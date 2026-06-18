صیادان و شکارچیان گیلانی به عشق خوردن این غذا خود را به آب و آتش میزدند
در روزگاران گذشته، صیادان و شکارچیان گیلانی (که به زبان گیلکی «مالا» نامیده میشدند)، طعم بینظیر «مالاوابیج» را با گوشت پرندگان وحشی، مرغابی، اردک یا ماهیهای تازه صید شده میآفریدند.
واژه «وابیج» در گویش گیلکی به معنای «سرخ کردن» است و این غذا، گویی تجسمی است از هنر سرخ کردن مواد اولیه تازه شکار شده. امروز، با الهام از این سنت دیرین، میتوانیم مرغ یا گوشت مورد علاقهمان را انتخاب کرده و طعم شکارچیان گیلانی را در سفره خود مهمان کنیم.
مواد لازم
- مرغ: ۴ تکه (یا گوشت دلخواه)
- پیاز: ۱ عدد متوسط
- سیر: ۲ حبه
- رب گوجه فرنگی: ۱ قاشق غذاخوری
- رب انار: ۱ قاشق غذاخوری
- رب آلوچه: ۱ قاشق غذاخوری
- نمک، فلفل سیاه و زردچوبه: به مقدار لازم
طرز تهیه
۱. آمادهسازی مواد اولیه: مرغها را (یا گوشت دلخواهتان) به قطعات مناسب خرد کنید. پیاز را نگینی خرد کرده و سیر را له کنید.
۲. تفت دادن: در قابلمهای مناسب، کمی روغن بریزید و پیاز خرد شده را تفت دهید تا طلایی شود. سپس سیر له شده را اضافه کرده و برای مدت کوتاهی تفت دهید تا عطر آن بلند شود.
۳. افزودن ربها و ادویهها: تکههای مرغ (یا گوشت) را به قابلمه اضافه کرده و کمی تفت دهید تا رنگشان تغییر کند. سپس رب گوجه فرنگی، رب انار و رب آلوچه را به همراه نمک، فلفل سیاه و زردچوبه اضافه کنید و خوب هم بزنید تا ربها کمی تفت بخورند و رنگ باز کنند.
۴. پختن غذا: حدود ۱ تا ۱.۵ لیوان آب به مواد اضافه کنید. درب قابلمه را بگذارید و اجازه دهید غذا با حرارت ملایم به آرامی بپزد تا مرغ (یا گوشت) نرم شده و سس غلیظ شود. اول رب غذا را کامل بگذارید و بعد از ۳۵ دقیقه نیمه باز بگذارید تا روغن بیندازد.
۵. سرو: مالابیج آماده است! آن را داغ همراه با پلو یا نان تازه سرو کنید و از طعم اصیل گیلانی لذت ببرید.
این غذا، یادآور گذشتههای دور و هنر آشپزی مردمان خطه شمال است که با شکار و صید، سفرههای رنگین خود را پر میکردند.