دشمن پنهان لباسشویی در روزهای گرم سال را بشناسید

تابستان برای بسیاری از خانواده‌ها فصل سبک‌تر شدن لباس‌ها و بیشتر شدن شست‌وشوهاست. بچه‌ها در حیاط با شلنگ آب بازی می‌کنند، خانواده‌ها آخر هفته‌ها راهی رودخانه و ساحل می‌شوند و لباسشویی شاید بیشتر از هر زمان دیگری روشن و خاموش می‌شود. اما همین تغییر ساده در سبک زندگی تابستانی، یک تغییر کوچک دیگر هم به همراه دارد؛ ورود خاک، شن و سنگ ریزه هایی که همراه لباس‌ها به خانه برمی‌گردند.

معمولا شن و ماسه‌ای که همراه حوله‌ها، لباس شنا، کفش‌ها و لباس کودکان وارد ماشین لباسشویی می‌شود همیشه با آب خارج نمی‌شود و در طول زمان می‌تواند روی عملکرد دستگاه اثر بگذارد. موضوعی که شاید در نگاه اول بی‌اهمیت به نظر برسد اما در روزهای گرم سال که رفت‌وآمد به فضاهای آبی بیشتر می‌شود، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

تابستان که شروع می شود لباسشویی هم وارد فصل شلوغ کاری می شود

تابستان در کنار تفریح، فصل شست‌وشوی بیشتر است. حوله‌هایی که هر روز استفاده می‌شوند، لباس‌هایی که زودتر عرق می‌کنند، لباس‌های خیس آب‌بازی و سفرهای کوتاه باعث می‌شوند تعداد دفعات استفاده از ماشین لباسشویی بیشتر شود.

در خانه‌هایی که کودک دارند این موضوع پررنگ‌تر است. کافی است یک بعدازظهر گرم برسد تا با چند سطل آب در حیاط، کمی دویدن، چند لباس گل‌آلود یا خاکی شود. در سفر هم داستان مشابهی تکرار می‌شود. نشستن روی شن، راه رفتن کنار رودخانه یا بازی بچه‌ها در آب کم‌عمق باعث می‌شود ذرات ریز خاک و ماسه به الیاف لباس بچسبند.مشکل از جایی شروع می‌شود که این لباس‌ها بدون بررسی مستقیم وارد ماشین لباسشویی شوند.

شن و سنگ ریزه چرا با بقیه آلودگی ها فرق دارد

بیشتر ما به شست‌وشوی لباس‌ها عادت داریم و تصور می‌کنیم ماشین لباسشویی برای خارج کردن هر نوع آلودگی ساخته شده است اما شن و ماسه با تمام کثیفی ها فرق دارند. برخلاف لکه، عرق یا گردوغبار معمولی، شن نه حل می‌شود و نه به‌راحتی از بین می‌رود. این ذرات کوچک ساختاری سخت و ساینده دارند و هنگام چرخش دیگ، میان لباس‌ها و قطعات داخلی حرکت می‌کنند.

ممکن است مقدار کمی از آن همراه آب خارج شود اما همیشه همه ذرات از دستگاه بیرون نمی‌روند. بخشی از شن می‌تواند در لاستیک اطراف در، فیلتر، مسیر تخلیه یا بخش‌های داخلی باقی بماند و به مرور تجمع پیدا کند.به همین دلیل گاهی بعد از شست‌وشو هنوز دانه‌های ریز روی لباس تمیز دیده می‌شود، این امر نشانه ی این است که شن فقط از لباس جدا نشده بلکه ممکن است داخل دستگاه نیز مانده باشد.

آسیبی که آرام اتفاق می افتد

ورود سنگ ریزه و شن به لباسشویی معمولا باعث خرابی ناگهانی نمی‌شود و همین موضوع باعث می‌شود کمتر جدی گرفته شود. اما فرسودگی تدریجی یکی از مشکلات رایج در استفاده طولانی‌مدت از وسایل خانگی است. وقتی ذرات ساینده بارها و بارها وارد دستگاه شوند، ممکن است سطح داخلی دیگ دچار ساییدگی شود، فیلتر سریع‌تر مسدود شود یا پمپ تخلیه تحت فشار بیشتری قرار بگیرد. نتیجه این اتفاق‌ها می‌تواند کاهش کیفیت شست‌وشو، افزایش مصرف انرژی یا نیاز به سرویس زودتر از موعد باشد.از طرف دیگر خود لباس‌ها هم بی‌تاثیر نمی‌مانند. برخورد مداوم شن با الیاف می‌تواند باعث زبر شدن بافت بعضی پارچه‌ها و کاهش عمر آن‌ها شود.

چطور قبل از روشن کردن لباسشویی جلوی این مشکل را بگیریم

خوشبختانه پیشگیری از این مشکل پیچیده نیست و بیشتر به چند عادت ساده مربوط می‌شود. اولین قدم این است که لباس‌ها و حوله‌هایی که از فضای باز آمده‌اند قبل از ورود به خانه خوب تکانده شوند. این کار ساده مقدار زیادی از شن و خاک را جدا می‌کند.

اگر لباس‌ها خیس هستند، بهتر است کمی زمان داده شود تا خشک شوند. شن از پارچه خشک راحت‌تر جدا می‌شود و کمتر وارد دستگاه خواهد شد. برای لباس‌هایی که مقدار شن بیشتری دارند، یک آبکشی سریع با شلنگ یا زیر دوش حمام می‌تواند مفید باشد. این مرحله به‌خصوص برای لباس شنای کودکان، کفش‌های پارچه‌ای و حوله‌های ضخیم اهمیت بیشتری دارد. همچنین بهتر است لباس‌هایی که آلوده به خاک و شن هستند جدا از لباس‌های معمولی شسته شوند تا ذرات به بقیه لباس‌ها منتقل نشوند.

اگر شن وارد لباسشویی شد نگران نباشید اما سریع اقدام کنی

اگر بعد از شست‌وشو متوجه شدید داخل دیگ شن باقی مانده یا روی لباس‌ها هنوز ذرات ریز دیده می‌شود، بهتر است قبل از استفاده بعدی دستگاه تمیزکاری انجام شود. داخل دیگ و لاستیک دور در را بررسی کنید و شن‌های قابل مشاهده را خارج کنید. سپس یک چرخه شست‌وشوی خالی اجرا کنید تا باقی‌مانده ذرات از سیستم خارج شود.بررسی فیلتر دستگاه بسیار مهم است چون معمولا این بخش محل تجمع شن و ذرات ریز است و تمیز نکردن آن می‌تواند عملکرد دستگاه را کاهش دهد.

تابستان فصل خاطره ساختن نه تعمیر لباسشویی

روزهای گرم معمولا با تصویر بستنی، سفر، حیاط خیس و صدای بازی بچه‌ها به یاد آورده می‌شوند اما همین روزهای ساده، عادت‌های تازه‌ای هم می‌خواهند. همان‌طور که بعد از برگشت از بیرون کفش‌ها تمیز می‌شوند یا بطری آب دوباره پر می‌شود، شاید بد نباشد قبل از روشن کردن لباسشویی هم چند دقیقه برای لباس‌های شن‌گرفته وقت گذاشته شود.

گاهی نگهداری از وسایل خانه نه با مواد شوینده جدید و نه با سرویس‌های گران، بلکه با همین توجه‌های کوچک شروع می‌شود.

منبع ایرنا

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