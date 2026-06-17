تیلیت کشک؛ غذای سنتی شیراز که در گرمای ۴۰ درجه معجزه میکند
در روزهای گرم تابستان، غذاهای خنک و سبک طرفداران زیادی پیدا میکنند. تیلیت کشک شیرازی یکی از غذاهای سنتی و مقوی است که با ترکیب کشک و سبزیجات معطر، بهعنوان یک سوپ سرد خوشطعم شناخته میشود و میتواند انتخابی مناسب برای کاهش گرمای بدن باشد.
با افزایش دمای هوا در روزهای گرم تابستان، بسیاری از افراد به دنبال غذاهای سبک، خنک و مقوی هستند که هم عطش را کاهش دهد و هم انرژی بدن را تأمین کند. تیلیت کشک شیرازی یکی از غذاهای سنتی و محبوب جنوب کشور است که با ترکیب کشک، سبزیجات معطر و نان خشک، بهعنوان یک سوپ سرد و متفاوت شناخته میشود. این غذای ساده و سالم علاوه بر طعم خاص خود، به دلیل وجود کشک منبع خوبی از کلسیم و مواد مغذی است و میتواند گزینهای مناسب برای روزهای داغ تابستان باشد.
تیلیت کشک شیرازی میتواند یک معجون خنک و معطر در فصل تابستان باشد که مانند آب دوغ خیار، باعث کاهش دمای بدن در گرمای طاقت فرسای تابستان میشود. کشک به عنوان یکی از مواد اصلی این غذا منبع کلسیم است که این غذا را مقوی میکند. این سوپ سرد با انواع سبزیجات معطر مخلوط میشود و عطر و مزه ویژهای دارد. در ادامه مراحل آموزش پخت تیلیت کشک شیرازی را مشاهده میکنیم.
مواد لازم برای پخت تیلیت کشک شیرازی
مواد لازم مقدار
کشک ۲ قاشق غذاخوری
ریحان تازه ۱۰۰ گرم
خیار چنبر یا خیار سبز ۱ عدد
کنجد ۱ قاشق غذاخوری
مغز گردو ۲ عدد
نعناع خشک ۱ قاشق غذاخوری
پیاز ۱ عدد
نمک ۱ قاشق مرباخوری
دستور پخت تیلیت کشک شیرازی
خیار را خُرد یا رنده میکنیم:
خیار را با دندانه ریز رنده میکنیم یا به صورت نگینی خُرد میکنیم.
ریحان را خرد میکنیم:
ریحان تازه را به اندازه متوسط و دندان گیر خرد میکنیم.
کشک را آماده میکنیم:
به طور سنتی دانههای کشک محلی را از ۲۴ ساعت قبل در هاونهای سفالی خیس میکنیم و میکوبیم. یا اگر میخواهیم از کشکهای آماده استفاده کنیم آن را با مقداری آب رقیق میکنیم و خوب هم میزنیم تا کاملا یکدست شود.
نمک و فلفل سیاه را اضافه میکنیم:
مقداری نمک (بهتر است کنترل شده نمک بریزیم چون کشک مقداری طعم شوری دارد) و فلفل سیاه تازه آسیب شده به کشک اضافه میکنیم و هم میزنیم.
خیار را اضافه میکنیم:
خیاری که خورد کردیم را به کشک اضافه میکنیم.
کنجد را اضافه میکنیم:
کشک در طب سنتی، طبع سردی دارد و برای تعدیل آن از کنجد استفاده میکنیم. میتوانیم کنجد بو داده به کشک اضافه کنیم.
نعنا خشک را اضافه میکنیم:
مقداری نعنا خشک را پودر میکنیم و به ترکیب کشک اضافه میکنیم. سپس هم میزنیم.
ریحان را اضافه میکنیم:
ریحانی که خورد کردیم را در این مرحله به ترکیب کشک اضافه میکنیم و هم میزنیم.
یخ را اضافه میکنیم:
تیلیت کشک به صورت خنک سرو میشود و لازم است چند قالب یخ به آن اضافه کنیم.
گردو را اضافه میکنیم:
مغز گردو را درشت خورد میکنیم و به ترکیب کشک اضافه میکنیم.
تیلیت کشک را سرو میکنیم:
نان خشک محلی را درون تیلیت کشک خورد میکنیم و آن را سرو میکنیم. لازم است به مقدار نان دقت کنیم که تیلیت کشک را خمیر نکنیم.
نکته:
تیلیت کشک شیرازی غذایی مناسب روزهای گرم تابستان است و به صورت خنک سرو میشود. این غذای سنتی شیرازی، در کاهش دمای بدن موثر است و به دلیل داشتن کشک، ارزش غذایی بالای دارد.