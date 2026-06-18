پخت تخم مرغ به روش جدید؛ صبحانهای که همه را غافلگیر میکند
اگر از املتهای تکراری خسته شدهاید و به دنبال یک روش متفاوت برای آماده کردن صبحانه هستید، املت زیپکیپی میتواند انتخابی جذاب و خوشمزه باشد. روشی ساده و خلاقانه که نتیجه آن یک املت نرم، خوشطعم و متفاوت است.
اگر مبتلا به بیماری خاص قلبی عروقی نباشیم، میتوانیم در هفته ۶ عدد تخم مرغ مصرف کنیم. تخم مرغ ارزش غذایی بالایی دارد و میتواند انرژی بدن را تامین کند، پس گزینه بسیار مناسبی برای صبحانه است.
رژیم غذایی ورزشکاران شامل تخم مرغ است که به تامین انرژی بدن و عضله سازی طبیعی کمک زیادی میکند. روشهای مصرف تخم مرغ در غذاها یا انواع املت بسیار زیاد است. یکی از ایدههای جالب و متنوع برای درست کردن املت استفاده از زیپ کیپ است. در ادامه طرز تهیه املت زیپ کیپی با ما همراه باشید.
مواد لازم برای تهیه املت زیپ کیپی
تخم مرغ ۵ عدد
قارچ ۱۵۰ گرم
پنیر چدار ۴ ورق
فلفل دلمه رنگی نگینی ۳ قاشق غذاخوری
پیاز نگینی ۱/۴ پیمانه
جعفری تازه ۱۰۰ گرم
کره ۵۰ گرم
نمک ۱ قاشق چایخوری
زیپ کیپ ۱ عدد
طرز تهیه املت زیپ کیپی
پیاز و فلفل دلمه ای را در کره تفت میدهیم:
کره را در ماهیتابه میریزیم و روی حرارت ملایم داغ میکنیم. سپس پیاز و فلفل دلمهای نگینی را اضافه میکنیم و تفت میدهیم.
قارچ را اضافه میکنیم:
قارچها را ورقه ای خرد میکنیم سپس حرارت گاز را زیاد میکنیم و قارچها را به پیاز و فلفل دلمهای اضافه میکنیم و تفت میدهیم تا آب آن جمع شود.
سیر را اضافه میکنیم:
سیر را رنده ریز میکنیم و به مواد اضافه میکنیم و تفت میدهیم.
تخم مرغها را با پنیر مخلوط میکنیم:
تخم مرغها را در ظرفی جدا، میشکنیم و با چنگال هم میزنیم. پنیر چدار ورقهای را نواری برش میدهیم و با تخم مرغها مخلوط میکنیم.
سبزیجات را به تخم مرغ اضافه میکنیم:
سبزیجاتی که تفت دادیم را به تخم مرغ اضافه میکنیم و هم میزنیم.
جعفری تازه و ادویه را اضافه میکنیم:
جعفری تازه را ساطوری خرد میکنیم و همراه نمک، فلفل و پاپریکا به مواد اضافه میکنیم. ترکیب حاصل را هم میزنیم تا یکدست شود.
مواد تخم مرغ را در زیپ کیپ میریزیم:
مخلوط را در زیپ کیپ میریزیم، هوای آن را خارج میکنیم و درب زیپ کیپ را میبندیم. قسمت بالایی زیپ کیپ را تا زده و با گیره محکم نگه میداریم که باز نشود.
املت زیپ کیپی را میپزیم:
زیپ کیپ را در آب درحال جوشیدن قرار میدهیم تا بپزد و تخم مرغ سفت شود.
املت زیپ کیپی را سرو میکنیم:
پس از پختن املت، زیپ کیپ را پاره میکنیم و املت را خارج میکنیم. املت را برش زده، با گوجه، خیارشور، لیمو و نان تست سرو میکنیم.