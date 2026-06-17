کدام رنگ ادرار خطرناک است؟

دکتر احمد اسماعیل‌زاده، با بیان اینکه احتمال ابتلا به گرمازدگی در روزهای گرم سال افزایش می‌یابد، اظهار کرد: احتمال ابتلا به گرمازدگی برای افرادی که به دلیل شرایط شغلی خود در معرض نور آفتاب و دمای بالای ۳۰ درجه یا محیط‌های گرم قرار دارند، افزایش می‌یابد. افرادی که در معرض نور آفتاب قرار دارند یا محل اشتغال آنها یک مکان گرم است، در صورتی که آب بدن خود را از دست‌ دهند یا دچار کم‌آبی شوند، این احتمال وجود دارد که عوارضی مانند سردرد، سرگیجه، افت فشار خون، احتمال غش‌کردن، احتمال گرفتگی عضله و دردهای عضلانی را تجربه‌ کنند.

رنگ ادرار، مهم‌ترین شاخص هیدراته بودن بدن

او درباره ضرورت تامین آب و الکترولیت‌های بدن توضیح داد: تامین آب و الکترولیت‌های بدن در محیط‌ها و فصول گرم سال می‌بایست به میزان کافی باشد تا بدن در حالت هیدراته باقی‌ بماند. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توانیم از کافی‌بودن آب بدن مطلع شویم؟ که در پاسخ باید گفت، رنگ ادرار علامت اصلی تشخیص کم‌آبی بدن است.

رنگ ادرار می‌بایست شفاف یا زرد بسیار بسیار کم‌رنگ باشد. هر چقدر رنگ ادرار پررنگ‌ترباشد، میزان آب بدن کمتر بوده و تعریق در حال اتفاق افتادن است. چنین شرایطی برای مدت‌زمان طولانی می‌تواند برای بدن خطرناک باشد.

چای و قهوه، منبع تامین مایعات بدن نیستند

این متخصص تغذیه با بیان اینکه چای و قهوه نمی‌تواند منبعی برای تامین مایعات باشد، گفت: مصرف آب کافی، ضرورت دارد. هنگامی که سخن از تامین مایعات بدن به میزان کافی به میان می‌آید، منظور فقط نوشیدن آب است. نوشیدنی‌های دیگر مانند چای و قهوه سبب کاهش آب بدن می‌شوند. برخی اظهار می‌کنند که برای نوشیدن آب میل‌ ندارند اما چندین لیوان چای در طول روز مصرف می‌کنند. چای و قهوه، چندان به عنوان منابع تامین مایعات قلمداد نمی‌شود و منظور از خوردن مایعات به میزان کافی، نوشیدن آب است.

۶ تا ۸ لیوان آب در روز بنوشیم

اسماعیل‌زاده درباره میزان آب کافی اظهار کرد: برخی اظهار می‌کنند که احساس تشنگی نمی‌کنند، تشنگی، مرحله آخر نیاز بدن به آب است. روزانه، می‌بایست ۶ تا ۸ لیوان آب نوشید؛ افرادی که تشنه نمی‌شوند یا میل آب‌ خوردن ندارند، می‌بایست آب را به صورت جرعه ‌جرعه بنوشند.

همچنین افزودنی‌هایی مانند تخم‌شربتی، خاکشیر و آبلیمو به منظور طعم‌دار کردن آب برای افرادی که با خوردن آب دچار حالت تهوع می‌شوند، یک راهکار است.

چگونگی افزایش میزان مصرف آب

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درباره افزایش میزان مصرف آب توضیح داد: افرادی که آب نمی‌خورند، نباید به‌یکباره ۸ لیوان آب مصرف‌ کنند. افزایش ناگهانی مصرف آب سبب تکرر ادرار می‌شود، موضوعی که ناراحت‌کننده بشمار می‌رود و در نتیجه افراد از مصرف آب به میزان کافی اجتناب می‌کنند. به طور مثال، برخی یک لیوان آب در طول روز مصرف می‌کنند؛ افزایش یک لیوان به دو لیوان می‌بایست طی دو هفته انجام شود. هر لیوان آب اضافی می‌بایست طی دو هفته افزایش یابد تا به ۸ لیوان آب برسند.

تامین الکترولیت برای افراد حاضر در محیط گرم

او درباره تامین الکترولیت‌های بدن گفت: افرادی که در محیط گرم و زیر تابش نور آفتاب اشتغال دارند یا فعالیت سنگین ورزشی انجام می‌دهند، به دلیل تعریق، نه تنها آب بلکه سدیم و پتاسیم نیز از دست می‌دهند و می‌بایست جایگزین شوند. اگر سدیم و پتاسیم جایگزین نشود، احتمال درد عضلانی وجود دارد.

تامین آن برای افرادی که در شرایط عادی قرار دارند توصیه نمی‌شود و فقط مصرف مایعات کافی توصیه می‌شود. افزودن مقدار کمی نمک، عسل و در صورت در دسترس نبودن عسل، افزودن مقدار اندکی شکر توصیه می‌شود.

مصرف میوه و سبزیجات برای تامین آب بدن

اسماعیل‌زاده درباره مصرف میوه و سبزیجات گفت: اگر افراد به دیابت مبتلا نباشند، میوه و آبمیوه‌های طبیعی منبع مناسبی برای تامین مایعات هستند. این در حالی است که مصرف آبمیوه‌های صنعتی که حاوی مقدار بسیار زیادی شکر هستند، توصیه نمی‌شود.

براساس شرایط فصلی، میوه‌های متنوعی در دسترس است که آب خوبی برای بدن تامین می‌کنند. همچنین مصرف سبزیجاتی مانند کاهو و خیار می‌تواند آب بدن را تاحدودی تامین کند.

منبع ايسنا

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