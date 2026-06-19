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ربات‌های جراح مجهز به هوش مصنوعی؛ دقیق‌تر از دست انسان! + فیلم

ربات‌های جراح مجهز به هوش مصنوعی؛ دقیق‌تر از دست انسان! + فیلم
کد خبر : 1801343
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پزشکی مدرن به نقطه‌ای رسیده که ربات‌ها می‌توانند جراحی‌هایی انجام دهند که حتی ماهرترین جراحان انسان هم نمی‌توانند! این ربات‌ها با دقت فوق‌العاده، برش‌های بسیار ریز می‌زنند و لرزش دست را ندارند. ربات‌های جراح جدید مجهز به هوش مصنوعی هستند و می‌توانند حرکاتی در حد میکرومتر (بسیار ریزتر از یک میلی‌متر) انجام دهند. این یعنی بیمار کمتر خونریزی می‌کند، زودتر خوب می‌شود و جای زخم کوچک‌تری دارد. بعضی از این ربات‌ها را پزشک از راه دور کنترل می‌کند؛ یعنی جراح می‌تواند در یک شهر بنشیند و بیمار را در شهر دیگر عمل کند!

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