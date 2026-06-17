سوسیس یکی از خوشمزه‌ترین پروتئین‌های دنیا است. سوسیس فرآورده‌ای است که از گوشت چرخ‌کرده مرغ یا گوشت قرمز تهیه می‌شود. این ماده خوش‌عطر و طعم طرفداران زیادی دارد و با استفاده از آن انواع غذاهای خانگی، رستورانی، فست‌فودها و... قابل تهیه است. زمان طبخ غذا با سوسیس به دلیل فرآیند تهیه آن بسیار کوتاه است و این موضوع از دیگر نکاتی است که سوسیس را به غذایی خوشمزه و پرطرفدار برای همه سنین و همه سلیقه‌ها تبدیل کرده است. این خوراکی خوش‌طعم در کشور ما هم طرفداران زیادی دارد و در پخت انواع غذا با شکل‌های مختلف به کار می‌رود.

در ادامه مطلب با انواع سوسیس، ماهیت سوسیس، انواع غذا با سوسیس( طرز تهیه سوسیس بندری، پیتزا سوسیس و...)، فینگر فود با سوسیس و طرز تهیه سوسیس خانگی آشنا می‌شویم.

ماهیت سوسیس چیست؟

سوسیس یکی از مواد غذایی است که از گوشت تهیه شده و جز پروتئین‌ها محسوب می‌شود. این ماده با ترکیب گوشت سفید یا قرمز، سبزیجات و ادویه‌های مخصوص آماده می‌شود و طعم بسیار خوبی دارد. برای تهیه سوسیس بر اساس نوع آن، گوشتی که می‌تواند گوشت خوک، گاو، گوساله و مرغ باشد با ادویه‌هایی مانند فلفل، نمک، سیر و... ترکیب شده و در صورت نیاز به آن سبزیجات یا پنیر پیتزا استفاده می‌شود. سپس ترکیب آماده شده که به خوبی با هم مخلوط شده را در روکشی مخصوص قرار داده و با دستگاه تهیه این ماده، برش می‌زنند. در گذشته روکش یا پوسته سوسیس روده حیواناتی مانند گاو یا گوسفند بود، این‌روزها اما از پوشش‌های سلولزی و... برای روکش کردن سوسیس‌ها استفاده می‌کنند که طعم و ظاهر بهتر دارند.

محتویات سوسیس‌ها

قبل از معرفی انواع غذا با سوسیس بد نیست که با محتویات این ماده آشنا شوید. علت اصلی‌ طعم خوب سوسیس‌ها محتویاتی است که در آن‌ها به کار می‌رود. البته محتویات سوسیس در انواع غذاهایی که با این ماده پخته می‌شوند هم موثر است. ماده اصلی تشکیل‌دهنده سوسیس گوشت است که ممکن است از گوشت مرغ یا گوشت گوسفند، گاو و... باشد. براساس طرز تهیه سوسیس، در تهیه این ماده همچنین از روغن هم استفاده می‌شود که معمولا همان روغنی است که از گوشت گرفته می‌شود. ادویه‌جات طعم‌دهنده اصلی سوسیس هستند، همچنین برای انسجام و پخت بهتر این ماده از آرد گندم، نان خشک، نشاسته و... هم استفاده می‌شود.

انواع سوسیس‌ها

سوسیس‌ها براساس نوع گوشتی که برای تهیه آن‌ها به کار می‌رود، نحوه استفاده از گوشت و... به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که عبارت است از:

سوسیس پخته: در این نوع از سوسیس‌ها ابتدا گوشت تازه را می‌پزند و سپس برای درست کردن سوسیس مورد استفاده قرار می‌دهند. مزیت این مدل سوسیس سالم‌تر بودن آن به دلیل استفاده مستقیم از گوشت پخته است. اما مشکل بزرگ آن، طول عمر کوتاه این نوع سوسیس و انقضای آن در مدت زمان کوتاه حتی در یخچال است.

سوسیس خشک: این مدل از دیگر انواع سوسیس هاست که ابتدا پخته و سپس دودی و خشک می‌شود. فرآیند دودی کردن سوسیس کمک می‌کند که ماندگاری آن افزایش پیدا کرده و تا مدت طولانی‌تری سالم بماند.

سوسیس تازه: در این نوع از سوسیس‌ها گوشت نمک نزده استفاده می‌شود. این مدل قبل از استفاده حتما باید پخته شود و نگهداری آن هم باید در یخچال یا فریزر انجام شود.

سوسیس خام: این سوسیس برخلاف تمام مدل‌های قبلی با گوشت خام تهیه می‌شود و مدت زمان نگهداری آن طولانی‌تر است.

غذا با سوسیس چی بپزیم؟

حالا که با این ماده اولیه خوش‌طعم و لذیذ آشنا شدید، به معرفی انواع غذا با سوسیس می‌پردازیم. سوسیس یکی از موادی است که در تمام دنیا یافت می‌شود به همین دلیل با استفاده از آن امکان پخت انواع غذاهای ایرانی و خارجی وجود دارد. بیشتر به چی علاقه دارید؟ غذای فست فودی خانگی با سوسیس یا فست‌ فودهای رستورانی؟ در ادامه به معرفی انواع مختلف غذاهایی می‌پردازیم که می‌توانید با این ماده درست کنید.

