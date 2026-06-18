گیجی در چه مواردی جدی است؟

گیجی کلمه‌ای است که مردم برای بسیاری از علائم استفاده می‌کنند. پزشکان «گیجی» را به عنوان سیاهی رفتن چشم‌ها یا غش کردن در نظر می‌گیرند. اما ممکن است افراد از کلمه «گیجی» منظورشان سردرگمی و عدم تفکر واضح باشد. این موارد کاملاً با سیاهی رفتن چشم‌ها متفاوت است.

اگر احساس گیجی شما به شکلی است که انگار اتاق دور سرتان می‌چرخد یا دنیا دور سرتان می‌چرخد، به آن «سرگیجه دورانی» می‌گویند. در افرادی که ناگهان دچار گیجی می‌شوند و در تفکر مشکل دارند، بررسی علائم جدید دیگر مانند ضعف ناگهانی در یک طرف بدن، مشکل در صحبت کردن یا درک دیگران، تاری دید یا سردرد مهم است، چون می‌تواند نشانه‌های سکته مغزی باشند.

سرگیجه می‌تواند از خفیف تا شدید متغیر باشد. اما حتی اگر خفیف باشد، همیشه باید آن را جدی بگیرید، زیرا می‌تواند باعث زمین خوردن و عواقب جدی مانند آسیب به سر یا شکستگی لگن شود.

سرگیجه یک تشخیص نیست؛ بلکه نشانه‌ای از یک مشکل اساسی است، مانند نوک کوه یخ. اگر به دنبال علت آن نباشید، خطر بدتر شدن اوضاع را افزایش می‌دهید. بسیاری از بیماری‌ها می‌توانند باعث سرگیجه شوند.

سرگیجه می‌تواند نشانه عفونت باشد، مانند عفونت دستگاه ادراری یا عفونت گوش داخلی که باعث سرگیجه یا مشکلات تعادل می‌شود.

سرگیجه همچنین می‌تواند ناشی از یک بیماری مزمن مانند نوروپاتی (اختلال اعصاب کوچک که به کنترل فشار خون و تعادل کمک می‌کنند)، فشار خون پایین مزمن که در صورت ایستادن سریع باعث سرگیجه می‌شود، قلب دچار ضعف تلمبه کردن خون کافی به مغز نمی‌رساند، یا یک بیماری ریوی که مانع از دریافت اکسیژن کافی توسط مغز می‌شود، باشد.

احساس گیجی همچنین ممکن است ناشی از داروهایی - مانند داروهایی که فشار خون یا قند خون را کاهش می‌دهند - باشد که کمی بیش از حد خوب عمل می‌کنند و مغز شما را از خون یا سوخت کافی برای عملکرد صحیح محروم می‌کنند.

گیجی همچنین ممکن است به دلیل عامل تهدیدکننده زندگی مانند سکته مغزی یا حمله قلبی باشد. این موارد معمولاً با علائم دیگری همراه هستند. به یاد داشته باشید که اگر سیاهی رفتن چشم‌هایتان بهبود نیافت یا با ایستادن عود می‌کند یا علائم نگران‌کننده دیگری مانند درد قفسه سینه یا هرگونه علائم عصبی مانند سرگیجه دورانی، مشکل در صحبت کردن یا ضعف یا بی‌حسی در یک طرف بدن دارید، با اورژانس تماس بگیرید.

منبع همشهری آنلاین

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