داروهای GLP-1 تا حدودی با کند کردن سرعت خروج غذا از معده که به شما کمک می‌کند برای مدت طولانی‌تری احساس سیری کنید و با تأثیر بر گیرنده‌های مغز برای کاهش اشتها و هوس، عمل می‌کنند. این به معنای فرصت‌های کمتر برای دریافت مواد مغذی است که بدن شما به آنها متکی است.

اولویت با پروتئین در هر وعده غذایی

GLP-1ها فقط اشتهای شما را کاهش نمی‌دهند - آنها می‌توانند به تحلیل‌ رفتن عضلات هم بینجامند، مگر اینکه در مورد مصرف پروتئین آگاهانه عمل کنید. تحقیقات نشان می‌دهد که تقریباً ۲۵ تا ۴۰ درصد از وزن از دست رفته در طول درمان با داروهای GLP-1 ممکن است از توده بدون چربی یعنی عضله و نیز آب، استخوان، اندام‌های داخلی و سایر بافت‌ها کاسته می‌شود.

توده عضلانی شما علاوه بر ظاهر بدنی شما و نقش آن در کارکرد بدنی، نقش کلیدی در متابولیسم (میزان کالری که در حالت استراحت می‌سوزانید)، حفظ سطح قند خون پایدار، حمایت از سلامت استخوان‌ها و کاهش خطر زمین خوردن با افزایش سن دارد.

در کنار تمرینات مقاومتی منظم، دریافت پروتئین کافی یکی از بهترین راه‌ها برای به حداقل رساندن تحلیل رفتن عضلات در هنگام مصرف داروهای GLP-1 است. در وعده‌های غذایی و میان وعده‌ها، ۲۰ تا ۳۰ گرم پروتئین مصرف کنید و قبل از اینکه احساس سیری کنید، ابتدا پروتئین خود را مصرف کنید.

از غذاهای پرپروتئین و می‌توان به پنیر کاتیج، ماست یونانی، مرغ و بوقلمون، گوشت قرمز بدون چربی، ماهی و غذاهای دریایی، توفو، تمپه و ادامامه و لوبیا و عدس نام برد.

فیبر دوست رژیم GLP-1

فیبرهای خوراکی برای همه مهم است، اما فیبر محلول به ویژه هنگامی که GLP-1 مصرف می‌کنید، مهم است، زیرا مشکلات دستگاه گوارش از شایع‌ترین عوارض جانبی آن است. فیبر محلول در دستگاه گوارش ژلی تشکیل می‌دهد که به تنظیم قوام مدفوع کمک می‌کند، به همین دلیل است که برای یبوست و اسهالی که ممکن است با این داروها همراه باشد، مفید است.

در چند روز اول شروع یا افزایش دوز این داروها، زمانی که احتمال حالت تهوع بیشتر است، غذاهای پرفیبر را به طور موقت محدود کنید. پس از تنظیم رژیم غذایی، افزایش تدریجی فیبر یکی از مفیدترین راهکارهای غذایی برای مدیریت علائم دستگاه گوارش است.

غذاهای سرشار از فیبر محلول عبارتند از، جو و جو دوسر، لوبیا و عدس، کلم بروکلی، سیب‌زمینی شیرین، توت‌فرنگی، سیب، پرتقال و آووکادو

منبع همشهری آنلاین

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