بهترین نوشیدنی بعد از شام برای بهبود هضم

بر اساس مقاله‌ای از EatingWell و نظر چند متخصص تغذیه بالینی، چای نعناع یکی از بهترین انتخاب‌ها برای حمایت از هضم بعد از غذا است.

چای نعناع؛ آرام‌کننده طبیعی دستگاه گوارش

نعناع حاوی ترکیب فعال منتول است که می‌تواند به شل شدن عضلات دستگاه گوارش کمک کند.

اثرهای اصلی:

کاهش اسپاسم و گرفتگی معده

کمک به عبور بهتر گاز و کاهش نفخ

کاهش احساس پری و سنگینی بعد از غذا

کمک به کاهش تهوع و ناراحتی معده

چای نعناع همچنین می‌تواند در کاهش تهوع خفیف بعد از غذا مؤثر باشد.

چطور عمل می‌کند؟

ترکیبات نعناع روی اعصاب گوارشی اثر آرام‌بخش دارند

عطر نعناع هم می‌تواند حس تهوع را کمتر کند

نوشیدنی گرم و بدون کافئین باعث آرامش معده می‌شود

ارتباط با سیستم عصبی: «استراحت و هضم»

هضم فقط به غذا مربوط نیست؛ به وضعیت سیستم عصبی هم وابسته است.

در حالت استرس:

بدن وارد حالت «جنگ یا گریز» می‌شود

هضم کند یا مختل می‌شود

نفخ و حساسیت گوارشی بیشتر می‌شود

نقش چای نعناع:

کمک به ورود بدن به حالت «استراحت و هضم»

کاهش تنش عصبی بعد از غذا

ایجاد یک روتین آرام‌بخش قبل از خواب

چرا این نوشیدنی بهتر از گزینه‌های دیگر است؟

متخصصان تغذیه توصیه می‌کنند بعد از شام:

نوشیدنی‌های کافئین‌دار محدود شوند (مثل قهوه و چای پررنگ)

نوشیدنی‌های گازدار کاهش یابند (به دلیل افزایش نفخ)

در مقابل، نوشیدنی‌های گیاهی ملایم مثل نعناع بهترین انتخاب هستند.

جمع‌بندی

چای نعناع یک راه ساده، کم‌هزینه و طبیعی برای کمک به هضم بعد از شام است. این نوشیدنی با اثر آرام‌بخش بر عضلات گوارشی و سیستم عصبی، می‌تواند علائم رایج مثل نفخ، دل‌درد خفیف و تهوع را کاهش دهد.

منبع همشهری آنلاین

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