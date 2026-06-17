در فصل تابستان افرادی که با دیابت زندگی می‌کنند یا در تلاش هستند فشار خون خود را کنترل کنند، سورپرایز می‌شوند. به رغم اینکه آن‌ها از خوردن غذاهای سرخ شده خودداری می‌کنند و یک رژیم سبک تابستانی دارند اما بدن همیشه مهربانانه پاسخ نمی‌دهند و قند خون آن‌ها در تعادل نگه نمی‌دارد. اما چرا؟ آیا رژیم غذایی پر میوه و آبمیوه برای افراد دیابتی مناسب نیست؟

دکتر رضا همایونفر، متخصص تغذیه و دانشیار تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این باره می‌گوید: اینکه ما غذای سرخ کردنی و چرب نخوریم و میوه و آبمیوه مصرف کنیم هم می‌تواند برای بیماران دیابتی مضر باشد، چرا که همه این خوراکی‌ها حاوی قند هستند. به عنوان مثال رژیم میوه خواری که به عنوان یک رژیم غذایی سالم در نظر گرفته می‌شود، سراسر قند است. قند این نوع رژیم غذایی می‌تواند می‌تواند کنترل قند خون را کاملا از دست بیماران مبتلا به دیابت خارج کند.

غذاهای سبک برای دیابتی‌ها مناسب هستند؟

این متخصص تغذیه درباره رژیم غذایی افراد مبتلا به دیابت توضیح می‌دهد: رژیم غذایی فرد دیابتی باید منطبق با نیازهای بدن و داروهایی که مصرف می‌کند باشد. خیلی از چیزهایی که فرد غیر دیابتی راحت می‌تواند بخورد، برای فرد مبتلا به دیابتی مشکل‌ساز است. خوردن بیسکوئیت با چایی یا مصرف زیاد هندوانه یا غذاهایی که سبک‌تر اما سرخ‌کردنی هستند حاوی قند و کربوهیدراتند. اغلب این خوراکی‌ها حاوی کربوهیدراتند و پروتئین کمی دارند. از سوی دیگر خوردن غذاهای سبک که فرد را سیر نمی‌کند سبب می‌شود تا فرد بیشتر غذا بخورد که این مساله باعث نوسانات تکراری در قند خون در طول روز می‌شود.

خوراکی‌های کنترل قند خون

همایونفر درباره رژیم غذایی ایده‌آل مبتنی بر تنوع غذایی هم عنوان می‌کند: رژیم افراد دیابتی در فصل تابستان و حتی سایر فصول سال باید مبتنی بر 5 گروه غذایی (میوه و سبزیجات، کربوهیدرات، لبنیات، پروتئین و چربی) باشد. تمامی این موارد باید متعادل مصرف شوند. بهتر است در فصل تابستان از غذاهای حاوی پروتئین نظیر تخم مرغ، ماهی، مرغ، حبوبات و پنیر به جای پرکربوهیدرات‌ها استفاده کنیم. نان و پنیر با سبزی و گردو به عنوان یک غذای خنک‌کننده بدن و ماست و خیار یا خود خیار، نعناع، گوجه فرنگی و سایر سبزیجات فصل هم توصیه می‌شوند.

منبع همشهری

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