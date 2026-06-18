تنقیه باریم چیست و چرا هنوز گاهی تجویز میشود؟
تنقیه باریم روشی است که برای بررسی پوشش روده بزرگ و راست روده یعنی دستگاه گوارش تحتانی استفاده میشود. منظور از باریم در اینجا سولفات باریم است: یک ماده شیمیایی گچی که در فیلم اشعه ایکس سفید به نظر میرسد. تنقیه یعنی پمپ کردن هر مایعی از طریق مقعد به داخل راستروده.
اگر پزشک برای بررسی روده بزرگ و راستروده، «تنقیه باریم» را پیشنهاد کرده باشد، احتمالا نام این آزمایش کمی نگرانکننده به نظر میرسد. اما این روش در واقع یکی از شیوههای تصویربرداری از بخش پایینی دستگاه گوارش است که میتواند به پزشکان در شناسایی برخی مشکلات روده کمک کند.
در این آزمایش از مادهای به نام سولفات باریم استفاده میشود؛ مایعی سفیدرنگ که پس از ورود به روده، باعث میشود جزئیات دیواره روده در تصاویر اشعه ایکس واضحتر دیده شوند. به این ترتیب پزشک میتواند وجود برخی ناهنجاریها، پولیپها، تنگیها یا حتی تودههای مشکوک را بررسی کند.
انجام تنقیه باریم معمولا حدود ۴۵ دقیقه طول میکشد و نیازی به بستری شدن ندارد. بیمار روی تخت تصویربرداری دراز میکشد و از طریق یک لوله کوچک، مایع باریم وارد روده میشود. در این مرحله ممکن است احساس فشار، نفخ یا نیاز به دفع ایجاد شود، اما این احساسات معمولا موقتی هستند.
برای اینکه تصاویر از تمام بخشهای روده تهیه شود، ممکن است از بیمار خواسته شود چند بار وضعیت خود را روی تخت تغییر دهد. پس از پایان مرحله نخست تصویربرداری، باریم از روده خارج میشود و در برخی موارد، برای افزایش دقت تصاویر، مقدار کمی هوا نیز وارد روده میشود.
نکته مهم این است که روده باید پیش از انجام آزمایش کاملا خالی باشد. به همین دلیل پزشک معمولا مصرف ملین، محدودیت غذایی و زمان قطع خوردن و آشامیدن را از قبل توضیح میدهد.
هرچند امروزه روشهایی مانند کولونوسکوپی و کولونوسکوپی مجازی اطلاعات دقیقتری در اختیار پزشکان قرار میدهند و تنقیه باریم کمتر از گذشته استفاده میشود، اما این روش همچنان در برخی شرایط میتواند به تشخیص بیماریهای روده بزرگ کمک کند.