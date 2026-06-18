راز داشتن پاهای سالم و بدون ترک در روزهای داغ تابستان + ۵ راهکار ساده
پوشیدن صندل و کفشهای جلوباز در روزهای گرم سال اگرچه حس راحتی بیشتری ایجاد میکند،اما میتواند پاها را در معرض آفتابسوختگی،ترک پاشنه و حتی مشکلاتی مانند قارچ و بوی نامطبوع قرار دهد.کارشناسان با ارائه چند توصیه ساده و کاربردی، راهکارهایی را برای حفظ سلامت و زیبایی پاها در فصل تابستان معرفی کردهاند.
کارشناسان میگویند پیادهروی با صندل و کفشهای جلو باز، پاها را در معرض گرمای زیاد و سطوح داغ قرار میدهد که میتواند منجر به خشکی، بروز لکههای تیره یا عوارض دیگری شود که بر ظاهر و حس پاها تاثیر میگذارد. البته این مشکل را به راحتی میتوان برطرف کرد.
کارشناسان توصیه میکنند در تابستان، بیشتر از پاهای خود مراقبت کنید و اگر مطمئن نیستید که چگونه باید این کار را انجام دهید، در این مطلب به نقل از ایندیپندنت، نکات بهداشتی و مراقبتیای مطرح شده که به بهبود سلامت پاها کمک میکند.
یکی از مراقبتهای اولیه و ضروری، محافظت در برابر آفتاب است. هنگام استفاده از کرم ضدآفتاب برای بدن، اکثر ما پاهای خود را فراموش میکنیم که اشتباه بزرگی است. هنگامی که شاخص یووی (UV) بالا باشد، ممکن است آفتابسوختگی یا لکههای تیره فقط در عرض چند دقیقه روی پوست در معرض آفتاب ایجاد شود. محافظت در برابر آفتاب فقط مربوط به پوست نیست. ناخنها نیز از ترکیبات پروتئینی ساخته شدهاند که به محافظت بیشتری نیاز دارند و به اندازه پوست، در برابر آسیبهای ناشی از اشعه ماوراء بنفش آسیبپذیرند. هنگامی که در معرض عوامل خارجی مانند آفتاب، هوای بسیار خشک، رطوبت بالا، شن یا آب شور قرار میگیرید، پوستی که دور ناخنهای شما را فراگرفته بیشتر مستعد خشکی میشود که در نهایت به ناخنها و سلامت کلی پا آسیب میرساند.
توصیه بهداشتی دیگر، لایهبرداری است. برای خلاص شدن از شر سلولهای خشکِ سطح پوست که ممکن است باعث احساس زبری و زمخت به نظر رسیدن پاهای شما شود، هر دو هفته یک یا دو بار سطوح زبر پاهای خود را لایهبرداری کنید. برای لایهبرداری پا، گزینههای بسیار متنوعی وجود دارد. لایهبردارهای فیزیکی مانند انواع سنگپای طبیعی و مصنوعی، گزینههای خوبی هستند به این شرط که آنها را تمیز نگه دارید. هنگام استفاده از سوهان یا سنگپا برای برداشتن پوست خشک یا پینه به یاد داشته باشید که هنگام کار روی پوست نرم، فشار کمتر و هنگام برخورد با پینه، فشار بیشتر وارد کنید تا پوستتان آسیب نبیند.
آبرسانی عمیق نیز مراقبت مهمی است. در تابستان به طور طبیعی تمایل داریم زمان بیشتری را بیرون از منزل بگذرانیم. این بدان معناست که احتمالا بیش از حد معمول پیادهروی داریم که ممکن است باعث شود پاها، سریعتر از معمول خشک شوند. پاشنههای پا بیشتر وزن ما را تحمل میکنند بنابراین، پوست روی آنها هم معمولا سریعتر ساییده میشود. به همین دلیل است که مرطوب کردن پاها، مخصوصا پاشنههای پا، باید بخش منظمی از برنامه روزانه شما باشد. بنابراین منتظر نمانید تا خشکی پوست یا پینه بروز کند و برنامه آبرسانی را به طور منظم انجام دهید. همچنین برای آبرسانی عمیق با کرمها، ماسکها و روغنها، حتما آنها را بلافاصله بعد از حمام استفاده کنید، چرا که پوست وقتی خیس است، مواد را به بهترین شکل جذب میکند.
پس از شستوشوی مناسب و استفاده از مواد آبرسان پس از استحمام، بخش مهمی از مراقبت را انجام دادهاید و در باقی روز توصیهای که باید به آن توجه کنیم خشک نگهداشتن پاهاست. پاها نقش مهمی در تنظیم دمای بدن ما دارند. به همین دلیل، تمایل به تعریق دارند و هرچند این تعریق کاملا طبیعی است اما میتواند مشکلات زیادی از رشد باکتری گرفته تا پینه، بوی ناخوشایند و قارچ ایجاد کند. اگر کفشهای بسته میپوشید، سعی کنید همیشه جوراب به پا داشته باشید تا مقداری از رطوبت را به خود جذب کند. اگر ترجیح میدهید در ماههای گرم جوراب را کنار بگذارید، استفاده از پودر پا میتواند مفید باشد.
در پایان نیز توصیه میشود که تا حد ممکن از راه رفتن با پای برهنه اجتناب کنید. در طول تابستان قدم زدن بدون کفش و با پای برهنه در اطراف خانه، استخر یا در شن و ماسه، شاید دلچسب به نظر برسد اما این کار میتواند صدمات زیادی با خود داشته باشد. هنگامی که پابرهنهاید، پاهای شما سریعتر گرمای سطح را جذب میکنند که میتواند در عرض چند ثانیه به آفتابسوختگی و قرمزی منجر شود.