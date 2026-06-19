قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: جمعه ۲۹ خرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
156,642,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
154,553,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
208,853,000
|
طلای دست دوم
|
154,552,960
|
آبشده کمتر از کیلو
|
679,540,000
|
مثقال طلا
|
678,460,000
|انس طلا
|
4,219.11
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,614,900,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,556,300,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
848,900,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
473,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
252,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,550,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|800,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
420,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
34,760,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
19,790,000
|
حباب نیم سکه
|
60,120,000
|
حباب ربع سکه
|
77,580,000
|
حباب سکه گرمی
|
56,980,000