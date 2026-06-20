اولین تصویر شروین حاجیپور در یک فیلم+ عکس
شروین حاجی پور خواننده و ترانهسرا در اولین تجربه بازیگریاش مقابل دوربین علی بهراد رفت.
طبق اعلام دستاندرکاران این فیلم، مراحل فنی فیلم سینمایی «بُن سای» به کارگردانی علی بهراد و تهیهکنندگی رضا فتح الهی همچنان ادامه دارد.
شروین حاجیپور که برگزیده شدنش در جایزه «گرمی» خبرساز و پرحاشیه شد، در نخستین تجربه بازیگریاش جلوی دوربین «بُن سای» رفت تا ایفاگر یکی از نقشهای اصلی فیلم باشد و دستاندرکاران فیلم برای اولینبار عکس شروین حاجیپور را در این فیلم منتشر کردند.
پریناز ایزدیار، پیمان معادی، ستاره پسیانی، مهتاب ثروتی، محمد عاقبتی، محمدرضا فتحی سایر بازیگران فیلم هستند.
«بُن سای» به زودی با انجام مراحل فنی برای اکران در سینماهای سراسر کشور آماده میشود.
عوامل اصلی فیلم عبارتند از: مجری طرح : علی مردانه، مدیر فیلمبرداری: ادیب سبحانی، طراح صحنه: کیوان مقدم، طراح گریم: ایمان امیدواری، صدابردار: سعیدزند،طراح لباس: صبا معراجی، فیلمبردار: مصطفی صادقی، مدیر تولید: پوریا زمانی، برنامه ریز: سروش مردانه، دستیار اول کارگردان:سینا بیگی، منشی صحنه: دنیا راد، عکاس: امیرحسین شجاعی
مدیر تبلیغات: آریان امیرخان.
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