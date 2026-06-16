۸ کاری که کودکان هرگز نباید قبل از خواب انجام دهند

روال اقدامات قبل از خواب، مجموعه‌ای از فعالیت‌های معمول و تکراری است که هر شب پیش از رفتن به رختخواب انجام می‌شود؛ این فعالیت‌ها، بدن را برای خوابیدن آماده می‌کند و تکرارشان موجب می‌شود بدن کودک (یا بزرگسال) شرطی شود و با انجام دادن این اقدامات، بداند که موقع خواب فرا رسیده است. اگر فرزندتان برای خوابیدن لجبازی می‌کند یا شب‌ها تا دیروقت به بازی کردن مشغول است، بهتر است برنامه‌ی قبل از خواب کودک را زیر ذره‌بین بگذارید.

در همین حال، چندین عادت دیگر می‌توانند این روند طبیعی را مختل کنند. مقاومت در برابر خواب، خواب آشفته یا بیدار شدن از خواب با خستگی - به رغم استراحت کافی در رختخواب - یک مشکل رایج است که بسیاری از والدین با آن مواجه هستند. همیشه تعداد ساعات خواب مهم نیست بلکه کیفیت خواب مهم است.

روال‌های خواب مستقیماً بر مغز و بدن کودک تأثیر می‌گذارند. دکتر «مانیشا کاپور»، متخصص اطفال می‌گوید: کودکان با ثبات رشد می‌کنند. وقتی فعالیت‌های تحریک‌کننده یا عادات بد خواب در زمان خواب وجود داشته باشد، مغز به سختی می‌تواند به یک استراحت آرامش‌بخش فرو رود. خواب بد می‌تواند منجر به تحریک‌پذیری، تمرکز ضعیف و کاهش ایمنی و حتی توقف رشد در طول زمان شود.

هدف از آموزش خواب این است که کودک شما به تنهایی چندین ساعت در طول شب بخوابد. اگر از خواب بیدار شوند، یاد می گیرند که خود را آرام کنند و دوباره به خواب می روند. چندین روش آموزش خواب وجود دارد که والدین می توانند از آنها استفاده کنند که توسط متخصصان اطفال و متخصصان خواب طراحی شده است.

تعیین یک برنامه خواب آرام و منظم یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین کارهایی است که والدین می‌توانند انجام دهند. دانستن اینکه بچه‌ها قبل از خواب چه کارهایی نباید انجام دهند می‌تواند به آنها کمک کند خواب شبانه بهتری داشته باشند و احساس آرامش بیشتری کنند.

استفاده از صفحه نمایش

قرار گرفتن در معرض نور آبی که مانع از تولید ملاتونین - هورمون خواب - می‌شود، در صورتی که کودک شما درست قبل از خواب تلویزیون تماشا می‌کند، بازی‌های ویدیویی انجام می‌دهد یا از تبلت استفاده می‌کند، یک مشکل است. دکتر کاپور می‌گوید: قرار گرفتن در معرض صفحه نمایش، مغز را بیدار نگه می‌دارد و همچنین سیگنال‌های خواب را به تأخیر می‌اندازد.

مصرف نوشیدنی‌های شیرین

نوشیدنی‌های گازدار، آب‌میوه‌های بسته‌بندی‌شده شیرین یا نوشیدنی‌های شکلاتی (که حاوی کافئین نیز هستند) ممکن است کودک را در شب بی‌قرار کنند. بهتر است کودکان از نوشیدنی‌های شیرین در اواخر شب صرف نظر کنند.

خوردن وعده‌های غذایی سنگین

به گزارش ام‌اس‌ان، یک برگر چرب و یک وعده سیب‌زمینی سرخ‌کرده بزرگ درست قبل از خواب، راهی برای سوزش سر دل و یک شب با بی‌قراری است. دکتر کاپور می‌گوید: شام باید سبک‌ترین وعده غذایی باشد و حداقل دو ساعت قبل از خواب خورده شود.

شرکت در بازی‌های خشن

وقتی کودکان قبل از خواب می‌دوند، می‌پرند و حسابی بازی می‌کنند، نمی توانند بخوابند. از انجام کارهای پرانرژی درست قبل از خواب صرف نظر کنید. در عوض می توانند در بازی‌های آرام یا مطالعه شرکت کنند.

داشتن زمان خواب نامنظم

زمان خواب و بیداری نامنظم، ساعت بدن کودک را گیج می‌کند. خوابیدن در زمان‌های مختلف هر روز می‌تواند ریتم شبانه‌روزی آنها را مختل کند.

مصرف کافئین

قهوه، برخی از نوشابه‌ها و حتی نوشیدنی‌های شیر طعم‌دار حاوی کافئین هستند که می‌تواند خواب را مختل کند. کودکان نباید شب‌ها چیزی که کافئین دارد، بنوشند.

بحث‌های احساسی یا مکالمات استرس‌زا

سرزنش کودک هنگام خواب یا صحبت کردن در مورد هر چیز ناخوشایندی ممکن است باعث عصبی شدن او شود و به خواب رفتن آرام را برای کودک دشوار کند. دکتر کاپور می‌گوید: زمان خواب باید زمانی امن و آرامش‌بخش باشد، نه زمانی پر از تنش.

مسواک نزدن

بی‌توجهی به مراقبت‌های دهانی قبل از خواب می‌تواند باعث افزایش قابل توجه رشد باکتری‌های تشکیل‌دهنده پلاک در طول شب شود.

عادات خوب قبل از خواب بر رشد، ایمنی و سلامت عاطفی کودک تأثیر می‌گذارد.

حذف این هشت عادت و جایگزینی عادت های آرامش‌بخش، خوابی را که فرزندان برای رشد سالم‌تر و خودتنظیمی نیاز دارند، فراهم می‌کند.

منبع ايسنا

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