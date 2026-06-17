درباره جوش های پوستی و انواع آنها
بثورات پوستی جوشها یا دانهها یا تغییر رنگهای موقت پوست هستند و اغلب ملتهب یا متورم میشوند.
بثورات پوستی در اشکال و شدتهای مختلفی وجود دارند و برای مدت زمان متفاوتی باقی میمانند. برخی از علل شایع بثورات پوستی شامل موارد زیر است.
یک- عفونتها
این دسته گسترده طیف وسیعی از بیماریها را شامل میشود، از جمله:
عفونتهای ویروسی مانند سرخک، سرخجه، روزئولا، بیماری پنجم، واریسلا زوستر، تبخال یا زونا، عفونتهای باکتریایی مانند زرد زخم، تب مخملک یا بیماری لایم، عفونتهای قارچی مانند خارش کشاله ران (عفونت قارچی در ناحیه کشاله ران) و بسیاری موارد دیگر.
دو- واکنشهای آلرژیک
این واکنشها میتوانند توسط موارد زیر ایجاد شوند:
-داروها، از جمله آنتیبیوتیکها، داروهای تشنج و داروهای ادرارآور، -فراوردههای موضعی پوست مانند لوازم آرایشی، عطرها یا کرمهای پوست، غذاها، به ویژه بادام زمینی، غذاهای دریایی و تخم مرغ و - نیش حشرات (از جمله زنبورها، زنبورهای عسل و زنبورهای سرخ).
سه- محرکهای موضعی
این دسته شامل بثورات پوشک (ناشی از تماس طولانی مدت پوست با ادرار و مدفوع) و بثورات ناشی از تماس با مواد شیمیایی خشن مانند صابونهای لباسشویی و نرمکنندههای پارچه است.
چهار- گیاهان سمی
پیچک سمی، بلوط سمی و سماق سمی دارای شیره رزینی بسیار حساسیتزا هستند که میتواند در ۸۵ درصد از افرادی که در معرض آن قرار میگیرند، باعث بثورات آلرژیک شود.
پنج- اختلالات خودایمنی
این دسته شامل لوپوس اریتماتوی سیستمیک (SLE یا لوپوس)، درماتومیوزیت و اسکلرودرمی میشود، اختلالاتی که در آنها سیستم دفاعی بدن به اشتباه به نواحی سالم بدن، از جمله پوست، حمله میکند.
انواع بثورات پوستی
اگرچه بثورات پوستی به راحتی قابل تشخیص هستند، اما همه بثورات پوستی یکسان نیستند. بثورات پوستی از نظر ظاهر، زمان، محل یا توزیع و مدت زمان متفاوت هستند. به طور کلی، بثورات پوستی را میتوان به صورتهای زیر توصیف کرد:
ماکولار: لکههای مسطح و قرمز
پاپولار: برآمدگیهای کوچک، برجسته و سفت
ماکولوپاپولار: ترکیبی از نواحی مسطح و برجسته
پاپولواسکواموس: ترکیبی از پاپولها و نواحی پوستهدار
وزیکولار: تاولهای کوچک، برجسته و پر از مایع.