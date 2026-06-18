آیا واقعا یک فضاپیمای بیگانه دور زمین میچرخد؟
«شوالیه سیاه»، ماهوارهای ناشناس با سابقهای چند ده ساله، همچنان پرسشهای بزرگی را درباره منشأ خود مطرح میکند. از نظریههای سفینهی فضایی بیگانگان گرفته تا احتمال زباله فضایی، این شیء مرموز، یکی از جذابترین پروندههای فضایی تاریخ است.
جهان هستی ما سرشار از رمز و رازهای بیکران است. در میان سیارات، ستارگان و اجرام آسمانی، گاهی اشیایی کشف میشوند که پرسشهای بنیادی را مطرح میکنند. ماهواره شوالیه سیاه یکی از بحثبرانگیزترین پدیدههای فضایی است که نظریههای مختلفی درباره منشأ آن، از جمله احتمال فضاپیمای بیگانه بودن آن، وجود دارد. این مقاله به بررسی تاریخچه و نظریههای پیرامون این جرم ناشناس میپردازد.
ماهواره شوالیه سیاه چیست؟
ماهواره شوالیه سیاه یک جرم بزرگ و ناشناس است که در مدار نزدیک قطبی زمین حرکت میکند. نظریهپردازان توطئه ادعا میکنند که این ماهواره منشأ فرازمینی دارد و برای بیش از ۱۳٬۰۰۰ سال در حال گردش به دور زمین بوده است. برخی بر این باورند که ناسا در تلاش است وجود این ماهواره را مخفی کند، زیرا کشف آن میتواند درک کنونی ما از کیهان را به چالش بکشد.
در طول مأموریت STS-88 شاتل فضایی در سال ۱۹۹۸، فضانورد آمریکایی، جری راس، عکسی از ماهواره شوالیه سیاه گرفت. این عکس توسط ناسا بهعنوان تصویر یک قطعه زباله فضایی ثبت شده است. جیمز اوبرگ، روزنامهنگار فضایی آمریکایی، معتقد است که ماهواره شوالیه سیاه چیزی جز یک پتوی حرارتی گمشده در طی یک پیادهروی فضایی نیست.
تاریخچه مشاهدات و نظریههای ماهواره شوالیه سیاه
اولین گزارش ثبتشده از ماهواره شوالیه سیاه به سال ۱۸۹۹ برمیگردد؛ زمانی که نیکولا تسلا ادعا کرد سیگنالهای رادیویی را از فضا دریافت کرده که منشأ طبیعی نداشتند. بعدها تصور شد این سیگنالها با ماهواره شوالیه سیاه مرتبط بودهاند. در سال ۱۹۲۸، جورگن هالس، یک اپراتور رادیو آماتور، سیگنالهای عجیبی دریافت کرد که آنها را «بازتابهای با تاخیر طولانی» نامید و توضیحی برایشان نداشت.
در سال ۱۹۵۳، دونالد کیهو، محقق یوفو، ادعا کرد که نیروی هوایی ایالات متحده در حال تحقیق درباره دو ماهواره در مدار زمین است که یکی از آنها ماهواره شوالیه سیاه بود. با این حال، بعدها مشخص شد که ادعاهای کیهو فاقد شواهد واقعی بودند و او در حال تبلیغ کتاب خود در مورد یوفوها بود.
بین سالهای ۱۹۵۸ و ۱۹۶۵، پرتاب یک موشک بریتانیایی برای مطالعه کمربندهای تشعشعی وان آلن، بهطور ناخواسته سیگنالهایی را رهگیری کرد که بعدها به ماهواره شوالیه سیاه نسبت داده شدند.
در سال ۱۹۶۰، فضانورد گوردون کوپر در حین ماموریت مرکوری ۹، شیئی سبز رنگ و درخشان را در کپسول خود مشاهده کرد. این شیء توسط سیستمهای ردیابی نیز شناسایی شد، اما شواهد قطعی از آن یافت نشد و در رونوشت ماموریت ناسا نیز ذکری از این رویداد نیست.
در سال ۱۹۷۳، دانکن لونان، نویسنده اسکاتلندی، مدعی شد که سیگنالهای فرازمینی را رمزگشایی کرده است. او باور داشت که این سیگنالها توسط موجوداتی بیگانه که در حال رصد زمین هستند، ارسال شده و این موجودات از سیستم ستارهای اپسیلون بوتیس آمده و درباره جنگ هستهای هشدار میدادند. در سال ۲۰۱۷ نیز، یک کلیپ در ویکیلیکس منتشر شد که مدعی بود سربازان نخبه یک طرح جنگی سری، یک ماهواره بیگانه ۱۲٬۰۰۰ ساله را سرنگون کردهاند که آن را ماهواره شوالیه سیاه نامیدند.
آیا ماهواره شوالیه سیاه زباله فضایی است یا فضاپیمای بیگانه؟
توضیحات علمی متعددی برای ماهواره شوالیه سیاه ارائه شده است. در مقابل، طرفداران نظریه شوالیه سیاه، توضیحات خاص خود را دارند. این ادعاها موضوع شوالیه سیاه را بحثبرانگیز کرده و آن را به مجموعهای از داستانهای نامرتبط تبدیل کرده است که در آن تمایز واقعیت و تخیل اغلب دشوار است.
ناسا همچنان بر این باور است که تصاویر منسوب به ماهواره شوالیه سیاه، در واقع زبالههای فضایی هستند. ادعای ناسا مبنی بر اینکه این شیء صرفا یک پتوی حرارتی سرگردان است که در ماموریت پیادهروی فضایی سال ۱۹۸۴ گم شده، بهطور گستردهای توسط جامعه علمی پذیرفته شده است.