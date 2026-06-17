این غذا به جز تخم مرغ، پیازچه و آرد هیچ چیز نمی خواهد
کوکو پیازچه یکی از غذاهای سریع، کمهزینه و محبوب خانگی است که با مواد اولیه ساده آماده میشود.
این غذا انتخابی عالی برای زمانی است که هم میخواهید اقتصادی آشپزی کنید و هم یک وعده خوشمزه داشته باشید. پیازچه، تخممرغ و کمی آرد، پایه اصلی این کوکوی خوشعطر را تشکیل میدهند. کوکو پیازچه هم برای وعده اصلی مناسب است و هم میتواند در مهمانیهای ساده یا وعدههای سبک سرو شود. سادگی در تهیه و قیمت مناسب، این غذا را به یکی از گزینههای محبوب آشپزخانههای ایرانی تبدیل کرده است. برای آموزش این غذا با ما همراه باشید. ریختن گردو یا زرشک در این کوکو کاملا اختیاری است و اگر ندارید اشکالی ندارد.
طرز تهیه
دویست گرم پیازچه پاک شده را شسته و زمانی که آب آن خشک شد، روی تخته با چاقوی تیز ریز خرد کنید. یک قاشق غذاخوری آرد سفید به پیازچهها اضافه کنید. چهار یا پنج عدد گردو را مغز کرده و با چاقو ریز خرد کنید. سپس گردوها را به ترکیب پیازچه و آدر اضافه کرده و مخلوط کنید.
در یک ظرف دیگر سه عدد تخممرغ شکسته و دو یا سه حبه سیر را رنده و له کرده و به تخممرغها اضافه کنید. مقداری نمک، یکدوم قاشق چایخوری زردچوبه و مقداری فلفل سیاه به ترکیب اضافه کرده و هم بزنید تا کاملا یکدست شود.
روغن را داخل تابه مورد نظر خود بریزید و روی حرارت متوسط قرار دهید تا کاملا داغ شود زمانی که روغن داغ شد مخلوط تخممرغ را به پیازچهها اضافه کرده و مخلوط کنید. سپس مایع کوکو را داخل تابه ریخته و روی آن را کاملا صاف کنید.
سه تا چهار دقیقه اول حرارت را متوسط رو به بالا قرار دهید تا اطراف کوکو خود را کامل بگیرد. سپس درب تابه را بگذارید و با حرارت کم اجازه دهید کوکو کاملا مغز پخت شود. بعد از ۱۵ دقیقه که یک طرف کوکو کاملا سرخ شد، آن را برگردانید و اجازه دهید طرف دیگر آن برای حدود ۴ دقیقه سرخ و پخته شود.