پیتزا با سوسیس (پیتزا پپرونی)

معروف‌ترین غذا با سوسیس که همه ما یکبار هم که شده آن را امتحان کردیم، پیتزا پپرونی (پیتزا سوسیس) است. این غذای خوشمزه ایتالیایی روی خمیری مخصوص و گرد، با سبزیجاتی مانند فلفل دلمه، قارچ، ادویه‌های مخصوص مانند آویشن، گوشت چرخ‌کرده و از همه مهم‌تر سس و پنیرپیتزا آماده می‌شود. پیتزاها انواع مختلفی دارند و در بیشتر آن‌ها از سوسیس استفاده می‌شود.

طرز تهیه پیتزا پپرونی

برای تهیه یک پیتزای خوشمزه با سوسیس ابتدا باید سوسیس‌ها از نوع مورد علاقه را حلقه حلقه کرد. سپس باید خمیر و پایه پیتزا را آماده کرد. خمیر پیتزا به صورت آماده در بازار موجود است. بعد از تهیه خمیر باید یک لایه سس قرمز روی آن ریخت و سپس مواد اولیه مانند سوسیس، فلفل دلمه، قارچ و... را به ترتیب و با سلیقه روی خمیر چید. سپس یک لایه پنیر روی آن میاید، پیتزا برای قرار دادن در فر و طبخ آماده است.

سوسیس بندری

یکی از انواع پرطرفدار غذا با سوسیس، به خصوص در ایران سوسیس بندری است. این غذای خوشمزه جنوبی با ترکیب سوسیس، سس مخصوص، سیب‌زمینی، پیاز و ادویه تهیه می‌شود و حتی جز غذاهای رستورانی هم هست. بسیاری از اغذیه‌فروشی‌ها سوسیس بندری را در منوی شام یا ناهار خود سرو می‌کنند.

طرز تهیه سوسیس بندری

سوسیس بندری یک ترکیب جذاب از سوسیس، پیاز، سیب زمینی و رب است که طرفداران زیادی دارد. طرز تهیه سوسیس بندری بسیار ساده است. برای تهیه این غذا ابتدا باید پیاز را نگینی یا رنده ریز کرد و با روغن تفت داد و سپس سیب‌زمینی نگینی را به آن اضافه کرد. در تهیه سوسیس بندری مهم‌ترین مسئله طبخ یک اندازه مواد است بنابراین سیب‌زمینی را به اندازه‌ای تفت دهید که نرم شود اما بافت خود را حفظ کند. سپس باید سوسیس حلقه را به ترکیب اضافه کرد و در آخر سس گوجه‌فرنگی مخصوص و ادویه را به آن اضافه کرد.

سالاد سوسیس و سیب‌زمینی

یکی دیگر از غذاهای خوشمزه‌ رستورانی که می‌توان با سوسیس تهیه کرد، سالاد سیب‌زمینی و سوسیس است. برای تهیه این سالاد که علاوه بر غذای رستوران از انواع غذای فست فودی خانگی با سوسیس نیز هست از سیب‌زمینی آب‌پز، سوسیس تفت داده شده، خیارشور و سس مخصوص استفاده می‌شود. این غذا با سوسیس از انواع غذاهای سرد است که امکان استفاده از آن به عنوان پیش‌غذا هم وجود دارد.

انواع فینگر فود با سوسیس

انواع فینگر فود با سوسیس هم جز غذاهای کاربردی، خوشمزه و خانگی یا رستورانی هستند که طرز تهیه آن‌ها هم بسیار ساده است. بعضی از انواع فینگر فود با سوسیس عبارتند از:

اردور سوسیس و سیب‌زمینی

کورن‌داگ با سوسیس قطعه‌قطعه

رول سوسیس

کوکو سوسیس

مینی‌پیتزا و...

سوسیس خانگی یا سوسیس بازاری؟

آماده کردن بعضی غذاها در خانه به دلیل اطمینان از محتویات آن به‌صرفه‌تر و سالم‌تر از انواع بازاری آن است و سوسیس یکی از این غذاها است. طرز تهیه سوسیس خانگی اصلا سخت نیست و اگر مواد اولیه آن را به درستی آماده کنید، قطعا از نوع بازاری آن خوشمزه‌تر خواهد شد.

طرز تهیه سوسیس خانگی

برای تهیه سوسیس خانگی نیاز به گوشت مرغ یا ران گوساله، سیر، آرد ذرت، آرد سفید، آب پنیر، تخم‌مرغ، سس کچاپ، یخ خرد شده، روغن مایع و ادویه‌های مخصوص است. ترکیب ادویه‌های سوسیس مهم‌ترین مسئله در آماده‌سازی سوسیسی خوش‌طعم هستند و شامل پاپریکا، نمک، پودر پیاز، پودر سیر، زنجبیل، دارچین، آویشن، نمک، فلفل، جوز هندی، پودر میخک، پودر تخم گشنیز، فلفل قرمز و پودر هل هستند.

برای تهیه سوسیس خانگی باید مواد را چند مرحله با هم ترکیب و چرخ کرد. در مرحله آخر سوسیس را با یخ خورده شده میکس و برای استراحت در کاور مخصوص قرار داد که از بیشتر فروشگاه‌ها قابل خرید است.

سوسیس یکی از خوشمزه‌ترین خوراکی‌هایی است که در سطح جهان طرفدار دارد. با این ماده خوش‌عطر و لذیذ می‌توان انواع مختلفی از غذاها را تهیه کرد که برخی از آن‌ها را به شما معرفی کردیم.

منبع همشهری آنلاین

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