چگونه مغز ما را به پرخوری می‌کشاند و چطور می‌توان آن را فریب داد؟ به صدای جلز و ولز یک استیک روی گریل یا صدای باز شدن یک قوطی نوشابه فکر کنید؛ آیا همین صداها دهان شما را آب نمی‌اندازند؟ ۷ راهکار زیر می‌تواند به شما در شناخت محرک‌ها و آگاهی از نقش حواس در انتخاب‌های غذایی‌تان کمک کند.

بیشتر ما تصور می‌کنیم انتخاب‌های غذایی‌مان کاملا آگاهانه و منطقی است؛ اما علم چیز دیگری می‌گوید. مغز ما پیش از آنکه حتی لقمه‌ای را مزه کند، بر اساس رنگ، بو، صدا، شکل و بافت غذا درباره آن قضاوت می‌کند. به همین دلیل است که گاهی یک بسته‌بندی براق، بوی سبزی‌خوردن، یادآوری یک خاطره یا حتی موسیقی پس‌زمینه یک رستوران می‌تواند اشتهای ما را تحریک کند.