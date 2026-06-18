اگر مبتلا به بیماری خاص قلبی عروقی نباشیم، می‌توانیم در هفته ۶ عدد تخم مرغ مصرف کنیم. تخم مرغ ارزش غذایی بالایی دارد و می‌‎تواند انرژی بدن را تامین کند، پس گزینه بسیار مناسبی برای صبحانه است.

رژیم غذایی ورزشکاران شامل تخم مرغ است که به تامین انرژی بدن و عضله سازی طبیعی کمک زیادی می‌کند. روش‌های مصرف تخم مرغ در غذاها یا انواع املت بسیار زیاد است. یکی از ایده‌های جالب و متنوع برای درست کردن املت استفاده از زیپ کیپ است. در ادامه طرز تهیه املت زیپ کیپی با ما همراه باشید.

مواد لازم برای تهیه املت زیپ کیپی

تخم مرغ ۵ عدد

قارچ ۱۵۰ گرم

پنیر چدار ۴ ورق

فلفل دلمه رنگی نگینی ۳ قاشق غذاخوری

پیاز نگینی ۱/۴ پیمانه

جعفری تازه ۱۰۰ گرم

کره ۵۰ گرم

نمک ۱ قاشق چای‌خوری

زیپ کیپ ۱ عدد

طرز تهیه املت زیپ کیپی

پیاز و فلفل دلمه ای را در کره تفت می‌دهیم:

کره را در ماهیتابه میریزیم و روی حرارت ملایم داغ می‌کنیم. سپس پیاز و فلفل دلمه‌ای نگینی را اضافه می‌کنیم و تفت می‌دهیم.

قارچ را اضافه می‌کنیم:

قارچ‌ها را ورقه ای خرد می‌کنیم سپس حرارت گاز را زیاد می‌کنیم و قارچ‌ها را به پیاز و فلفل دلمه‌ای اضافه می‌کنیم و تفت می‌دهیم تا آب آن جمع شود.

سیر را اضافه می‌کنیم:

سیر را رنده ریز می‌کنیم و به مواد اضافه می‌کنیم و تفت می‌دهیم.

تخم مرغ‌ها را با پنیر مخلوط می‌کنیم:

تخم مرغ‌ها را در ظرفی جدا، میشکنیم و با چنگال هم می‌زنیم. پنیر چدار ورقه‌ای را نواری برش می‌دهیم و با تخم مرغ‌ها مخلوط می‌کنیم.

سبزیجات را به تخم مرغ اضافه می‌کنیم:

سبزیجاتی که تفت دادیم را به تخم مرغ اضافه می‌کنیم و هم می‌زنیم.

جعفری تازه و ادویه را اضافه می‌کنیم:

جعفری تازه را ساطوری خرد می‌کنیم و همراه نمک، فلفل و پاپریکا به مواد اضافه می‌کنیم. ترکیب حاصل را هم می‌زنیم تا یکدست شود.

مواد تخم مرغ را در زیپ کیپ می‌ریزیم:

مخلوط را در زیپ کیپ می‌ریزیم، هوای آن را خارج میکنیم و درب زیپ کیپ را می‌بندیم. قسمت بالایی زیپ کیپ را تا زده و با گیره محکم نگه می‌داریم که باز نشود.

املت زیپ کیپی را می‌پزیم:

زیپ کیپ را در آب درحال جوشیدن قرار می‌دهیم تا بپزد و تخم مرغ سفت شود.

املت زیپ کیپی را سرو می‌کنیم:

پس از پختن املت، زیپ کیپ را پاره می‌کنیم و املت را خارج می‌کنیم. املت را برش زده، با گوجه، خیارشور، لیمو و نان تست سرو می‌کنیم.

منبع همشهری آنلاین

انتهای پیام/