مصرف مکمل‌های غذایی رژیمی و ورزشی در جامعه رو به افزایش است به همین دلیل دسترسی مردم به اطلاعات علمی، معتبر و قابل استناد اهمیت بیشتری دارد..

دکتر سیدامیر رضویان، عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های غذایی رژیمی ایران درباره این که چطور می‌توان مسیر دسترسی مردم به اطلاعات علمی را تقویت کرد، گفت: تقویت آموزش عمومی از طریق رسانه‌ها، حضور فعال متخصصان تغذیه و داروسازان در فضای مجازی، توسعه پلتفرم‌های رسمی اطلاع‌رسانی و تولید محتوای ساده و علمی برای عموم مردم می‌تواند مؤثر باشد. اطلاع‌رسانی شفاف درباره محصولات دارای مجوز قطعاً به کاهش مصرف فرآورده‌های غیرمجاز کمک می‌کند، زیرا هرچه دسترسی مردم به اطلاعات معتبر بیشتر باشد، احتمال اعتماد به تبلیغات گمراه‌کننده کمتر خواهد شد.

محصول قاچاق اصالت ندارد

رضویان درباره چالش‌های تولیدکنندگان در حوزه آگاهی‌رسانی هم بیان کرد: شرکت‌های تولیدکننده داخلی که تحت نظارت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو فعالیت می‌کنند، با محدودیت‌های قانونی در تبلیغات، افزایش هزینه‌های تولید و رقابت نابرابر با فروشندگان غیرمجاز مواجه هستند. این در حالی است که محصول دارای مجوز تحت نظارت کامل در مراحل تولید، کنترل کیفی، بررسی مواد اولیه، شرایط نگهداری و برچسب‌گذاری قرار دارد. اما در محصولات قاچاق یا تقلبی، منشأ تولید، اصالت مواد اولیه و ترکیبات واقعی مشخص نیست. آگاهی مردم در این زمینه بسیار مهم است تا بتوانند انتخاب آگاهانه داشته باشند.

توصیه‌های خطرناک

این فعال حوزه مکمل‌ها نسبت به مخاطرات توصیه‌های غیرتخصصی مربیان و صفحات آنلاین در مصرف این محصولات هم اشاره و عنوان کرد: توصیه‌های غیرتخصصی از سوی افراد فاقد صلاحیت می‌تواند مصرف‌کنندگان را در معرض مصرف بی‌رویه، تداخل دارویی با مکمل و حتی بیماری‌های کلیوی قرار دهد. در حوزه بدنسازی هم خطر مصرف فرآورده‌های آلوده به مواد هورمونی یا محرک‌های غیرمجاز وجود دارد.

به گفته رضویان استفاده از سامانه‌های استعلام اصالت، درج شناسه رهگیری، آموزش عمومی درباره برچسب‌ها و مجوزها و تشدید برخورد قانونی با فروشندگان غیرمجاز از مهم‌ترین راهکارها برای کمک به مصرف‌کنندگان است.

او درباره کنترل روند رو به رشد بازار غیرمجاز آنلاین هم تاکید کرد: فضای مجازی با دسترسی آسان، تبلیغات گسترده و فروش بدون محدودیت جغرافیایی باعث رشد بازار غیرمجاز شده است. برای کنترل این وضعیت، همکاری میان نهادهای نظارتی، پلتفرم‌های اینترنتی و دستگاه‌های قضایی ضروری است. بر این اساس سندیکا بر تقویت نظارت بر پلتفرم‌های آنلاین، افزایش آگاهی عمومی، حمایت از تولیدکنندگان و برخورد مؤثرتر با شبکه‌های قاچاق تأکید دارد.

منبع همشهری آنلاین

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