فراپه طالبی با بیسکوییت؛ نوشیدنی مقوی روزهای داغ تابستان
در روزهای گرم تابستان، هیچچیز به اندازه یک نوشیدنی خنک و خوشطعم نمیچسبد. فراپه طالبی با بیسکوییت، ترکیبی متفاوت از طالبی تازه، شیر، بستنی و بیسکوییت است که در چند دقیقه آماده میشود و میتواند یک میانوعده مقوی و دلچسب برای روزهای داغ سال باشد.
فراپه طالبی با بیسکوییت یک نوشیدنی خنک مقوی است که از طالبی، بیسکوییت، شیر و بستنی یخی درست میشود. طالبی طبعی گرم دارد و میوهای تابستانی است. طالبی حاوی ویتامین A و ویتامین C است. ضد کلسترول و چربی است و در کاهش وزن موثر است. در ادامه با آموزش این نوشیدنی خوشمزه با ما همراه باشید.
مواد لازم برای تهیه فراپه طالبی با بیسکوییت
طالبی متوسط شیرین ۱ عدد
بستنی یخی فالودهای ۱ عدد
بیسکوییت لوتوس ۱ بسته
کرم بیسکوییت ۱ قاشق غذا خوری
شیر پاستوریزه ۱ پیمانه استاندارد اندازه گیری
دستور پخت فراپه طالبی با بیسکوییت
طالبی را در مخلوط کن میریزیم:
طالبی را از چند ساعت قبل در یخچال قرار میدهیم، سپس آن را برش میزنیم از پوست جدا میکنیم و درون مخلوط کن میریزیم.
بیسکوییت را خرد میکنیم و درون مخلوط کن میریزیم:
یک بسته بیسکوییت لوتوس را با چاقو خورد میکنیم و درون پارچ مخلوط کن میریزیم.
بستنی یخی فالودهای را به مخلوط کن اضافه میکنیم:
یک عدد بستنی یخی را از چوب جدا میکنیم و به محتویات پارچ مخلوط کن اضافه میکنیم.
کرم بیسکوییت را اضافه میکنیم:
یک قاشق غذا خوری کرم بیسکوییتی را به پارچ مخلوط کن اضافه میکنیم.
شیر پاستوریزه را اضافه میکنیم:
در پایان یک لیوان شیر پاستوریزه کم چرب به پارچ مخلوط کن اضافه میکنیم.
همه مواد را درون مخلوط کن ترکیب میکنیم:
درب مخلوط کن را میبندیم و دستگاه را روشن میکنیم تا همه مواد با هم ترکیب شوند.
فراپه طالبی با بیسکوییت را سرو میکنیم:
یک تکه طالبی را به صورت حبه قندی برش میزنیم و درون لیوانهای مورد نظر میریزیم، فراپه طالبی و بیسکوییت را درون لیوان میریزیم و سطح آن را با بیسکوییت تزیین میکنیم.
نکته:
فراپه طالبی با بیسکوییت یک نوشیدنی خنک تابستانی است که از ترکیب میوه طالبی با بیسکوییت، شیر و بستنی یخی درست میشود.