یک پژوهش جدید و مهم نشان می‌دهد مکمل‌های کلسیم و ویتامین D ممکن است راه‌حل محافظت از استخوان که بسیاری از افراد مسن به آن باور دارند، نباشند.

به نقل از ساینس‌دیلی، یک بررسی جامع نشان می‌دهد که مکمل‌های کلسیم و ویتامین D یا مصرف هم‌زمان هر دو، فایده بالینی بسیار کمی دارد یا هیچ فایده معناداری را در پیشگیری از شکستگی یا زمین خوردن برای بیشتر سالمندان ندارد.

زمین خوردن یکی از نگرانی‌های بزرگ سلامت در میان سالمندان است. تقریباً از هر سه نفر ۶۵ سال به بالا، سالانه یک نفر زمین خوردن را تجربه می‌کند و بسیاری از این حوادث به شکستگی منجر می‌شوند. چنین آسیب‌هایی می‌توانند به درد، کاهش استقلال، کیفیت پایین زندگی و در برخی موارد، نیاز به مراقبت‌های بلندمدت در منزل منجر شوند. با افزایش سن جمعیت، پیشگیری از زمین خوردن و شکستگی همچنان یک هدف مهم سلامت عمومی در سراسر جهان است.

بررسی‌های پیشین، پرسش‌هایی را درباره اثربخشی مکمل‌های کلسیم و ویتامین D مطرح کرده‌اند. این بررسی‌ها عموماً هیچ کاهشی را در خطر شکستگی به دلیل مصرف هر یک از این مکمل‌ها به تنهایی نشان نداده‌اند، اما نتایج مصرف هم‌زمان هر دو متفاوت بوده‌اند. نقش ویتامین D در کاهش زمین خوردن نیز نامشخص است.

با وجود این، مکمل‌های ویتامین D - با یا بدون کلسیم - همچنان به طور گسترده توسط ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی، دستورالعمل‌های حرفه‌ای و سازمان‌های نظارتی برای سلامت استخوان توصیه می‌شوند. همچنین، تجویز این مکمل‌ها در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

پژوهشگران کانادایی برای درک بهتر شواهد، داده‌های ۶۹ آزمایش تصادفی کنترل‌شده شامل ۱۵۳۹۰۲ بزرگسال را تجزیه و تحلیل کردند. این آزمایش‌ها مکمل‌های کلسیم، مکمل‌های ویتامین D یا ترکیبی از هر دو را با دارونما مقایسه کردند تا مشخص شود که آیا آنها خطر افتادن و شکستگی را کاهش می‌دهند. اگرچه کیفیت آزمایش‌ها متفاوت بود، اما پژوهشگران هر آزمایش را با استفاده از روش‌های تعیین‌شده برای ارزیابی سوگیری احتمالی و قطعیت شواهد ارزیابی کردند.

پژوهشگران پس از تعیین آستانه‌هایی برای آنچه به عنوان یک مزیت بالینی معنادار شناخته می‌شود، دریافتند که مکمل‌های کلسیم، مکمل‌های ویتامین D یا مکمل‌های ترکیبی، کاهش بسیار کمی را در خطر کلی شکستگی ایجاد می‌کنند یا اصلاً کاهشی را نشان نمی‌دهند.

همچنین، بررسی پژوهشگران نشان داد که این روش برای جلوگیری از شکستگی‌های خاص مانند شکستگی لگن یا برای کاهش زمین خوردن، فایده‌ کمی دارد یا هیچ فایده‌ای ندارد. این یافته‌ها تا حد زیادی توسط شواهدی با قطعیت متوسط تا بالا پشتیبانی می‌شوند.

پژوهشگران خاطرنشان کردند که برخی از بخش‌های این بررسی شامل آزمایش‌ها و شرکت‌کنندگان نسبتاً کمی بوده‌اند. در نتیجه، یافته‌ها باید با دقت تفسیر شوند. همچنین، پژوهشگران هشدار دادند که این نتایج ممکن است درباره افراد مبتلا به اختلالات استخوانی خاص یا افرادی که برای پوکی استخوان دارو دریافت می‌کنند، صدق نکنند.

منبع ايسنا

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