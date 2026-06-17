خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فراپه طالبی با بیسکوییت؛ نوشیدنی مقوی روزهای داغ تابستان

فراپه طالبی با بیسکوییت؛ نوشیدنی مقوی روزهای داغ تابستان
کد خبر : 1800351
لینک کوتاه کپی شد.

در روزهای گرم تابستان، هیچ‌چیز به اندازه یک نوشیدنی خنک و خوش‌طعم نمی‌چسبد. فراپه طالبی با بیسکوییت، ترکیبی متفاوت از طالبی تازه، شیر، بستنی و بیسکوییت است که در چند دقیقه آماده می‌شود و می‌تواند یک میان‌وعده مقوی و دلچسب برای روزهای داغ سال باشد.

فراپه طالبی با بیسکوییت یک نوشیدنی خنک مقوی است که از طالبی، بیسکوییت، شیر و بستنی یخی درست می‌شود. طالبی طبعی گرم دارد و میوه‌ای تابستانی است. طالبی حاوی ویتامین A و ویتامین C است. ضد کلسترول و چربی است و در کاهش وزن موثر است. در ادامه با آموزش این نوشیدنی خوشمزه با ما همراه باشید.

مواد لازم برای تهیه فراپه طالبی با بیسکوییت

طالبی متوسط شیرین ۱ عدد

بستنی یخی فالوده‌ای ۱ عدد

بیسکوییت لوتوس ۱ بسته

کرم بیسکوییت ۱ قاشق غذا خوری

شیر پاستوریزه ۱ پیمانه استاندارد اندازه گیری

دستور پخت فراپه طالبی با بیسکوییت

طالبی را در مخلوط کن می‌ریزیم:

طالبی را از چند ساعت قبل در یخچال قرار می‌دهیم، سپس آن را برش می‌زنیم از پوست جدا می‌کنیم و درون مخلوط کن می‌ریزیم.

بیسکوییت را خرد می‌کنیم و درون مخلوط کن می‌ریزیم:

یک بسته بیسکوییت لوتوس را با چاقو خورد می‌کنیم و درون پارچ مخلوط کن می‌ریزیم.

بستنی یخی فالوده‌ای را به مخلوط کن اضافه می‌کنیم:

یک عدد بستنی یخی را از چوب جدا می‌کنیم و به محتویات پارچ مخلوط کن اضافه می‌کنیم.

کرم بیسکوییت را اضافه می‌کنیم:

یک قاشق غذا خوری کرم بیسکوییتی را به پارچ مخلوط کن اضافه می‌کنیم.

شیر پاستوریزه را اضافه می‌کنیم:

در پایان ‌یک لیوان شیر پاستوریزه کم چرب به پارچ مخلوط کن اضافه می‌کنیم.

همه مواد را درون مخلوط کن ترکیب می‌کنیم:

درب مخلوط کن را می‌بندیم و دستگاه را روشن می‌کنیم تا همه مواد با هم ترکیب شوند.

فراپه طالبی با بیسکوییت را سرو می‌کنیم:

یک تکه طالبی را به صورت حبه قندی برش می‌زنیم و درون لیوان‌های مورد نظر می‌ریزیم، فراپه طالبی و بیسکوییت را درون لیوان می‌ریزیم و سطح آن را با بیسکوییت تزیین می‌کنیم.

نکته:

فراپه طالبی با بیسکوییت یک نوشیدنی خنک تابستانی است که از ترکیب میوه طالبی با بیسکوییت، شیر و بستنی یخی درست می‌شود.

منبع همشهری آنلاین
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی