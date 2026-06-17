چه خوب که مجلس از مذاکرات با امریکا ،کنار گذاشته شد

دلایلی که برای این خلع ید متصور است می تواند موارد زیر باشد:

یکی از این دلایل ، ناآگاهی نمایندگان به موضوع است. برای نمونه به اظهارات رئیس و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نگاه کنید. سرشار است از حرفهای بی مغز، بی مدرک و سند و تحلیل های سبک.عده ای هم تنها سرمایه شان توهم است و گویی بدلیل تماشای زیاد فیلمهای تخیلی، مثل کودکان خیال پرداز افسانه می بافند. صدالبته هیچ مقامی به این حرفهای مضحک حتی گوش نمی دهد چه برسد که برایش اهمیت قائل باشد. در بین اعضای این کمیسیون البته نمایندگانی هم هستند که در حوزه نطامی و دیپلماسی دارای تجربه و سوادند اما بسیار کم سخن می گویند . با این حال گویی هر نماینده ای تحلیلش بیربط تر است بیشتر حرف می زند.

دلیل دیگر متاسفانه به دهن لقی برخی نمایندگان برمی گردد. تجربه نشان داده که برخی نمایندگان (عمدتا وابستگان جبهه پایداری) حفاظت کلام ندارند و بخاطر عطش مطرح شدن در رسانه ها اسراری را فاش کرده اند که دشمن از آنها سود برده است.

دلیل دیگر شرایط خاص کشور است که زیادشدن مراجع تصمیم گیر برایش آفت است.

بنابراین کنارگذاشتن مجلس از تفاهم اخیر رفتاری کاملا بخردانه،مدبرانه،سیاستمدارانه و دوراندیشانه است.

بعدالتحریر: اکثریت نمایندگان مجلس ( ولو اینکه رای پایین دارند) قابل احترامند و حسابشان از اقلیت پایداریچی جداست. با این حال نقدی که به همین ها وارد است اینکه چرا در برابر هوچیگرها نمی ایستند.