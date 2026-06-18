اگر عطسههای مکرر را جدی نگیرید کارتان به جراحی میکشد
بسیاری از افراد عطسههای مکرر و گرفتگی بینی را یک مشکل ساده و فصلی میدانند، اما متخصصان هشدار میدهند که ادامه این علائم بدون درمان میتواند به مشکلات جدیتری مانند سینوزیت مزمن، پولیپ بینی و در موارد پیشرفته، جراحی سینوس منجر شود.
دکتر خسرو ایرانفر با هشدار نسبت به شیوع بالای آلرژیهای تنفسی، بر ضرورت پیشگیری از مواجهه با عوامل حساسیتزا و پیگیری درمان تأکید کرد و گفت: بیتوجهی به آلرژیهای بینی و سینوسها میتواند زمینهساز بروز سینوزیتهای چرکی، پولیپ بینی و حتی نیاز به جراحی شود.
این متخصص با اشاره به شیوع بالای آلرژیهای تنفسی اظهار کرد: آلرژی یا حساسیت میتواند بخشهای مختلف بدن از جمله پوست، دستگاه گوارش و ریهها را درگیر کند، اما بینی و سینوسها از شایعترین نقاط درگیری این بیماری هستند.
وی با بیان اینکه آلرژی در تمامی گروههای سنی مشاهده میشود، افزود: برخی افراد تنها در فصلهای خاصی مانند بهار و پاییز دچار علائم میشوند، اما گروهی دیگر در تمام طول سال با نشانههای آلرژی مواجه هستند.
این متخصص گوش، حلق و بینی، عطسههای مکرر، خارش بینی، گرفتگی یا کیپی بینی و ترشحات بینی و پشت حلق را از مهمترین علائم آلرژی بینی برشمرد و گفت: این علائم معمولاً بهصورت حملهای آغاز شده و برای چند دقیقه ادامه پیدا میکنند.
دکتر ایرانفر درباره علت بروز این علائم توضیح داد: ورود مواد حساسیتزا از طریق تنفس به مخاط بینی و سینوسها موجب فعال شدن واکنشهای ایمنی و آزاد شدن مواد شیمیایی خاص در این ناحیه میشود که نتیجه آن بروز علائم آزاردهنده آلرژی است.
وی با تأکید بر نقش پیشگیری در کنترل بیماری افزود: هرچه میزان تماس افراد با مواد حساسیتزا کمتر باشد، کنترل علائم نیز بهتر خواهد بود، اما به دلیل فراوانی این مواد در هوای محیط، اجتناب کامل از آنها عملاً امکانپذیر نیست.
این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با ارائه توصیههایی به شهروندان خاطرنشان کرد: خودداری از نگهداری پرندگان و گربه در منزل، پرهیز از نگهداری تعداد زیاد گلدان در خانه و کاهش تماس با گیاهان در فصل گردهافشانی میتواند به کاهش علائم آلرژی کمک کند.
وی همچنین نسبت به عوارض کنترل نشدن آلرژی هشدار داد و گفت: افراد مبتلا به آلرژی بینی و سینوسها بیش از سایرین در معرض ابتلا به سینوزیتهای چرکی قرار دارند و در صورت درمان نشدن، احتمال ایجاد پولیپهای بینی نیز در آنها افزایش مییابد.
دکتر ایرانفر درباره روشهای درمانی موجود نیز اظهار کرد: داروهای متعددی از خانواده آنتیهیستامینها با عوارض اندک وجود دارند که امکان مصرف طولانیمدت آنها فراهم است. همچنین اسپریهای بینی حاوی کورتون و آنتیهیستامین در کنترل علائم بسیار مؤثر هستند.
وی افزود: در برخی موارد خاص، پس از شناسایی ماده آلرژن و تهیه واکسن اختصاصی، تزریق تدریجی این واکسنها میتواند در کاهش علائم و بهبود وضعیت بیماران نقش مؤثری داشته باشد.
این متخصص گوش، حلق و بینی در ادامه به یکی از مهمترین عوارض آلرژی شدید اشاره کرد و گفت: در مواردی که بیماری شدید و کنترلنشده باشد، پولیپهای بینی و سینوسها تشکیل میشوند؛ بهگونهای که تمام یا بخشی از حفره بینی و سینوسها با بافت پولیپی ناشی از رشد بیش از حد مخاط سینوسها پر شده و علائم بیمار تشدید میشود.
وی در پایان تصریح کرد: در صورتی که علائم ناشی از پولیپ با درمانهای دارویی کنترل نشود، بیمار ممکن است به جراحی آندوسکوپی سینوس نیاز پیدا کند. در این جراحی، پولیپها از حفره بینی و سینوسها خارج شده و علائم بیمار به شکل قابل توجهی بهبود مییابد. همچنین مراجعه منظم به پزشک و پیگیری درمان، احتمال عود بیماری را به حداقل میرساند.