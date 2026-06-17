پزشکان تاکید دارند با متعادل کردن مصرف مواد غذایی غنی از پتاسیم، منیزیم و ویتامین D، در کنار محدود کردن میزان مصرف نمک و کافئین، می‌توانید فشار خون را به طور موثر کنترل کرده و سلامت کلی خود را بهبود ببخشید.

نمک

در حالی که متخصصان تغذیه و سلامت همچنان در مورد نقش دقیق نمک در بالا بردن فشار خون بحث می‌کنند، واضح است که مصرف نمک و فشار خون با هم مرتبط هستند. شواهد قوی نشان می‌دهد برخی افراد ممکن است به طور غیرطبیعی به نمک حساس باشند و مصرف نمک، آنها را در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به بیماری قلبی قرار دهد. بنابراین هوشیار بودن در مورد میزان مصرف نمک می‌تواند به کاهش خطر فشار خون بالا یا کنترل آسان‌تر فشار خون کمک کند.

کافئین

کافئین موجود در چای، قهوه، کاکائو و برخی از نوشابه‌ها، به عنوان یک محرک عمل می‌کند و به طور موقت ضربان قلب و فشار خون را افزایش می‌دهد. با این حال، مصرف منظم قهوه با فشار خون بالای طولانی مدت مرتبط نیست. بسیاری از مطالعات نشان داده‌اند که نوشیدن مداوم قهوه با فشار خون بالا مرتبط نیست و در بسیاری از موارد، مصرف منظم قهوه در واقع ممکن است خطر ابتلا به فشار خون بالا را کاهش دهد.

اسید فولیک

فولات، یک نوع ویتامین B موجود در سبزیجات، مرکبات و لوبیا و اسید فولیک موجود در غلات و نان غنی‌شده ممکن است به کاهش فشار خون کمک کنند. دُز حدود ۸۰۰ میکروگرم در روز می‌تواند از فشار خون بالا به ویژه در زنان جلوگیری کند. یک مطالعه در سال ۲۰۱۵ نشان داد که اسید فولیک باعث بهبود گشاد شدن رگ‌های خونی در بزرگسالان مسن‌تر می‌شود اما در افراد جوان‌تر این‌طور نیست.

پتاسیم

پتاسیم یک الکترولیت کلیدی در مواد غذایی مانند سیب‌زمینی، ماست و آووکادو است. بسیاری از بزرگسالان که روزانه به ۴۷۰۰ میلی‌گرم پتاسیم نیاز دارند، کمبود آن را احساس می‌کنند. مصرف کم پتاسیم می‌تواند فشار خون و خطر سکته مغزی را افزایش دهد. پتاسیم با تغییر پیام‌های شیمیایی، به شل شدن رگ‌های خونی کمک می‌کند. خوردن انواع غذاهای کامل مانند میوه‌ها، سبزیجات، ماهی و لبنیات می‌تواند به کنترل فشار خون کمک کند.

منیزیم

منیزیم که در غلات کامل، ماست و سبزیجات برگ‌دار یافت می‌شود، به مدیریت فشار خون کمک می‌کند. در حالی که به نظر می‌رسد مکمل‌های منیزیم تأثیر کمی (هرچند قابل توجهی) بر فشار خون دارند اما رژیم‌های غذایی سرشار از منیزیم به نظر می‌رسد فشار خون را کاهش می‌دهند. یک رژیم غذایی سرشار از منیزیم (مانند رژیم غذایی DASH) همچنین حاوی سایر مواد مغذی کاهنده فشار خون مانند پتاسیم و کلسیم است.

ویتامین D

ویتامین D یک ماده مغذی مهم است که بسیاری از عملکردهای متابولیک بدن را تنظیم می‌کند. ما بیشتر ویتامین D خود را از طریق نور خورشید دریافت می‌کنیم، اگرچه در برخی غذاها مانند ماهی چرب و شیر نیز یافت می‌شود.

ویتامین D به کنترل سطح کلسیم خون کمک می‌کند و در تنظیم فشار خون نقش دارد. داده‌ها در مورد اینکه چه محافظتی (در صورت وجود مقادیر کافی) می‌توان از ویتامین D به دست آورد، مشخص نیست اما شواهد قوی وجود دارد که نشان می‌دهد کمبود این ویتامین می‌تواند منجر به فشار خون بالا و سایر مشکلات قلبی - عروقی شود.

منبع ايسنا

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