فراپه طالبی با بیسکوییت؛ نوشیدنی مقوی روزهای داغ تابستان

فراپه طالبی با بیسکوییت یک نوشیدنی خنک مقوی است که از طالبی، بیسکوییت، شیر و بستنی یخی درست می‌شود. طالبی طبعی گرم دارد و میوه‌ای تابستانی است. طالبی حاوی ویتامین A و ویتامین C است. ضد کلسترول و چربی است و در کاهش وزن موثر است. در ادامه با آموزش این نوشیدنی خوشمزه با ما همراه باشید.

مواد لازم برای تهیه فراپه طالبی با بیسکوییت

طالبی متوسط شیرین ۱ عدد

بستنی یخی فالوده‌ای ۱ عدد

بیسکوییت لوتوس ۱ بسته

کرم بیسکوییت ۱ قاشق غذا خوری

شیر پاستوریزه ۱ پیمانه استاندارد اندازه گیری

دستور پخت فراپه طالبی با بیسکوییت

طالبی را در مخلوط کن می‌ریزیم:

طالبی را از چند ساعت قبل در یخچال قرار می‌دهیم، سپس آن را برش می‌زنیم از پوست جدا می‌کنیم و درون مخلوط کن می‌ریزیم.

بیسکوییت را خرد می‌کنیم و درون مخلوط کن می‌ریزیم:

یک بسته بیسکوییت لوتوس را با چاقو خورد می‌کنیم و درون پارچ مخلوط کن می‌ریزیم.

بستنی یخی فالوده‌ای را به مخلوط کن اضافه می‌کنیم:

یک عدد بستنی یخی را از چوب جدا می‌کنیم و به محتویات پارچ مخلوط کن اضافه می‌کنیم.

کرم بیسکوییت را اضافه می‌کنیم:

یک قاشق غذا خوری کرم بیسکوییتی را به پارچ مخلوط کن اضافه می‌کنیم.

شیر پاستوریزه را اضافه می‌کنیم:

در پایان ‌یک لیوان شیر پاستوریزه کم چرب به پارچ مخلوط کن اضافه می‌کنیم.

همه مواد را درون مخلوط کن ترکیب می‌کنیم:

درب مخلوط کن را می‌بندیم و دستگاه را روشن می‌کنیم تا همه مواد با هم ترکیب شوند.

فراپه طالبی با بیسکوییت را سرو می‌کنیم:

یک تکه طالبی را به صورت حبه قندی برش می‌زنیم و درون لیوان‌های مورد نظر می‌ریزیم، فراپه طالبی و بیسکوییت را درون لیوان می‌ریزیم و سطح آن را با بیسکوییت تزیین می‌کنیم.

نکته:

فراپه طالبی با بیسکوییت یک نوشیدنی خنک تابستانی است که از ترکیب میوه طالبی با بیسکوییت، شیر و بستنی یخی درست می‌شود.

منبع همشهری آنلاین

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