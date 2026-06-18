چای دارچین نوشیدنی‌ای خوش‌طعم و معطر است که از پوست داخلی درخت دارچین تهیه می‌شود. پوست این درخت پس از خشک شدن به شکل چوب‌های دارچین درمی‌آید که می‌توان آن‌ها را در آب جوش دم کرد یا به صورت پودر برای تهیه چای به کار برد.

تحقیقات نشان می‌دهد این نوشیدنی حاوی ترکیبات مفیدی است که می‌توانند فواید مختلفی برای سلامت بدن داشته باشند. در ادامه با ۱۲ خاصیت مهم چای دارچین آشنا می‌شویم.

۱. سرشار از آنتی‌اکسیدان‌ها

چای دارچین حاوی مقدار زیادی آنتی‌اکسیدان است؛ ترکیباتی که از سلول‌های بدن در برابر آسیب ناشی از رادیکال‌های آزاد محافظت می‌کنند.

رادیکال‌های آزاد می‌توانند در بروز بیماری‌هایی مانند دیابت، سرطان و بیماری‌های قلبی نقش داشته باشند. دارچین به‌ویژه سرشار از پلی‌فنول‌هاست؛ گروهی از آنتی‌اکسیدان‌های قوی که به حفظ سلامت بدن کمک می‌کنند.

مطالعات نشان داده‌اند دارچین از نظر قدرت آنتی‌اکسیدانی در میان ادویه‌ها جایگاه بسیار بالایی دارد و مصرف آن می‌تواند ظرفیت دفاع آنتی‌اکسیدانی بدن را افزایش دهد.

۲. کاهش التهاب و کمک به سلامت قلب

برخی تحقیقات آزمایشگاهی نشان می‌دهند ترکیبات موجود در دارچین می‌توانند نشانگرهای التهابی را کاهش دهند.

از آنجا که التهاب مزمن یکی از عوامل زمینه‌ساز بیماری‌های قلبی و بسیاری از بیماری‌های مزمن دیگر است، کاهش التهاب می‌تواند مزایای قابل توجهی برای سلامت داشته باشد.

مطالعات همچنین نشان داده‌اند دارچین ممکن است:

فشار خون را کاهش دهد

سطح کلسترول LDL (کلسترول بد) را پایین بیاورد

تری‌گلیسیرید خون را کاهش دهد

سطح کلسترول HDL (کلسترول خوب) را افزایش دهد

این اثرات در مجموع می‌توانند به بهبود سلامت قلب و عروق کمک کنند.

۳. کمک به کنترل قند خون

یکی از شناخته‌شده‌ترین خواص دارچین، تأثیر آن بر کنترل قند خون است.

تحقیقات نشان می‌دهد دارچین عملکردی مشابه انسولین دارد و می‌تواند به انتقال بهتر قند از خون به سلول‌ها کمک کند. همچنین این ادویه ممکن است مقاومت به انسولین را کاهش دهد و حساسیت سلول‌ها به این هورمون را افزایش دهد.

علاوه بر این، دارچین سرعت تجزیه کربوهیدرات‌ها در دستگاه گوارش را کاهش می‌دهد و از افزایش ناگهانی قند خون پس از غذا جلوگیری می‌کند.

۴. احتمال کمک به کاهش وزن

چای دارچین اغلب به عنوان نوشیدنی کمک‌کننده به کاهش وزن معرفی می‌شود.

برخی مطالعات ارتباطی میان مصرف دارچین و کاهش چربی بدن یا کاهش اندازه دور کمر گزارش کرده‌اند، اما هنوز شواهد علمی کافی برای تأیید قطعی این اثر وجود ندارد.

پژوهشگران تأکید می‌کنند که برای دستیابی به کاهش وزن پایدار، رعایت رژیم غذایی سالم و فعالیت بدنی منظم همچنان ضروری است.

۵. مقابله با باکتری‌ها و قارچ‌ها

دارچین دارای خواص ضدباکتریایی و ضدقارچی قابل توجهی است.

مطالعات آزمایشگاهی نشان داده‌اند ترکیب اصلی فعال دارچین، موسوم به «سینام‌آلدئید»، می‌تواند رشد برخی باکتری‌ها و قارچ‌های بیماری‌زا را مهار کند.

این ویژگی ممکن است به موارد زیر کمک کند:

کاهش بوی بد دهان

پیشگیری از پوسیدگی دندان

مقابله با برخی عفونت‌ها

۶. کاهش دردهای قاعدگی و علائم سندرم پیش از قاعدگی

برخی تحقیقات نشان می‌دهند مصرف دارچین می‌تواند دردهای قاعدگی را کاهش دهد.

