واژه «وابیج» در گویش گیلکی به معنای «سرخ کردن» است و این غذا، گویی تجسمی است از هنر سرخ کردن مواد اولیه تازه شکار شده. امروز، با الهام از این سنت دیرین، می‌توانیم مرغ یا گوشت مورد علاقه‌مان را انتخاب کرده و طعم شکارچیان گیلانی را در سفره خود مهمان کنیم.

مواد لازم

- مرغ: ۴ تکه (یا گوشت دلخواه)

- پیاز: ۱ عدد متوسط

- سیر: ۲ حبه

- رب گوجه فرنگی: ۱ قاشق غذاخوری

- رب انار: ۱ قاشق غذاخوری

- رب آلوچه: ۱ قاشق غذاخوری

- نمک، فلفل سیاه و زردچوبه: به مقدار لازم

طرز تهیه

۱. آماده‌سازی مواد اولیه: مرغ‌ها را (یا گوشت دلخواهتان) به قطعات مناسب خرد کنید. پیاز را نگینی خرد کرده و سیر را له کنید.

۲. تفت دادن: در قابلمه‌ای مناسب، کمی روغن بریزید و پیاز خرد شده را تفت دهید تا طلایی شود. سپس سیر له شده را اضافه کرده و برای مدت کوتاهی تفت دهید تا عطر آن بلند شود.

۳. افزودن رب‌ها و ادویه‌ها: تکه‌های مرغ (یا گوشت) را به قابلمه اضافه کرده و کمی تفت دهید تا رنگشان تغییر کند. سپس رب گوجه فرنگی، رب انار و رب آلوچه را به همراه نمک، فلفل سیاه و زردچوبه اضافه کنید و خوب هم بزنید تا رب‌ها کمی تفت بخورند و رنگ باز کنند.

۴. پختن غذا: حدود ۱ تا ۱.۵ لیوان آب به مواد اضافه کنید. درب قابلمه را بگذارید و اجازه دهید غذا با حرارت ملایم به آرامی بپزد تا مرغ (یا گوشت) نرم شده و سس غلیظ شود. اول رب غذا را کامل بگذارید و بعد از ۳۵ دقیقه نیمه باز بگذارید تا روغن بیندازد.

۵. سرو: مالابیج آماده است! آن را داغ همراه با پلو یا نان تازه سرو کنید و از طعم اصیل گیلانی لذت ببرید.

این غذا، یادآور گذشته‌های دور و هنر آشپزی مردمان خطه شمال است که با شکار و صید، سفره‌های رنگین خود را پر می‌کردند.

منبع همشهری آنلاین

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