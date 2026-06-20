قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: شنبه ۳۰ خرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
163,562,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
161,382,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
218,081,000
|
طلای دست دوم
|
161,381,580
|
آبشده کمتر از کیلو
|
709,520,000
|
مثقال طلا
|
708,510,000
|انس طلا
|
4,160.26
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,690,100,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,616,700,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
883,100,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
492,700,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
262,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,619,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|810,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
430,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
34,760,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
19,790,000
|
حباب نیم سکه
|
60,120,000
|
حباب ربع سکه
|
77,580,000
|
حباب سکه گرمی
|
56,980,000