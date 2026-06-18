پای سیب با بستنی؛ دسر نرم و خوشعطر محبوب روزهای تعطیل
ترکیب سیب، دارچین و یک کیک نرم و لطیف، پای سیب را به یکی از پرطرفدارترین دسرهای خانگی تبدیل کرده است. این شیرینی خوشعطر که در بسیاری از کافهها و قنادیها سرو میشود، بهراحتی در خانه نیز قابل تهیه است و میتواند با یک اسکوپ بستنی، به یک دسر فوقالعاده برای دورهمیهای خانوادگی تبدیل شود.
پای سیب، نوعی کیک یا پای است که از دو قسمت خمیری کیک و میوه تشکیل میشود. پای سیب به روشهای متفاوتی تهیه و سرو میشود. گاهی به صورت تارت و گاهی به صورت کیکی درست میشود و با خامه یا اسکوپ بستنی سرو میشود. در ادامه طرز تهیه پای سیب را مطالعه میکنیم.
مواد لازم برای تهیه پای سیب با بستنی
سیب قرمز ۳ عدد
آرد سفید ۲۰۰ گرم
شیر ۱۰۰ گرم
تخم مرغ ۴ عدد
شکر سفید ۱۰۰ گرم
کره ۴ قاشق غذاخوری
وانیل ۱ قاشق غذاخوری
بیکینگ پودر ۱/۴ قاشق چایخوری
پودر دارچین ۲ قاشق غذاخوری
طرز تهیه پای سیب با بستنی
سیب را برش میزنیم:
سیبهای قرمز را پوست میکنیم و از وسط نصف میکنیم و به صورت ورقهی خیلی نازک برش میزنیم.
سیبها را کف ظرف میچینیم:
از کاغذهای مخصوص یا مقداری روغن کف قالب استفاده میکنیم. سپس سیبهایی که ورقهای برش زدیم را کف قالب میچینیم.
تخم مرغ و شکر سفید را مخلوط میکنیم:
تخم مرغها را و شکر را کاملا هم میزنیم.
وانیل را اضافه میکنیم:
وانیل را به ترکیب تخم مرغ اضافه میکنیم تا بوی تخم مرغ را از بین ببرد.
کره را اضافه میکنیم:
کره را در ماکروویو یا به روش بنماری آب میکنیم و به مواد اضافه میکنیم و هم میزنیم.
شیر را اضافه میکنیم:
شیر را به مواد اضافه میکنیم و هم میزنیم.
آرد سفید را با بیکینگ پودر و دارچین مخلوط میکنیم:
در ظرفی دیگر آرد سفید را با دارچین و بیکینگ پودر مخلوط میکنیم و سه مرتبه الک میکنیم.
ترکیب آرد را به مواد دیگر اضافه میکنیم:
مخلوط آرد را کم کم به مخلوط تخم مرغی اضافه میکنیم و هم میزنیم.
مایه را در قالب میریزیم:
مایه کیک را روی سیبها در قالب میریزیم و چند ضربه میزنیم تا هوای بین سیبها با مایه کیک پر شود.
پای سیب را میپزیم:
فر را از قبل در دمای ۱۸۰ درجه سانتیگراد گرم میکنیم و قالب را حدود ۳۰ دقیقه در فر قرار میدهیم تا بپزد.
کیک را از قالب جدا میکنیم:
پس از اینکه پای سیب پخت، حدود ۱۰ دقیقه صبر میکنیم تا کمی خنک شود سپس از قالب خارج میکنیم.
پای سیب را با بستنی سرو میکنیم:
پای سیب را برش میزنیم و در ظرفی قرار میدهیم. با چند اسکوپ بستنی و پودر دارچین آن را تزیین و سرو میکنیم.
در میان انواع پای و کیک آناناس، زردآلو، توت فرنگی، موز و... پای سیب محبوبیت ویژهای دارد. میتوانیم با توجه به سلیقه و ذائقه خود نحوه پخت پای سیب را انتخاب کنیم.