پای سیب، نوعی کیک یا پای است که از دو قسمت خمیری کیک و میوه تشکیل می‌شود. پای سیب به روش‌های متفاوتی تهیه و سرو می‌شود. گاهی به صورت تارت و گاهی به صورت کیکی درست می‌شود و با خامه یا اسکوپ‌ بستنی سرو می‌شود. در ادامه طرز تهیه پای سیب را مطالعه می‌کنیم.

مواد لازم برای تهیه پای سیب با بستنی

سیب قرمز ۳ عدد

آرد سفید ۲۰۰ گرم

شیر ۱۰۰ گرم

تخم مرغ ۴ عدد

شکر سفید ۱۰۰ گرم

کره ۴ قاشق غذاخوری

وانیل ۱ قاشق غذاخوری

بیکینگ پودر ۱/۴ قاشق چای‌خوری

پودر دارچین ۲ قاشق غذاخوری

طرز تهیه پای سیب با بستنی

سیب را برش می‌زنیم:

سیب‌های قرمز را پوست می‌کنیم و از وسط نصف می‌کنیم و به صورت ورقه‌ی خیلی نازک برش می‌زنیم.

سیب‌ها را کف ظرف می‌چینیم:

از کاغذهای مخصوص یا مقداری روغن کف قالب استفاده می‌کنیم. سپس سیب‌هایی که ورقه‌ای برش زدیم را کف قالب می‌چینیم.

تخم مرغ و شکر سفید را مخلوط می‌کنیم:

تخم مرغ‌ها را و شکر را کاملا هم می‌زنیم.

وانیل را اضافه می‌کنیم:

وانیل را به ترکیب تخم مرغ اضافه می‌کنیم تا بوی تخم مرغ را از بین ببرد.

کره را اضافه می‌کنیم:

کره را در ماکروویو یا به روش بن‌ماری آب می‌کنیم و به مواد اضافه می‌کنیم و هم می‌زنیم.

شیر را اضافه می‌کنیم:

شیر را به مواد اضافه می‌کنیم و هم می‌زنیم.

آرد سفید را با بیکینگ پودر و دارچین مخلوط می‌کنیم:

در ظرفی دیگر آرد سفید را با دارچین و بیکینگ پودر مخلوط می‌کنیم و سه مرتبه الک می‌کنیم.

ترکیب آرد را به مواد دیگر اضافه می‌کنیم:

مخلوط آرد را کم کم به مخلوط تخم مرغی اضافه می‌کنیم و هم می‌زنیم.

مایه را در قالب می‌ریزیم:

مایه کیک را روی سیب‌ها در قالب می‌ریزیم و چند ضربه می‌زنیم تا هوای بین سیب‌ها با مایه کیک پر شود.

پای سیب را می‌پزیم:

فر را از قبل در دمای ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد گرم می‌کنیم و قالب را حدود ۳۰ دقیقه در فر قرار می‌دهیم تا بپزد.

کیک را از قالب جدا می‌کنیم:

پس از اینکه پای سیب پخت، حدود ۱۰ دقیقه صبر می‌کنیم تا کمی خنک شود سپس از قالب خارج می‌کنیم.

پای سیب را با بستنی سرو می‌کنیم:

پای سیب را برش می‌زنیم و در ظرفی قرار می‌دهیم. با چند اسکوپ بستنی و پودر دارچین آن را تزیین و سرو می‌کنیم.

در میان انواع پای و کیک آناناس، زردآلو، توت فرنگی، موز و... پای سیب محبوبیت ویژه‌ای دارد. می‌توانیم با توجه به سلیقه و ذائقه خود نحوه پخت پای سیب را انتخاب کنیم.

منبع همشهری آنلاین

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