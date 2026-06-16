وی با بیان اینکه کسانی که این مواضع تند را اتخاذ می کنند، ناراحت و نگران به هم خوردن انسجام ملی نیستند، افزود: متأسفانه رسانه های معاند مثل اینترنشنال و بی بی سی اخبار و تصاویر این هتاکی ها را با شوق و ذوق منتشر می کنند؛ همین که این رسانه ها توانستند بگویند «تفاهم و انسجام ملی در داخل ایران درباره موضوع مذاکره وجود ندارد»، این را برای خود یک نوع پیروزی می دانند.

این فعال مطبوعاتی یادآور شد: رهبری شهید تأکید داشتند سیاست خارجی کشور در وزارت خارجه تدوین نمی شود بلکه در سطوح بالای نظام تصمیم گیری می شود، وزارت خارجه فقط مجری است. پس اینکه توافق شود یا نشود؟ چه زمانی توافق شود؟ شرایط آن چه باشد؟ در چند بند متن توافق نامه تدوین شود؟ موضوعاتی هستند که در سطح شورای عالی امنیت ملی مورد کارشناسی قرار می گیرد.

وی افزود: علت اصلی بروز چنین مسائلی در تجمعات خیابانی آن است برخی افراد درون حاکمیت با بعضی از این تصمیمات مخالف هستند اما چون در اقلیت قرار گرفتند، نظرات خود را در خیابان مطرح می کنند .

مهاجری افزود:اینکه تصور شود جبهه پایداری یا چند نماینده سطحی نگر مخالف این تصمیم هستند، شوخی ای بیش نیست.

این تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: نظام اگر بخواهد تندروها را جمع کند، مثل آب خوردن 10 دقیقه ای آنها را جمع می کند اما علت فعالیت تندروها آن است که آنها به جاهایی از درون حاکمیت وصل هستند. این مجموعه های تندرو زمانی به وجود آمدند تا جلوی جریان اصلاحات بایستند اما الان دارند به سمت دیگری می روند.

وی افزود: اینکه عده ای بگویند «رهبری از تصمیم گیری ها برای مذاکره اطلاع ندارد یا مخالف این موضوع است» اما در عین حال شورای عالی امنیت ملی چنین تصمیمی بگیرد، این پارادوکسی است که باید حل شود. دفتر رهبری می تواند نظر ایشان را اعلام کند. همچنین دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی همچون زمان شهید لاریجانی باید قاطع عمل کند، یعنی رسما اعلام کند این تصمیم ،مصوبه شورا است و به تأیید رهبری هم رسیده است. در این حالت قوه قضائیه می تواند محکم با تندروها برخورد کند.