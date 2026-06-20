نوشابه رژیمی واقعاً بهتر از نوشابه معمولی است؟

نوشابه‌های رژیمی سال‌هاست به‌عنوان جایگزینی «کم‌کالری‌تر» برای نوشابه‌های معمولی معرفی می‌شوند. اما آیا واقعاً انتخاب سالم‌تری هستند؟

نوشابه معمولی حاوی مقدار زیادی قند است، در حالی که نوشابه رژیمی معمولاً از شیرین‌کننده‌های مصنوعی استفاده می‌کند؛ موادی مثل آسپارتام یا سوکرالوز.

البته نوشابه رژیمی هم کاملاً بی‌خطر نیست؛ برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند مصرف زیاد نوشابه رژیمی ممکن است با تغییر میکروبیوم روده، افزایش اشتها و مشکلات متابولیک مرتبط باشد، هرچند هنوز همه دانشمندان درباره شدت این اثرات توافق ندارند.

متخصصان می‌گویند مصرف زیاد قند با چاقی، دیابت نوع ۲، بیماری قلبی و پوسیدگی دندان ارتباط مستقیم دارد. به همین دلیل، نوشابه رژیمی در کوتاه‌مدت معمولاً انتخاب کم‌ضررتری نسبت به نوشابه قندی محسوب می‌شود.

در کل، نوشابه رژیمی احتمالاً از نوشابه معمولی بهتر است، اما همچنان نوشیدنی ایده‌آلی برای سلامت نیست. متخصصان توصیه می‌کنند آب، بهترین انتخاب روزانه باقی می‌ماند.