«داستان اسباب بازی ۵» گرانترین انیمیشن پیکسار در انتظار فروش میلیاردی
«داستان اسباببازی ۵» که پرهزینهترین فیلم پیکسار است، با پیشبینی افتتاحیه آخر هفتهای ۱۷۵ میلیون دلاری، کارش را شروع کرد.
«داستان اسباببازی ۵» که با بودجهای ۲۵۰ میلیون دلاری ساخته شده، بدون احتساب هزینههای بازاریابی، میتواند پرهزینهترین فیلم انیمیشن ساخته شده تا به حال باشد، اما توجه به چند نکته ضروری است.
رتبه اول تاکنون به طور مشترک به «شیر شاه» (۲۰۱۹) و «گیسوکمند» (۲۰۱۰) اختصاص داشت که هزینه ساخت هر۲ در محدوده ۲۵۰ میلیون دلار گزارش شده بود. این ۲ فیلم بالاترین سطح هزینه انیمیشن را به خود اختصاص داده اند و اکنون «داستان اسباببازی ۵» نیز به آنها پیوسته است، البته بدون احتساب تورم.
گفته میشود تام هنکس و تیم آلن مبلغ قابل توجهی برای بازگشت به قسمت پنجم دریافت کردهاند و دستمزد هر یک از آنها احتمالاً حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار بوده است.
«داستان اسباببازی ۴» (۲۰۱۹) و «شگفتانگیزان ۲» (۲۰۱۸) که از جمله پرهزینهترین فیلمهای پیکسار محسوب میشوند، هر یک با بودجه حدود ۲۰۰ میلیون دلاری ساخته شدهاند. در همین حال «الیو» با بودجه رسمی ۱۷۵ میلیون دلاری ساخته شد اما به دلیل اصلاحات محتوایی، تعویض کارگردان و بازنویسیهای اساسی، شایعات حکایت از این داشت که رقم واقعی بسیار بالاتر از این مقدار و شاید حتی در مرز ۳۰۰ میلیون دلار بوده باشد.
حالا «داستان اسباببازی ۵» در انتظار یک موفقیت عظیم است و آخرین پیشبینی حاکی از فروش افتتاحیه داخلی ۱۷۵ میلیون دلاری برای این فیلم است. اگر این انیمیشن به این فروش در ۳ روز اولیه اکرانش برسد، در جایگاه سوم پرفروشترین انیمیشنهای تاریخ قرار میگیرد. حتی شاید بتواند از رکوردی که پیکسار با «شگفتانگیزان ۲» (۱۸۲ میلیون دلار) گذاشته هم پیشی بگیرد.
از نظر جهانی، پیش بینی این است که «داستان اسباببازی ۵» به حدود ۳۱۵ میلیون دلار در سراسر جهان نزدیک میشود و این یک رکورد برای پیکسار خواهد بود. اگر طبق قانون ۲.۵ برابر در نظر بگیریم، نقطه سر به سر برای «داستان اسباببازی ۵» حدود ۶۲۵ میلیون دلار خواهد بود و این رقمی است که این فیلم میتواند تا آخر هفته دوم خود به آن دست یابد.
دیروز ممنوعیت نقد و بررسی این فیلم برداشته شد و نظرات با امتیاز ۷۴ در متاکریتیک و ۹۳ درصد در راتن تومیتوز نسبتاً مثبت بود و با توجه به تبلیغات دهان به دهان که مثبت خواهد بود، می توان گفت بودجه گزاف برای این فیلم ارزشش را داشت، زیرا به راحتی میتواند به مرز یک میلیارد دلار و فراتر از آن برسد.