اگر موجودات فضایی وجود دارند، چرا هنوز به زمین نیامدهاند؟
آیا ما در جهان تنها هستیم؟ این یکی از قدیمیترین پرسشهای بشر است. با وجود میلیاردها کهکشان، تریلیونها ستاره و سیاره فراخورشیدی، بسیاری از دانشمندان احتمال وجود حیات در نقاط دیگر کیهان را جدی میگیرند.
اگر تمدنهای بیگانه فرازمینی وجود دارند، چرا تاکنون هیچکدام به زمین سفر نکردهاند؟ مقالهای در Conversation با بررسی این پرسش توضیح میدهد که وجود حیات فرازمینی لزوماً به معنای امکان سفر میانستارهای یا بازدید از زمین نیست.
بر اساس این تحلیل، سه مانع اصلی میتوانند دلیل نبود تماس یا حضور موجودات فضایی در نزدیکی ما باشند.
فاصلههای میان ستارهای بسیار بزرگتر از تصور انسان هستند
یکی از بزرگترین مشکلات سفر فضایی، اندازه کیهان است. نزدیکترین ستاره به منظومه شمسی، Proxima Centauri، حدود ۴٫۲ سال نوری با زمین فاصله دارد. حتی با فناوریهای امروزی، رسیدن به آن به هزاران سال زمان نیاز خواهد داشت.
برای مقایسه، اگر یک فضاپیما با سرعتی مشابه فضاپیماهای فعلی حرکت کند، سفر به نزدیکترین ستاره تقریباً چندین برابر عمر تمدن انسانی طول خواهد کشید. حتی یک تمدن بسیار پیشرفته نیز با مشکل اساسی قوانین فیزیک روبهرو است. حرکت دادن یک جرم بزرگ تا سرعتهای نزدیک به سرعت نور به انرژی عظیمی نیاز دارد و سفرهای میانستارهای را به پروژههایی بسیار پیچیده تبدیل میکند.
هزینه انرژی سفر بین ستارگان ممکن است غیرقابلتحمل باشد
طبق نظریه نسبیت خاص، هرچه سرعت یک جسم به سرعت نور نزدیکتر شود، انرژی موردنیاز برای شتاب دادن آن بهشدت افزایش مییابد. رسیدن به سرعت نور برای اجسام دارای جرم، طبق قوانین فعلی فیزیک، غیرممکن است. علاوه بر مشکل انرژی، برخورد با ذرات بسیار کوچک موجود در فضای میانستارهای میتواند در سرعتهای بالا خطرناک باشد.
به همین دلیل، حتی یک تمدن بسیار قدیمیتر و پیشرفتهتر از انسان نیز ممکن است سفر فیزیکی بین ستارهها را بسیار دشوار یا غیرعملی بداند.
زمین شاید مقصد جذابی برای موجودات بیگانه نباشد
انسان معمولاً تصور میکند زمین به دلیل وجود آب و حیات، مکانی جذاب برای بازدید موجودات فضایی است. اما شرایط زمین ممکن است برای همه شکلهای احتمالی حیات مناسب نباشد.
جو زمین دارای مقدار زیادی اکسیژن است. عنصری که برای ما ضروری است، اما از نظر شیمیایی بسیار واکنشپذیر است و ممکن است برای برخی موجودات فضایی فرضی حتی خطرناک باشد.
یک تمدن فرازمینی ممکن است در سیارهای با ترکیب شیمیایی کاملاً متفاوت تکامل یافته باشد و محیط زمین را مانند محیطی نامناسب یا حتی سمی ارزیابی کند.
چرا کیهان ساکت است؟
این پرسش بخشی از چیزی است که به نام پارادوکس فرمی شناخته میشود. اگر جهان اینقدر بزرگ است و احتمال وجود تمدنهای دیگر زیاد است، چرا هیچ نشانهای از آنها دریافت نکردهایم؟
پاسخهای مختلفی برای این مسئله پیشنهاد شده است. برخی دانشمندان معتقدند فاصلهها آنقدر زیاد هستند که تمدنها هرگز فرصت تماس پیدا نمیکنند. برخی دیگر احتمال میدهند تمدنهای پیشرفته روشهایی برای ارتباط دارند که ما هنوز قادر به تشخیص آنها نیستیم.
نتیجه اصلی این بحث این است که دو سؤال متفاوت را نباید با یکدیگر اشتباه گرفت.
آیا حیات فرازمینی در جهان وجود دارد؟
آیا یک تمدن فرازمینی میتواند به زمین سفر کند؟
ممکن است پاسخ پرسش اول مثبت باشد، اما با موانع بزرگی چون محدودیتهای فیزیکی، انرژی و زمان سفرهای میان ستارهای تقریبا غیرممکن مینماید.