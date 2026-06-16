عرق نعنا دو آتیشه چیست؟

اگر میزان نعنا نسبت به آب بیشتر باشد، اسانس و رایحه بیشتری در مولکول های تقطیر شده آب جمع می شود که به اصطلاح به آن عرق نعناع دو آتیشه می گویند.

هر چه عرق نعنا بوی بیشتری داشته باشد، یعنی اسانس بیشتری در مولکول های آب وجود دارد و خواص درمانی بیشتری دارد.

بنابراین خاصیت ضد نفخ و ضد درد عرق نعناهای دو آتیشه، به مراتب از انواع معمولی شان بیشتر است.

مواد و لوازم مورد نیاز :

قابلمه بزرگ در دار که دربش انحنا داشته باشد

ظرف کوچکتر از قابلمه که تحمل دمای بالا را داشته باشد مثل کاسه استیل

سبزی نعنا به مقدار لازم

آب به مقدار لازم

شبشه رنگی

طرز تهیه عرق نعنا خانگی دو آتشه :

نعناها را با ساقه به خوبی بشوئید.

برگ های سیاه و له شده نعنا را جدا کنید و بقیه را در قابلمه ای بزرگ بریزید.

هر چه قابلمه بزرگتر باشد میزان بیشتری از مایعات تقطیر می شود.

در قابلمه بزرگ به قدری آب بریزید که به اندازه یک بند انگشت روی نعناها را بگیرد.

دقت کنید قابلمه بزرگ تا جایی از آب پر شود که از ارتفاع ظرف کوچک پایین تر باشد. چون اگر آب به ظرف کوچک نزدیک باشد، ممکن است داخل عرق بریزد.

ظرف کوچکتر را در مرکز قابلمه روی نعناها قرار دهید.

هنگامی که آب می جوشد، عصاره نعنا و بخار آب در این ظرف جمع می شود.

نکته : بهتر است ظرف کوچکتر را به کمک پایه فلزی یا آجر کمی بالا بیاورید.

طرز تهیه عرق نعنا

درب قابلمه بزرگ را برعکس روی آن بگذارید تا بخار آب به مرکز هدایت شده، یک جا جمع و در ظرف کوچک بریزد.

چند قطعه یخ یا آب سرد روی درب قابلمه قرار دهید تا سرعت سرد شدن بخار را زیاد و تبدیل آن به مایع سریعتر انجام شود.

نکته : اگر درب قابلمه شما منحنی نیست، می توانید با فویل قسمتی منحنی شکل درست کرده و روی در قرار دهید.

شعله زیر قابلمه را روشن کرده و وقتی آب جوشید زیر آن را کم کنید.

نکته : دقت کنید زمان جوشیدن، قطرات آب ناخالص درون ظرف کوچک نریزد.

روش درست کردن عرق نعنا دو آتیشه

محتویات قابلمه را تا آنجا که ممکن است بجوشانید، اما نگذارید آب قابلمه تمام شود. این فرایند چند ساعت طول می‌کشد تا بتوانید مقدار زیادی عرق نعناع تهیه کنید.

عرق گیری چند ساعتی طول می کشد.

نکته: بهتر است عرق نعنا را در شیشه ای رنگی بریزید تا مانع رسیدن نور خورشید به آن و افزایش طول عمر آن شود.

با این روش می توانید عرق گیاهان دیگر چون شوید، کاسنی و … را هم تهیه کنید.

عرق نعنا، باعث درمان دل درد و دل پیچه و درمان سکسکه می شود

خواص عرق نعنا

• عرق نعنا مقوی معده است.

• عرق نعنا مولد خون می باشد.

• باعث درمان دل درد و دل پیچه و درمان سکسکه می شود.

• عرق نعنا بادشکن است.

• سبب رفع سردی بدن و رطوبت معده می شود.

• برای رفع بوی بد دهان از عرق نعنا استفاده کنید.

• عرق نعنا ضد درد عمومی، تسکین دهنده میگرن و سردردهای ناشی از سردی می باشد.

• کمک به تنظیم و تعادل هورمون های زنانه، محرک رحم بوده و مصرف آن قاعده آور است.

• کاهش فشار خون و حرارت بدن

• عرق نعنا باعث درمان سرماخوردگی، آنفولانزا و سرفه می باشد.

• عرق نعنا ناراحتی های روحی و عصبی را درمان می کند.

• یکی از بهترین خواص عرق نعناع خاصیت آرامش بخشی آن است که باعث کمتر شدن استرس و به آرامش رسیدن ذهن است.

• در ضمن افرادی که در طول روز دچار دچار خستگی می شوند اگر مقداری عرق نعناع بخورند، حال عمومی بهتری خواهند داشت.

• افرادی که تمایل به کاهش وزن دارند، یک ربع قبل و بعد از غذا، نصف استکان عرق نعنا مصرف کنند چرا که مصرف آن میزان چربی سازی در بدن را کاهش می دهد.

افرادی که اقدام به لاغری و کاهش وزن می کنند، ممکن است به دلیل کاهش ون دچار سرد مزاجی و عوارض آن مانند یبوست و نفخ معده شوند، مصرف عرق نعنا بهترین از بین برنده این عوارض می باشد.

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