قیمت خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
|
قیمت خودروهای ایران خودرو
|
خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
وانت آریسان
|
1,565,000,000
|
1,300,000,000
|
سورن پلاس (TU5P)
|
به زودی
|
1,370,000,000
|
سورن پلاس (XU7P)
|
1,540,000,000
|
1,202,500,000
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک)
|
1,812,000,000
|
1,262,000,000
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ)
|
1,840,000,000
|
1,311,000,000
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی)
|
1,990,000,000
|
1,416,100,000
|
دنا پلاس MT6
|
2,040,000,000
|
1,453,200,000
|
دنا پلاس اتوماتیک
|
2,550,000,000
|
1,815,000,000
|
پژو 207 موتور TU3
|
1,570,000,000
|
1,123,300,000
|
پژو 207 دندهای (هیدرولیک)
|
1,800,000,000
|
1,209,200,000
|
پژو 207 دندهای (برقی)
|
1,885,000,000
|
1,285,800,000
|
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی)
|
1,936,000,000
|
1,253,000,000
|
پژو 207 دندهای پانوراما
|
1,975,000,000
|
1,289,700,000
|
پژو 207 اتوماتیک
|
2,380,000,000
|
1,470,400,000
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما
|
2,655,000,000
|
1,515,100,000
|
راناپلاس
|
1,570,000,000
|
1,241,900,000
|
تارا دستی V1
|
1,910,000,000
|
1,447,500,000
|
تارا اتوماتیک V4
|
2,490,000,000
|
1,770,100,000
|
تارا اتوماتیک (توربو)
|
2,890,000,000
|
1,947,600,000
|
هایما اس 5 ( S5 ) پرو
|
3,850,000,000
|
توقف فروش
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو
|
4,160,000,000
|
3,065,500,000
|
هایما 8 اس ( 8S )
|
4,700,000,000
|
3,377,000,000
|
هایما 7X
|
4,350,000,000
|
3,710,000,000
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک)
|
5,890,000,000
|
6,347,000,000
|
ری را
|
3,280,000,000
|
2,131,900,000