود یک نفر از هر ۳۰۰ نفر به بیماری «هایپرکلسترولمی خانوادگی» مبتلا است؛ یک اختلال ارثی که باعث افزایش قابل توجه کلسترول LDL میشود.
بررسی روندهای جهانی بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۸ نیز نشان میدهد در بسیاری از کشورهای ثروتمند غربی، سطح کلسترول به دلیل بهبود الگوهای غذایی و استفاده گسترده از داروهای کاهنده کلسترول مانند استاتینها کاهش یافته است.
در مقابل، بسیاری از کشورهای کمدرآمد و با درآمد متوسط، بهویژه در آسیا، افزایش سطح کلسترول را تجربه کردهاند. برای مثال، چین که در سال ۱۹۸۰ یکی از پایینترین میزانهای کلسترول را داشت، تا سال ۲۰۱۸ یکی از بیشترین میزانهای افزایش را ثبت کرد.
دانشمندان همچنین دریافتند که تقریباً در همه کشورهای جهان، سطح کلسترول در مردان به طور متوسط بالاتر از زنان است. این یافتهها نشان میدهد سلامت قلب تنها به ژنتیک وابسته نیست و انتخابهای روزمره مانند نوع غذا، میزان فعالیت بدنی و دسترسی به مراقبتهای پزشکی نقش تعیینکنندهای در آن دارند.