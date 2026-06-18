این مواد غذایی را در سینک نشویید

در اینجا ۶ ماده غذایی آورده شده است که بهتر است آنها را در سینک ظرفشویی نشویید. البته اگر وسواس دارید و مجبور به شستن شدید هم خیلی نگرانی به خودتان ندهید، خیلی نگران کننده نیست اما نشویید بهتر است.

۱. گوشت خام

شستن گوشت خام در سینک باعث پخش شدن باکتری‌های مضر مانند سالمونلا و کمپیلوباکتر در سینک و سطوح اطراف می‌شود. این باکتری‌ها می‌توانند به راحتی به سایر مواد غذایی که بعداً در همان سینک آماده می‌شوند، منتقل شده و باعث مسمومیت غذایی شوند.

۲. قارچ

قارچ‌ها ساختار اسفنجی دارند و آب را به سرعت جذب می‌کنند. شستن آن‌ها قبل از پخت، باعث می‌شود آب زیادی به خود جذب کرده و هنگام پخت، به جای سرخ شدن یا برشته شدن، بخارپز شوند و طعم و بافت مطلوب خود را از دست بدهند. یک آبکشی سریع کافی است؛ سپس با برس یا دستمال، خاک و آلودگی را پاک کرده و کاملاً خشک کنید.

۳. سبزیجات بسته‌بندی شده

محصولات بسته بندی شده مانند کاهو یا کلم معمولاً از قبل شسته و آماده مصرف هستند. شستن مجدد آن‌ها نه تنها ضروری نیست، بلکه می‌تواند باعث از بین رفتن مواد نگهدارنده یا آلودگی مجدد آن‌ها در اثر تماس با سینک شود.

۴. تخم مرغ

پوسته تخم مرغ دارای یک لایه محافظ طبیعی به نام کوتیکول است که از ورود باکتری‌ها به داخل تخم مرغ جلوگیری می‌کند. شستن تخم مرغ، این لایه محافظ را از بین برده و احتمال ورود باکتری‌ها را افزایش می‌دهد. در صورت نیاز، فقط با یک دستمال خشک یا کمی مرطوب تمیزشان کنید.

۵. برنج غنی شده

شستن برنج برای کاهش نشاسته یا آرسنیک در برخی فرهنگ‌ها رایج است؛ اما در مورد برنج‌های غنی‌شده، این کار می‌تواند ویتامین‌ها و مواد معدنی افزوده (مثل ویتامین‌های گروه B و آهن) را از بین ببرد. بهتر است یک بار بشویید و تمام.

۶. میوه‌های پوست‌کنده یا آماده مصرف

میوه‌هایی مانند توت فرنگی، تمشک یا انگور که به صورت بسته‌بندی شده و آماده مصرف فروخته می‌شوند، معمولاً نیاز به شستشوی مجدد ندارند. شستن آن‌ها در سینک قبل از مصرف می‌تواند باعث له شدن یا آسیب دیدنشان شود و همچنین احتمال آلودگی ثانویه را افزایش دهد. بهتر است این میوه‌ها را بلافاصله قبل از مصرف و به آرامی زیر آب سرد بشویید.

منبع همشهری آنلاین

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