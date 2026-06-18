چطور با سویا کبابلقمه خانگی و اقتصادی درست کنیم!
اگر بهدنبال یک غذای خوشمزه، مقرونبهصرفه و آمادهساز برای روزهای شلوغ هستید، کباب لقمه خانگی با سویا و گوشت چرخکرده انتخابی عالی است.
این دستور با ترکیب سویا، گوشت و ادویههای معطر، طعمی دلچسب و بافتی منسجم و خوشخوراک ایجاد میکند. با آمادهسازی و فریز کردن این لقمهها، هر زمان که بخواهید میتوانید یک وعده سریع و لذیذ برای خانواده یا ساندویچهای خانگی داشته باشید.
این غذا علاوه بر صرفهجویی در زمان، بهدلیل استفاده از مواد اولیه ساده و کمچرب، گزینهای سالمتر هم به شمار میرود. کباب لقمهای که هم برای سرو در کنار غذا مناسب است و هم برای یک ساندویچ خانگی خوشطعم، همیشه محبوب و کاربردی خواهد بود.
مواد لازم
- سویا خشک: ۲۰۰ گرم
- گوشت چرخکرده: ۳۰۰ گرم
- آب: ۳ تا ۴ لیوان
- روغن مایع: ۲ تا ۳ قاشق غذاخوری
- پودر سوخاری: ۱.۴ پیمانه
- جعفری تازه یا خشک: ۲ قاشق غذاخوری
- زردچوبه: ۱ قاشق غذاخوری
- نمک: ۱ قاشق چایخوری
- فلفل سیاه: ۱ قاشق چایخوری
- پودر پیاز: ۱ قاشق چایخوری
- پاپریکا: ۱ قاشق چایخوری
- پودر تخم گشنیز: ۱ قاشق چایخوری
طرز تهیه
۱. سویا خشک را داخل تابه بریزید و ۳ تا ۴ لیوان آب به آن اضافه کنید. اجازه دهید به جوش بیاید، سپس یک قاشق غذاخوری زردچوبه اضافه کنید و ۱۰ دقیقه بجوشانید.
۲. سویا را آبکش کنید و با قاشق یا دست فشار دهید تا آب اضافی آن خارج شود.
۳. سویا را همراه با ۳۰۰ گرم گوشت چرخکرده، ۲ تا ۳ قاشق روغن مایع و ادویهها شامل پاپریکا، پودر پیاز، پودر تخم گشنیز، نمک و فلفل سیاه داخل غذاساز بریزید و خوب میکس کنید تا خمیر یکدستی به دست آید.
۴. سپس ۱.۴ پیمانه پودر سوخاری و ۲ قاشق غذاخوری جعفری خشک یا تازه را اضافه کنید و دوباره مخلوط کنید تا مواد کاملاً منسجم شوند.
۵. مواد آمادهشده را داخل کیسه زیپکیپ بریزید و صاف کنید. با کاردک یا چاقوی کند روی آن خط بیندازید و به قسمتهای مساوی تقسیم کنید.
۶. کیسه را داخل فریزر بگذارید تا مواد سفت شود.
۷. هنگام سرو، کباب لقمهها را از فریزر خارج کنید و در تابه با کمی روغن داغ سرخ کنید. بعد از آن، از یک ساندویچ خوشمزه و خانگی لذت ببرید.
مزایای این غذا
ترکیب سویا و گوشت چرخکرده باعث میشود هم مغذی باشد و هم اقتصادی.
برای نگهداری طولانیمدت در فریزر بسیار مناسب است.
با روغن کم سرخ میشود و در نتیجه کمچربتر و سالمتر است.
برای تهیه ساندویچ یا سرو بهعنوان غذای اصلی بسیار کاربردی است.