مطالعات همچنین حاکی از آن است که دارچین ممکن است به کاهش موارد زیر کمک کند:

شدت دردهای قاعدگی

تهوع

استفراغ

خونریزی شدید دوران قاعدگی

۷. کمک به حفظ جوانی پوست

برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند دارچین می‌تواند تولید کلاژن را تحریک کند.

کلاژن یکی از مهم‌ترین پروتئین‌های ساختاری پوست است که در حفظ استحکام، انعطاف‌پذیری و رطوبت پوست نقش دارد. به همین دلیل، دارچین ممکن است به کاهش برخی نشانه‌های پیری پوست کمک کند.

۸. احتمال کمک به مبارزه با سرطان

مطالعات آزمایشگاهی نشان داده‌اند عصاره دارچین می‌تواند رشد برخی سلول‌های سرطانی را مهار کند.

البته این نتایج هنوز در مراحل اولیه تحقیق قرار دارند و برای اثبات اثرات ضدسرطانی دارچین در انسان به مطالعات بیشتری نیاز است.

۹. حمایت از عملکرد مغز

برخی مطالعات حیوانی و آزمایشگاهی نشان می‌دهند دارچین ممکن است از سلول‌های مغزی محافظت کند.

پژوهشگران احتمال می‌دهند این ادویه بتواند در کاهش خطر برخی بیماری‌های تحلیل‌برنده عصبی مانند آلزایمر و پارکینسون نقش داشته باشد، اما این موضوع هنوز نیازمند تحقیقات بیشتری است.

۱۰. احتمال کمک به مقابله با ویروس HIV

برخی مطالعات آزمایشگاهی نشان داده‌اند عصاره دارچین می‌تواند در برابر برخی سویه‌های ویروس HIV فعالیت داشته باشد.

با این حال، تاکنون شواهد کافی برای توصیه دارچین به عنوان درمان یا راهکار پیشگیری از این بیماری وجود ندارد.

۱۱. کمک به کاهش آکنه

پژوهش‌های اولیه نشان می‌دهند ترکیبات موجود در دارچین می‌توانند با برخی باکتری‌های مؤثر در ایجاد آکنه مقابله کنند.

با وجود این، هنوز مشخص نیست مصرف چای دارچین تا چه اندازه می‌تواند در بهبود آکنه مؤثر باشد.

۱۲. افزودنی آسان و خوش‌طعم به رژیم غذایی

یکی از مزایای چای دارچین، سادگی تهیه آن است.

برای تهیه این نوشیدنی می‌توانید:

یک قاشق چای‌خوری پودر دارچین را به یک فنجان آب جوش اضافه کنید.

یا یک چوب دارچین را ۱۰ تا ۱۵ دقیقه در آب جوش قرار دهید.

چای دارچین را می‌توان به‌صورت گرم یا سرد مصرف کرد و به دلیل نداشتن کافئین، در هر ساعت از شبانه‌روز قابل نوشیدن است.

نکاتی درباره مصرف ایمن دارچین

اگرچه دارچین فواید زیادی دارد، اما مصرف بیش از حد آن توصیه نمی‌شود. کارشناسان مصرف روزانه ۱ تا ۲ فنجان چای دارچین و مناسب ترین زمان صبح ها بعد از غذا را توصیه می کنند

برخی انواع دارچین، به‌ویژه دارچین کاسیا، حاوی مقادیر نسبتاً بالایی از ماده‌ای به نام «کومارین» هستند. دریافت بیش از حد این ترکیب ممکن است به کبد آسیب برساند یا خطر خونریزی را افزایش دهد. مبتلایان به بیماری‌های کبدی، مصرف‌کنندگان داروهای رقیق‌کننده خون و زنان باردار باید در مصرف آن احتیاط لازم را داشته باشند.

به همین دلیل، مصرف متعادل دارچین بهترین راه برای بهره‌مندی از فواید آن است.

چای دارچین نوشیدنی‌ای سرشار از آنتی‌اکسیدان‌ها و ترکیبات گیاهی مفید است که می‌تواند به کاهش التهاب، بهبود سلامت قلب، کنترل قند خون و تسکین برخی مشکلات مانند دردهای قاعدگی کمک کند.

اگرچه بسیاری از خواص دارچین امیدوارکننده هستند، اما برخی از این فواید هنوز به تحقیقات بیشتری نیاز دارند. با این حال، مصرف متعادل چای دارچین می‌تواند بخشی سالم و خوش‌طعم از یک رژیم غذایی متعادل باشد.

منبع سلامت نیوز

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